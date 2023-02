Im Test: Resident Evil 2 Remake

Getreu dem ursprünglichen Erscheinungsdatum hat Resident Evil 2 Remake noch immer einen angenehmen 90er-Jahre-Stil. Von der Schriftart, die die Werbung in den Supermarktfenstern unterstreicht, bis hin zu den kränklichen Umbrella-Werbeplakaten fühlt sich Raccoon City wie aus der Zeit vor dem Millennium an. Leon und Claire hantieren mit plastikartigen tragbaren Safes, Signalmodulatoren und Kurbeln, um Rätsel zu lösen. Die detaillierten Utensilien sind es, die jeden Raum in diesem Labyrinth-artigen Remake des Klassikers von 1998 so fesselnd machen - ein wichtiger Faktor, wenn man bedenkt, dass du die schaurigen Flure wieder und wieder durchqueren musst.

Capcom versteht es, eine klaustrophobische Umgebung so zu gestalten, dass es interessant ist, sie zu erkunden. Das Arklay Mansion ist beklemmend, aber voller fesselnder Geheimnisse, die dich weiter vorantreiben, und die Raccoon City Police Station ist nicht anders. Es fühlt sich an wie eine Siegesrunde im Umgebungsdesign, eine Herkulesaufgabe, bei der es keinem Raum an einer interessanten Note fehlt.

Weniger ist mehr, und obwohl die wenigen Bereiche des Spiels geografisch nicht mit den Open World-Erwartungen des letzten Jahrzehnts übereinstimmen, leidet das Spiel dank dieser Liebe zum Detail nie darunter. Zu den beängstigenden Höhepunkten gehört das zutiefst beunruhigende Büro von Chief Iron, ein Raum mit seiner Trophäensammlung und den dazugehörigen Notizen zu den einzelnen Tieren, in denen er seine fast schon sexuelle Besessenheit von Taxidermie beschreibt. Auch die mit Eingeweiden gefüllten Abwasserbecken und die stromlosen Gänge hinterlassen ihre Spuren. In letzteren wirst du hilflos zurückgelassen und bettelst darum, dass die Leuchtstoffröhren aufhören zu flackern und dir den Licker zeigt, von dem du ständig überzeugt bist, dass er geduldig an der Decke vor dir wartet.

Resident Evil 2 fühlt sich an, als würde es von einem allwissenden Regisseur gesteuert, einem ruchlosen George Romero, der deine Haut zum Kribbeln bringt und deinen Mund mit Schimpfwörtern beschmiert.... Dank cleverer Jump-Scares, die sich nie abgedroschen anfühlten, wurden wir an mehreren Stellen in einen tiefen Schockzustand versetzt. Wir wurden überrumpelt und ausgetrickst, so einfach ist das. Resident Evil 2 ist dir immer einen Schritt voraus und spielt mit dem, was du über deine Umgebung zu wissen glaubst, um deine Psyche zu manipulieren.

Tyrant-osaurus Rex

Wenn du in verschiedenen Szenarien oder sogar im selben Durchgang in einen Raum zurückkehrst, kann es zu spannenden Überraschungen kommen (die wir hier nicht verraten), bei denen es heißt: Anpassen oder sterben. Diese Überraschungen tun der Atmosphäre sehr gut, aber der blutigste Aspekt ist das ständige Katz-und-Maus-Spiel mit dem Tyrant, einem unbesiegbaren Raubtier, das dir immer im Nacken sitzt.

Du denkst vielleicht, dass du ihn irgendwann durchschaut hast, aber wenn die intensive Musik anschwillt und er eine Tür aufstößt und seine stoische, überragende Gestalt zum Vorschein kommt, wirst du augenblicklich von Angst erfüllt.

Das ist eine ständige Sorge, die durch die lohnende Erkundung und die schwierigen Rätsel in Resident Evil 2 perfekt ausgeglichen wird. Es gibt zahlreiche Geheimnisse in diesem Spiel, die den Durchgang entscheiden können, und je schneller du sie herausfindest, desto schneller bist du durch. Es ist fast wie bei einem Abenteuerspiel, bei dem du Gegenstände aus einem bestimmten Kontext herausnimmst und sie in einem anderen neu interpretierst.

Doch wenn du dich zu lange mit der Erkundung aufhältst, sind die Schritte des Tyrants nicht mehr weit und zwingen dich dazu, dich zurückzuziehen oder zu fliehen. Für deinen ersten Durchgang solltest du etwa sechs Stunden brauchen, und das wird nur noch schneller, wenn du die verschiedenen Szenarien plus DLCs durchspielst, die dir zur Verfügung stehen, sobald du alles freigeschaltet hast. Das ist eine fantastische Menge an Inhalten für den Preis und dank des Ranglistensystems lässt es sich endlos wiederholen, solange du Spaß an der fesselnden Feedbackschleife hast.

Aufräumen mit Leon Kennedy

Abgesehen von der Zombieplage, dem unbesiegbaren Supermutanten und der Regierungsverschwörung ist die Inventarverwaltung dein viertes Problem, während du dich durch die Polizeibehörde wühlst. Der Platz in Resident Evil 2 ist unglaublich begrenzt und du musst dich auf die Suche nach Hüfttaschen konzentrieren, wenn du die Rätsel meistern und genug Vorräte haben willst, um zu überleben.

Das könnte Neulinge der Serie frustrieren, ist aber nicht so störend wie in den Originalspielen und zwingt dich zu einem Spielstil, der Resident Evil 2 noch unterhaltsamer macht. Das Gunplay in Resident Evil 2 ist brillant und die Waffen fühlen sich knackig an, vor allem, wenn sie den Schädel einer infizierten Bestie ausweiden. Die Zombies stecken weit mehr ein als sonst, was die Gegner aber auch endlich mal wieder richtig gefährlich macht. Unabhängig von den Fähigkeiten oder der Ästhetik des Zombies kann und wird er dir ein Ende bereiten, wenn du nicht aufpasst.

Der B-Virus

Was die Geschichte angeht, so leidet das Remake unter dem B-Movie-Charakter der Vorlage. Es ist ein kurzweiliger, guter Spaß, aber wenn du dir die filmischeren, nuancierteren Erzählungen moderner Spiele ansiehst, kannst du sehen, dass es nicht mithalten kann.

Seltsamerweise haben wir uns viel mehr für Claires Seite der Geschichte interessiert als für Leons, die sich aufgesetzt und emotionslos anfühlt. Diese Diskrepanz ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Claire als improvisierte Beschützerin für die liebenswerte junge Sherry Birkin eingesetzt wird.

Wenn du das Crescendo erreichst, hast du das Gefühl, dass es etwas gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Claires Geschichte ist auch der Schauplatz der besten Bosskämpfe in Resident Evil 2. Leons Seite der Ereignisse macht immer noch jede Menge Spaß, aber die Leistung des Sprechers und der Text wirken im Vergleich zu Claire etwas gedämpft, mit abgedroschenen Sätzen wie "Ich hoffe, ich muss keinen Bericht darüber schreiben" inmitten des Chaos.

Zwischen den vier Szenarien im Spiel gibt es einige Änderungen, um die Dinge frisch zu halten, doch leider ist hier das Original dem Remake sogar voraus. Während früher weit mehr aus den parallel ablaufenden Geschichten der beiden Protagonisten gemacht wurde, erlebt nun jeder eher seine eigene Version des Abenteuers. Das macht das Spiel nicht schlecht, verschenkt aber dennoch einiges Potenzial.

Dein Gedächtnis und deine Notizen aus früheren Durchläufen werden dir aber sicherlich nützlich sein, wenn du das Spiel erneut durchspielst. Wir können uns auch vorstellen, dass Speedrunner mit diesem Spiel einen Riesenspaß haben werden, wenn es uns schon so in den Bann gezogen hat.

Fazit

Wir haben unseren letzten Durchgang in knapp drei Stunden beendet, aber wir liegen nachts immer noch wach und überlegen, wie wir die Ränder abschleifen könnten. Das ist ein Beweis für das hervorragende Design von Resident Evil 2 Remake. Es ist eine höllische Droge und hat Survival-Horror-Fans, die nach einer Abwechslung suchen, etwas Mutiges zu bieten.

Es kann sich zwar nicht ganz von der Geschichte des Originalspiels lösen, aber es ist eine wunderbare Hommage an sie, die eingefleischte Nostalgiker lieben werden, und es tut sein Bestes, um Neulingen mit der beeindruckenden RE Engine ein filmisches Erlebnis zu bieten.

Doch all das ist nur nebensächlich für das faszinierende Umgebungsdesign, das die Wände und Böden der Spielwelt von Resident Evil 2 schmückt. Selbst wenn du denkst, dass du alles verstanden hast, hat der Entwickler noch einen geheimen Knüller parat, der dich nach einem weiteren Durchgang verlangt. Es ist ein absoluter Triumph für die Serie und ein Spiel, das vor Leidenschaft und Respekt für das Ausgangsmaterial strotzt und clevere Neuerungen einführt, wo es nötig ist, ohne die ursprüngliche Vision zu zerstören.

Es beweist, dass die Kernelemente von Resident Evil 2 bereits 1998 zeitlos waren. Dieses Remake versteht das, fügt dem Ausgangsmaterial aber gerade genug Genialität hinzu, um es einem modernen Publikum schmackhaft zu machen, und gibt ein brillantes Spiel zurück in die Hände einer neuen Generation, die es mehr als verdient hat, es nachzuholen. Ebenso wie das Remake des kommenden, heiß erwarteten vierten Teils (Öffnet sich in einem neuen Tab), der für viele Fans als bester Teil der Reihe gilt.