Spotify Lossless por fin está aquí, y es un gran paso para el servicio de streaming
Tras 5 años de espera, Lossless llegó (aunque todavía no a todos los países)
- El nuevo modo de audio sin pérdida (Lossless) de Spotify finalmente se lanza después de una espera de cinco años
- El lanzamiento comienza ahora para los usuarios Premium y continuará hasta octubre.
- Spotify también ha mantenido sus configuraciones originales de calidad de audio Baja, Normal, Alta y Muy Alta para mayor flexibilidad.
El día que millones de fanáticos leales de Spotify han estado esperando finalmente ha llegado, con el servicio de transmisión de música finalmente lanzando Spotify Lossless, una función que hemos estado esperando durante cinco años.
A partir de hoy (10 de septiembre), Spotify Lossless estará disponible para los usuarios Premium en más de 50 regiones, incluyendo EE. UU., Reino Unido y Australia. Spotify afirma que el lanzamiento comienza ahora y continuará durante octubre. Recibirás una notificación avisándote cuando Lossless esté disponible, pero eso no es todo.
Sorprendentemente, Spotify Lossless es gratuito para los suscriptores Premium: un gran alivio dado que los rumores anteriores sugerían que el audio sin pérdida vendría en forma de un complemento pago llamado "Music Pro".
Nuestros compañeros de TechRadar en EUA se comunicaron con Spotify para preguntar a cuántas canciones de su catálogo se aplica Lossless y nos respondieron con la siguiente declaración: "Casi todas las canciones de Spotify estarán disponibles sin pérdida, con un símbolo 'Lossless' claramente etiquetado".
Además, Spotify Lossless también estará disponible en una variedad de dispositivos, desde móviles hasta computadoras de escritorio y tabletas, y ofrecerá compatibilidad con dispositivos compatibles con Spotify Connect, incluidos Sony, Bose, Sennheiser y más.
No hay duda de que el audio sin pérdida ha sido la característica más solicitada de la plataforma, y su ausencia ha sido la razón por la que muchos fanáticos de la música se han cambiado a su competidor Apple Music, que desde hace mucho tiempo incluye audio sin pérdida en su catálogo de música.
¿Qué tan bueno es Spotify Lossless?
Dado que el audio sin pérdida suele consumir más datos móviles (u ocupar más espacio en el dispositivo al descargarlo), Spotify mantiene sus ajustes de calidad de audio personalizados (Baja, Normal, Alta y Muy Alta). Aunque, personalmente, no creo que la gente se conforme con nada por debajo de su nivel sin pérdida.
En lo que respecta a la calidad real, Spotify Lossless ofrece reproducción FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz, sobre lo cual nuestra editora de audio Becky Scarrott ha proporcionado comentarios:
24 bits/44,1 kHz es, en realidad, mejor que la calidad de CD (especificada como 16 bits/44,1 kHz), por lo que, aunque Spotify lo llama "Sin pérdida", técnicamente es audio de alta resolución. Sin embargo, cuando Apple lo lanzó en junio de 2021, lanzó todo su catálogo en calidad de CD, con dos niveles de mayor resolución llamados Sin pérdida y Alta resolución sin pérdida (que alcanza un máximo de 24 bits/192 kHz), por lo que no alcanza esa resolución.
En cuanto a Bluetooth, Spotify Lossless aún no está del todo desarrollado y la compañía afirma que "actualmente el Bluetooth no ofrece suficiente ancho de banda". Por ahora, Spotify recomienda transmitir audio sin pérdida por Wi-Fi, usando auriculares o altavoces con cable, o un dispositivo sin Bluetooth compatible con Spotify Connect.
Cómo encontrar Spotify Lossless
Como se mencionó, Spotify notificará a los usuarios Premium cuando Lossless esté disponible. Una vez disponible, es bastante fácil de encontrar.
- Toca el ícono de tu perfil en la parte superior izquierda de la aplicación Spotify y dirígete a Configuración y Privacidad.
- Seleccione Calidad de medios y aparecerá la opción Sin pérdida junto con otras opciones de transmisión de audio para WiFi, red celular y descargas.
- Habilite Spotify Lossless y diga adiós a años de reproducción de audio deficiente.
Spotify también dice que necesitarás habilitar Lossless manualmente en cada dispositivo, lo cual es algo para recordar si cambias a menudo entre dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio.
Una vez habilitado, Spotify te permitirá saber cuando estás escuchando en modo Lossless a través de su indicador Lossless, que puedes ver en la vista o barra de reproducción y a través del Selector de conexión.
Para México aun no se ha confirmado cuándo llegaría esta opción, pero, los mantendremos informados.
