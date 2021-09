Xbox Cloud Gaming är nu tillgängligt för Xbox Insiders att testa

Microsoft har avslöjat att Xbox Cloud Gaming nu är tillgängligt på Xbox Insider Alpha- och Skip-Ahead-ringarna, vilket låter användare streama Xbox Game Pass-spel via molnet.

Microsoft avslöjade detta under Gamescom 2021 och meddelade att det kommer att erbjuda molngaming till Xbox Series X/S och Xbox One under hösten/vintern i år. Xbox Game Pass Ultimate-prenumeranter kommer att kunna spela över 100 spel från molnet, och det kommer att vara ett bra sätt att låta konsolspelare hoppa direkt in i några titlar utan att behöva vänta på en lång nedladdning.

Säg till exempel om din vän har Sea of Thieves installerat, men du inte har det. Med Xbox Cloud Gaming kan du hoppa direkt in i spelet utan att behöva installera det.

Xbox Cloud Gaming på konsoler innebär också att Xbox One-ägare kan uppleva Gen 9-exklusiva Xbox-spel, som The Medium och Microsoft Flight Simulator. Dessa spel går inte att spela på Xbox One, så streaming från molnet förvandlar tekniskt sett din gamla Xbox One till en ny generations konsol, typ.

Xbox Cloud Gaming stöder streaming upp till 1080p och med 60fps, precis som Xbox Cloud Gaming (Beta) för närvarande gör på PC, mobiler och surfplattor.

Bli en Xbox Insider

Om du vill testa kommande Xbox-funktioner tidigt kan du göra det genom att bli en Xbox Insider. Det är enkelt att gå med, men det är viktigt att notera att de funktioner du testar är i early access, så förvänta dig buggar, regelbundna uppdateringar och en skyldighet att ge feedback för att felsöka problem. Du kan läsa om vanliga frågor här.

För att bli en Xbox Insider, ladda ner Xbox Insider Hub-appen på din Xbox, som finns i Microsoft Store. När den är installerad startar du appen, går till förhandsgranskningar och väljer den förhandsgranskningsring du vill ha. Det finns behörighetskrav för varje Insider-ring, så förvänta dig inte tillgång till Alpha- och Skip-Ahead-ringarna direkt eftersom dessa är för dedikerade testare och innehåller den mest instabila versionen av Xbox-programvaran.

Xbox Cloud Gaming, som fortfarande finns i beta, är redan tillgängligt för Xbox Game Pass Ultimate-medlemmar och fungerar på datorer, samt Android- och iOS-enheter. Ett stort antal spel inkluderar också dedikerade pekkontroller, men du kan också spela med en trådlös Xbox Controller eller en av de många mobilkontrollerna som Razer Kishi.

Xbox Cloud Gaming på konsoler är just nu i testfasen, men en fullständig lansering förväntas under hösten/vintern.