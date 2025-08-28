He estado usando la nueva respuesta de Spotify a AutoMix de Apple Music. Aquí tienes las respuestas a las 5 preguntas más frecuentes

¡Atención! Spotify ha decidido hacer frente a AutoMix de Apple Music con una nueva función, la cual permite personalizar tus transiciones entre canciones en las listas de reproducción.

En el anuncio oficial de Spotify, el servicio de streaming de música dijo que la nueva herramienta Mix se está lanzando en versión beta para «usuarios Premium elegibles», pero a pesar de su nueva incursión en la mezcla de música, la compañía no ha compartido muchos detalles sobre la función, y hay bastantes preguntas sin respuesta. En los últimos días, los usuarios de Spotify han acudido a plataformas como Reddit con la esperanza de que sus preguntas sean respondidas.

Tengo mucha experiencia práctica en la mezcla de listas de reproducción propias y a continuación respondo a algunas de las preguntas más frecuentes.

1. ¿Es esta característica específica de cada región?

La respuesta corta es no, la función de mezcla de audio de Spotify no está limitada a determinadas regiones. Yo vivo en el Reino Unido y tengo acceso a la función, y un usuario de Reddit que vive en Canadá ha compartido que a él también le funciona (véase más abajo). En cuanto a los sistemas operativos, a mí me funciona en iOS, pero no puedo hablar por los usuarios de Android.

Aunque la publicación oficial del blog de Spotify no menciona los mercados específicos en los que está disponible su función Mix, sí indica que la función está disponible en versión beta, por lo que suponemos que no aparecerá a menos que estés inscrito en el programa beta de Spotify.

2. ¿Funciona cuando una lista de reproducción está en modo aleatorio?

(Image credit: Future)

Sí, puedes mezclar canciones cuando aplicas la herramienta Mix a tus listas de reproducción e incluir transiciones, pero solo con el ajuste preestablecido «Auto». Si quieres escuchar tus transiciones personalizadas, tendrás que escuchar la lista de reproducción en orden, lo cual no es ideal, ya que muchos usuarios de Spotify, como yo, dependemos del botón Shuffle.

Dicho esto, esta función no está diseñada para todo tipo de listas de reproducción, pero sin duda es muy útil para mejorar las listas de reproducción para fiestas y reuniones sociales, especialmente las que incluyen música pop, dance y electrónica.

3. ¿Es compatible con Spotify Connect?

Por el momento, las listas de reproducción con la función Mix activada no son compatibles con Spotify Connect, al igual que otras funciones del ecosistema de Spotify, como AI DJ. Lo probé conectando mi reproductor Spotify a mi altavoz Echo Pop y todas las canciones se reprodujeron con normalidad.

Por lo tanto, si quieres escuchar tus transiciones personalizadas o las configuradas en Auto, tendrás que hacerlo a través de un dispositivo móvil, ya que tampoco está disponible en computadoras de escritorio, que puedes conectar a audífonos o a un altavoz Bluetooth.

4. ¿Puedes hacer algo más que mezclar transiciones?

(Image credit: Spotify)

Aunque la herramienta de mezcla de audio de Spotify te permite personalizar las transiciones entre las canciones de una lista de reproducción que hayas creado, o utilizar el ajuste preestablecido «Auto» para que Spotify haga el trabajo por ti, eso es todo lo que puede hacer. No puedes mezclar más de una canción, ni cambiar el tempo o la tonalidad.

Esto no es ninguna sorpresa, ya que la función sería un poco excesiva, pero en la mayoría de los casos puedes elegir cuántos compases dura una transición, además de ajustar el volumen y la configuración del ecualizador, que incluye múltiples opciones de transición. Si desactivas la función después de personalizar las transiciones y decides volver a activarla, la lista de reproducción restaurará tus mezclas guardadas, por lo que no tendrás que empezar desde cero.

5. ¿Pueden otras personas ver y guardar tus listas de reproducción mixtas?

Es demasiado pronto para saberlo, ya que la función aún no está disponible de forma generalizada, pero sin duda es algo que ha despertado el interés de los fans de Spotify. También sería una gran oportunidad para que los usuarios Premium más aficionados a la música pudieran mostrar sus habilidades y compartir su trabajo.