Winnie the Pooh ist der Star dieses kommenden Horror Games

(Bildnachweis: Twice Different)

Winnie the Puuh ist der Star eines kommenden Body-Horror-Titels, der die Grenzen dessen auslotet, was möglich ist, wenn eine geliebte Figur gemeinfrei wird. Ein Veröffentlichungsdatum wurde aber leider noch nicht genannt.

In Winnie's Hole, dem Debüt-Titel des Indie-Game-Studios Twice Different, übernimmst du die Kontrolle über einen wütenden und schnell mutierenden Virus, der sich im Inneren der beliebten Kinderbuchfigur entwickelt. Die Veränderungen, die du vornimmst, sind dazu da: "seine primitive Form zu verfeinern", heißt es in der Steam-Liste des kommenden Spiels.

Der Trailer zeigt einige Szenen aus dem Spiel, die wie eine Art internes Tetris aussehen. Wenn du die Blockmuster im Blut und in den Organen des honigfressenden Bären richtig anordnest, können neue Mutationen entstehen, die sich in der geteilten Ansicht auswirken. Das kann bedeuten, dass Pooh zusätzliche Gliedmaßen, mehr Münder, ein weiteres Paar Augen und andere Cronenberg-eske Freuden bekommt, während sich das Virus ausbreitet.

Die Dinge scheinen auch nicht rein kosmetisch zu sein. Ein Screenshot zeigt den Skill-Tree, in dem du verschiedene Stämme auswählen kannst, um mehr Schaden anzurichten und vermutlich stärker, schneller und tödlicher in deinem Bestreben zu werden, die unglücklichen Bewohner des Hundertmorgenwaldes zu infizieren. Ein Moment zeigt, wie Puuh sich auf Rabbit erbricht, das ist schon was.

Winnie the Pooh ist seit 2022 gemeinfrei, da das US-Urheberrechtsgesetz besagt, dass Werke entweder 70 Jahre nach dem Tod des Autors oder 95 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung genutzt werden dürfen. Da das Originalbuch bereits 1926 geschrieben wurde, gilt hier die zweite Möglichkeit.

Überraschenderweise ist Winnie's Hole nicht der erste, der den Status der freien Nutzung der Figur ausnutzt, denn der Film Winnie the Pooh: Blood and Honey beansprucht diese "Ehre" für sich. Mit mickrigen 3 % auf Rotten Tomatoes und 3/10 auf IMDb war der Film alles andere als ein Erfolg. Hoffen wir, dass Gaming das Medium ist, das ihn richtig in Szene setzt und uns allen auf angenehmere Weise Albträume beschert - genauso wie diese Horrorspiele oder dieser Indie-Titel es getan haben.