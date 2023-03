Diese Horrorspiele lassen dir das Blut in den Adern gefrieren

The Evil Within 2

Warum spielen wir Horrorspiele? Warum kitzelt einen die Spannung, mit klopfendem Herzen durch atmosphärische dunkle Gänge zu schleichen oder von Jump-Scares erschreckt zu werden? es heißt, Horrorspiele zu spielen sei wie Achterbahn zu fahren, da man die Angst genießt, ohne tatsächlich in Gefahr zu sein. Was für viele jetzt völlig unverständlich klingen mag, ist für andere, wie mich, aber der reinste Spaß.

Japanische Horrorspiele waren viele Jahre lang das Maß aller Dinge in diesem Genre. Kommende Neuauflagen von Klassikern wie die Remakes von Resident Evil 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Silent Hill 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden dem neuen Publikum zeigen, wie diese Art von psychologischem Horror mit einprägsamen Charakteren und spannendem Ressourcenmanagement eine ganze Generation von Spielen beeinflusst hat.

Die besten Horrorspiele von heute verfügen über neue Mittel, um dich zu erschrecken, indem sie dich im Mehrspielermodus mit Freunden die Angst spüren lassen oder mit VR gleich komplett ins Geschehen werfen. Es gibt mehr Spiele zur Auswahl als je zuvor und mit unserer Liste kannst du sicher sein, eine gute schlechte Wahl zu treffen.

Die besten Horrorspiele

Little Nightmares Entkomme dem Schlund

Verfügbar für: PS5, PS4, Xbox Series X|S|O, Nintendo Switch und PC

In Little Nightmares steuerst du ein junges Mädchen namens Six, das sich in einer beängstigenden, viel zu großen Welt zurechtfinden muss, die von einer Vielzahl von grotesken Kreaturen bevölkert wird.

Da Six nur ein kleines Mädchen ist, schleichst du dich an ihnen vorbei, anstatt gegen die Kreaturen zu kämpfen. Die Spannung entsteht durch das Navigieren durch komplizierte Platforming-Abschnitte, während du gleichzeitig von Monstern verfolgt wirst.

Little Nightmares ist ein großartiges Horrorspiel, weil es ein Gefühl der Hilflosigkeit erzeugt und gleichzeitig deutlich macht, dass du immer noch Möglichkeiten hast, zu entkommen. Es nimmt vertraute häusliche Bereiche, die eigentlich beruhigend sein sollten, und stellt sie auf den Kopf, indem es sie abstoßend und unsicher für Six macht.

In jedem anderen Medium wäre es unangenehm, Kinder auf diese Weise zu benutzen, und ein geschrumpfter Protagonist würde uns eher an 90er-Jahre-Komödien als an spannungsgeladenen Horror denken lassen, also nutzt Little Nightmares die Tatsache, dass es ein Spiel ist, auf die richtige Weise.

Es hat auch eine Fortsetzung mit einem völlig neuen Protagonisten bekommen, die zwar ebenfalls ein großartiges Spiel ist, aber nicht an die Spannung des ersten Teils anknüpfen kann.

The Evil Within 2 Ein großartiges Horrorspiel ist entstanden

Verfügbar für: PS5, PS4, Xbox Series X|S|O und PC

Die Evil Within-Reihe stammt von Shinji Mikami, dem Schöpfer von Resident Evil - und wenn das für dich noch kein Grund ist, das Spiel in die Hand zu nehmen, dann ist es wahrscheinlich das albtraumhafte Setting.

Der Third-Person-Survival-Horror zieht dich in eine Welt voller grotesker und furchteinflößender Feinde, gemischt mit einer Prise psychologischem Horror. Protagonist Sebastian Castellanos weiß nämlich nie so recht, was real ist und wann ihm sein Verstand einen Streich spielt.

The Evil Within versucht, den Stil der japanischen Horrorspiele wiederzubeleben, die früher zu den Klassikern des Gaming gehörten, heute aber viel seltener geworden sind. Wer könnte sie besser wiederbeleben als Mikami, der Mann, der ein Synonym für japanische Horrorspiele ist? The Evil Within versuchte, den japanischen Horror zu modernisieren und ihn weniger albern und zugänglicher zu machen. Die Resident Evil-Remakes haben vielleicht mehr Aufmerksamkeit und Umsatz gebracht, aber Evil Within bot neue Geschichten, während Capcom zu seinen alten zurückkehrte.

Dead By Daylight Killer oder Überlebender - triff deine Wahl

Verfügbar für: PS5, PS4, Xbox Series X|S|O, Nintendo Switch und PC (Android- und iOS-Versionen sind verfügbar, werden aber nicht empfohlen)

Dead By Daylight sticht in dieser Liste hervor, weil es ein Multiplayer-Spiel ist, das man in der Dunkelheit auch gemeinsam Angst haben kann. In Dead By Daylight schlüpft ein Spieler in die Rolle eines grausamen Serienmörders, während vier andere um ihr Leben fliehen.

Das lockerte das Genre auf und ist eine spannende Abwechslung zum üblichen PvP-Kampf. Mit einer Vielzahl origineller Charaktere, von denen jeder seine eigenen Fähigkeiten und Vorteile hat, gibt es viele Taktiken, die du entwickeln und einsetzen kannst, um entweder alle Überlebenden zu töten oder zu entkommen.

Du kannst auch Charaktere aus Filmen wie Saw, A Nightmare on Elm Street oder The Texas Chainsaw Massacre freischalten oder herunterladen, was zeigt, wie sehr Dead by Daylight seine filmischen Wurzeln liebt.

Und dass die Entwickler etwas von asynchronem Multiplayer verstehen, stellen sie auch gerade in ihrem neuesten Projekt Meet Your Maker (Öffnet sich in einem neuen Tab) unter Beweis.

Dead Space Remake Im Weltraum kann dich niemand schreien hören

Verfügbar für: PS5, Xbox Series X|S und PC

Dead Space, entwickelt von Visceral Games, gehört für viele Spieler zu den besten Horrorspielen aller Zeiten. Die Geschichte spielt auf einem verlassenen Raumschiff - was generell schon ein (herrlich) schreckliches Setting ist - schafft es aber durch unzählige Schock- und Terrormomente, dich immer wieder das Grauen zu lehren.

Dead Space läutete eine neue Generation von Horrorspielen ein. Die japanischen Horrorspiele wurden von westlichen Studios durch Jumpscare-Spiele ersetzt, und Dead Space lehnte sich an Ridley Scotts Alien an, lange bevor Alien: Isolation die eigentliche Lizenz verwendete.

Der Erfolg der Spiele beruht auf einfachen Faktoren: einer fesselnden Geschichte, einer glaubwürdigen Grafik und dem richtigen Tempo. Wenn du jetzt also Lust auf eines der gruseligsten Spiele hast, das es meiner Meinung nach gibt, kannst du dir entweder die ersten beiden Originalspiele im Xbox Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab) anschauen (den dritten Teil klammere ich hier explizit aus) oder das phänomenale Remake (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Teil 1 spielen.

Resident Evil 7: Biohazard Survival-Horror kommt zu den Bakers

Verfügbar für: PC, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna und PS4 (und PSVR)

Resident Evil 7 war ein frischer Wind für eine zunehmend abgestandene Serie. Es brachte ein modernes Verständnis von Horrorfilmen und -spielen mit sich und behielt gleichzeitig das typische Resident Evil-Gefühl bei.

Der Wechsel der Perspektive von der dritten zur ersten Person ließ die Angst näher und unmittelbarer werden und ebnete den Weg für ein wirklich beängstigendes VR-Erlebnis.

Mit einer großartigen Geschichte und einem knackigen Gameplay war Resident Evil 7 die Fortsetzung der Horror-Reihe, die wir uns alle gewünscht hatten und von der wir befürchteten, dass wir sie nicht bekommen würden. Der Erfolg des Spiels hat nicht nur den Weg für die schicken Remakes von Teil 2 und 3 geebnet, sondern auch mit Resident Evil Village (Öffnet sich in einem neuen Tab) ein sehr gutes, wenn auch nicht so gruseliges Spiel nach sich gezogen.

Inside Nichts ist so beängstigend wie dein eigener Verstand

Verfügbar für: PS5, PS4, Xbox Series X|S|O, Nintendo Switch, PC, iOS und Mac

Die Macher von Limbo haben ein Spiel entwickelt, bei dem es nicht so sehr um Horror geht, sondern eher um Unbehagen.

Inside ist ein Spiel, das sowohl visuell eindringlich als auch gruselig, spannend und fesselnd ist. Hier musst du Rätsel lösen und dich an allem vorbeischleichen, was dir schaden könnte - ähnlich wie bei Little Nightmares. Aber auch ohne deformierte Monster ist Inside ein wirklich gruseliges und gleichzeitig wunderschönes Spiel. Die besondere Verbundenheit, die du mit deinem kleinen Protagonisten empfindest, und die verschiedenen Gefahren, die ihr gemeinsam überwindet, machen Inside zu einem einzigartigen Erlebnis und zu einem der besten Horrorspiele.

Alien: Isolation Ein erschreckender und unvergesslicher Klassiker

Verfügbar für: PS5, PS4, PS3, Xbox Series X|S|O, Xbox 360, Nintendo Switch und PC

Von den zahllosen Spielen, die im Laufe der Jahre diese wertvolle kreative Lizenz genutzt haben, ist Entwickler Creative Assembly der erste, der ein Spiel entwickelt hat, das ihr gerecht wird. Das Spiel spielt 15 Jahre nach den Ereignissen des Ridley Scott-Films von 1979 und versetzt die Spieler in die Weltraumstiefel von Ellen Ripleys Tochter Amanda.

In der Ego-Perspektive jagt dich ein einziger Xenomorph durch eine riesige dunkle Raumstation und gibt dir das Gefühl, den Film selbst zu durchleben. Die Atmosphäre verdient den Titel eines der besten Horrorspiele und Isolation ist hier das A und O.

Zusammen mit der unheimlich cleveren künstlichen Intelligenz des Außerirdischen und einem absolut fesselnden Virtual-Reality-Experiment hast es das Zeug zu einem modernen Horrorklassiker.

The Quarry Du kannst ihre Geschichte erzählen - oder sie zerstören

Verfügbar für: PS5, PS4, Xbox Series X|S|O und PC

The Quarry ist eines der besten Horrorspiele, weil es die gleichen Dinge beherrscht, die auch seinen geistigen Vorgänger Until Dawn und die Dark Pictures Spiele so gut gemacht haben: klischeehafte Teenie-Slasher-Horror-Tropes und unzählige Möglichkeiten, wie die Geschichte einer letzten Nacht in einem Jugendcamp ablaufen könnte.

In diesem interaktiven Horror gibt es viele bekannte Gesichter und Veteranen des Horrorgenres, darunter Ariel Winter, David Arquette, Justice Smith und Ted Raimi und ihre großartigen Leistungen machen The Quarry zu einem sehr unterhaltsamen B-Horrormovie.

Amnesia: The Dark Descent Du bist hilflos, wie kannst du überleben?

Verfügbar für: Nintendo Switch, PS4, Android, Xbox One, PC und Mac

Stell dir vor, du wirst von einem Monster gejagt und hast keine Möglichkeit, dich zu verteidigen. Alles, was du tun kannst, ist, um dein Leben zu rennen und ihm bestenfalls ein paar Türen vor der Nase zuzuschlagen. Vielleicht kannst du dich verbarrikadieren, wenn du die richtigen Werkzeuge hast, aber im Grunde weißt du, dass du tot bist, wenn du erwischt wirst. Das ist der erschreckende Kern von Amnesia: The Dark Descent, einem Spiel, das auch deinen Verstand angreift, wenn du der Dunkelheit zu lange ausgesetzt bist. Die Hilflosigkeit, die wir als Spieler spüren, macht Amnesia zu einer Herausforderung, der man nicht widerstehen kann.

Wenn du das Spiel auf aktuellen Plattformen spielen willst, hol dir die Amnesia Collection, die aus The Dark Descent, der Erweiterung Amnesia: Justine" und der Fortsetzung "A Machine for Pigs" besteht.

Verfügbar für: PS5, PS4, Xbox Series X|S|O und PC

Resident Evil 2 Remake (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist genau das, was auf der Verpackung steht: ein Remake des 90er-Jahre-Horror-Klassikers Resident Evil 2.

Es macht aus dem grandiosen Originalspiel ein meisterhaftes modernes Survival-Horror-Erlebnis und ist der Inbegriff des ausgereiften, modernen Horrors. Sie bietet Rätsel, Zombies, Action und eine detailreiche Umgebung, die zum Erkunden einlädt.

Und nicht nur das - dank eines zweiten Durchgangs, bei dem du einen anderen Charakter erleben kannst, wirst du stundenlang in Angst und Schrecken versetzt. Das Remake des Nachfolgers (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist auch nicht schlecht, konnte aber die Klasse dieses Ablegers nicht erreichen. Mal sehen, ob es das Remake zu Resident Evil 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) schaffen wird.

