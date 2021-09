Xbox Cloud Gaming ist jetzt für Xbox Insider zum Testen verfügbar

Microsoft hat bekannt gegeben, dass Xbox Cloud Gaming ab sofort in den Xbox Insider Alpha- und Skip-Ahead-Ringen verfügbar ist, wodurch Nutzer/innen Xbox Game Pass-Spiele über die Cloud streamen können.

Auf der Gamescom 2021 kündigte Microsoft an, dass es Cloud Gaming in den Weihnachtsferien (zwischen September und Dezember) auf die Xbox Series X/S und Xbox One bringen wird. Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten werden über 100 Spiele aus der Cloud spielen können. Das ist eine großartige Möglichkeit für Konsolenspieler, sich in einige Titel zu stürzen, ohne auf einen langwierigen Download warten zu müssen.

Zum Beispiel, kannst du bei einem Freund direkt in die Seeschlachten von Sea of Thieves einsteigen, ohne das Spiel auf deinem Rechner installiert zu haben.

Xbox Cloud Gaming auf Konsolen bedeutet auch, dass Xbox One-Besitzer Xbox-Spiele erleben können, die es nur auf der Gen 9 gibt, wie The Medium und Microsoft Flight Simulator. Diese Spiele können nicht auf der Xbox One gespielt werden, also verwandelt das Streaming aus der Cloud deine alte Xbox One in eine Next-Gen-Konsole, gewissermaßen.

Xbox Cloud Gaming wird Streaming mit bis zu 1080p und 60 Bildern pro Sekunde unterstützen, genau wie Xbox Cloud Gaming (Beta) derzeit auf PCs, Handys und Tablets funktioniert.

Werde ein Xbox Insider

Wenn du kommende Xbox Funktionen frühzeitig testen möchtest, kannst du dich als Xbox Insider anmelden. Es ist ganz einfach, Mitglied zu werden, aber es ist wichtig zu wissen, dass die Erfahrungen, die du testest, noch im Early Access sind. Rechne also mit Bugs, regelmäßigen Updates und der Verpflichtung, Feedback zu geben, um Probleme zu beheben. Die FAQs kannst du hier lesen.

Um Xbox Insider zu werden, lade dir die Xbox Insider Hub App aus dem Microsoft Store auf deine Xbox herunter. Sobald sie installiert ist, starte die App, gehe zu Previews und wähle den gewünschten Preview Ring aus. Für jeden Insider-Ring gibt es bestimmte Voraussetzungen. Erwarte also nicht, dass du sofort Zugang zu den Alpha- und Skip-Ahead-Ringen bekommst, denn diese sind für engagierte Tester und enthalten die instabilsten Builds der Xbox Software.

Xbox Cloud Gaming, das sich noch in der Beta-Phase befindet, ist bereits für Xbox Game Pass Ultimate Mitglieder verfügbar und funktioniert auf PCs, Android- und iOS-Geräten. Viele Spiele verfügen über eine eigene Touch-Steuerung, aber du kannst auch mit einem Xbox Wireless Controller oder einem der vielen mobilen Controller wie dem Razer Kishi spielen.