Las estaciones de radio de Apple Music ya están disponibles de forma gratuita en TuneIn. Aquí hay tres con las que yo empezaría

¿Eres fan de las estaciones de radio de Apple Music? De ser así, esto te interesa, pues por primera vez, el servicio de streaming musical ofrece acceso gratuito a sus seis emisoras de radio en directo gracias a una nueva colaboración con TuneIn, una plataforma gratuita de streaming de audio en línea. Esto permite a los oyentes acceder a emisoras de radio, podcasts, deportes y mucho más.

Apple Music se ha asociado con TuneIn para ampliar el alcance de sus programas de radio en vivo a los 75 millones de oyentes mensuales de la plataforma de streaming de audio gratuito, según informa The Wall Street Journal ($/£), y ahora mismo se puede acceder de forma gratuita a seis emisoras de Apple Music Radio fuera de la aplicación Apple Music. Son las siguientes:

Apple parece estar llevando a cabo otra estrategia para atraer a nuevos suscriptores o recuperar a aquellos que pueden haberse cambiado a servicios de streaming musical de la competencia, sobre todo Spotify. La semana pasada, Spotify presentó su rival para AutoMix de Apple Music y, hace solo unos días, anunció su nueva función Messages.

Mientras que Spotify ofrece un nivel con publicidad, Apple Music no lo hace y, por lo tanto, carece de otros medios para atraer a nuevos suscriptores más allá de las pruebas gratuitas. La decisión de ampliar el acceso a sus emisoras de radio le permite llegar a millones de nuevos oyentes potenciales, y si te sientes tentado a dar el salto, estas son las emisoras de Apple Music Radio que yo probaría primero.

Podría decirse que esta es la principal estación de radio de Apple Music, que transmite programas musicales diarios con presentadores como Rebecca Judd, Matt Wilkinson y, por supuesto, Zane Lowe. Es un lugar de referencia tanto para los últimos lanzamientos musicales como para las conversaciones sobre cultura pop, y a menudo cuenta con sesiones de presentación de algunos de los artistas más importantes del mundo.

Al igual que Apple Music 1, Apple Music Hits también cuenta con espacios dedicados presentados tanto por locutores como por artistas, pero su objetivo principal es ofrecerte los mejores éxitos de los últimos 20 años a través de segmentos de radio que destacan géneros específicos y música de los años 80, 90 y 2000. También cuenta con programas seleccionados que incluyen los éxitos actuales, pero no en la misma medida que Apple Music 1.

Apple Music Chill es exactamente lo que su nombre sugiere: ofrece canciones relajantes y de ritmo lento que Apple describe como "un escape, un refugio, un santuario en forma de sonido". Cuenta con artistas y productores tranquilos, y una variedad de música instrumental que incluye mezclas para cenas y cafeterías, chill out con piano y música de spa.

