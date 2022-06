Summer Game Fest 2022: Alle Infos zu Terminen, Teilnehmern und Erwartungen

Das Summer Game Fest öffnet seine Türen und wird auch 2022 Einblicke in die Gaming-Welt entlang des altbekannten Hosts Geoff Keighley geben. Anders als die E3 stellt das Event jedoch keine physische Konferenz oder Veranstaltung dar. Stattdessen handelt es sich um eine Reihe digitaler Events, die mittels Live-Streams der Verlage und Entwickler mit der Öffentlichkeit geteilt werden.

Wie schon im Vorjahr wird das Fest 2022 dabei mit einer Live-Show eröffnet, die erneut mit Enthüllungen, Ankündigungen und Updates zu einigen Jahreshighlights gespickt sein dürfte. Im Anschluss zeigen diverse Showcases der Publisher mehr Details und sowie weitere Neuankündigungen.

Teilnehmer umfassen Großkaräter wie Xbox, PlayStation, 2K oder Epic Games. Leider müssen wir aber voraussichtlich auch hier, genau wie auf der Gamescom, auf Nintendo verzichten.

Mit Ausfall der E3 ist das Summer Games Fest das nächstbeste, was uns Gamern hätte passieren können. Wenn du schon den Hoffnung auf den ein oder anderen Titel im Kopf schwebt, schau dir schnell unsere Übersicht an und erfahre, ob dein Lieblingsentwickler sich entlang des Events ebenso die Ehre gibt.

Summer Game Fest 2022: Auf den Punkt gebracht

Was ist es? Eine Reihe von digitalen Videospiele-Events

Eine Reihe von digitalen Videospiele-Events Wo ist es? Ausschließlich online, jedoch global übertragen

Ausschließlich online, jedoch global übertragen Wann findet es statt? Entlang des Monats Juni 2022

Entlang des Monats Juni 2022 Wer ist dabei? Unter anderem dürfen wir uns auf Microsoft, Bethesda und Sony freuen.

Summer Game Fest 2022 Zeitplan

Das ist schon passiert

Während "Hauptveranstaltungen" des Summer Game Fest 2022 zwischen dem 9. und 12. Juni stattfinden, haben zwei Spiele-Showcases es sich nicht nehmen lassen und uns bereits zuvor mit Ankündigungen und Enthüllungen verwöhnt. Im Folgenden offenbaren wir dir welche Unternehmen und Infos uns bereits erreichten.

Warhammer Skulls Showcase

Wann war das Event? 1. Juni 19:00 Uhr MESZ

Wo kann ich den Showcase sehen? Wir haben dir das passende Video oberhalb verlinkt.

Der erste Showcase der diesjährigen Gaming-Saison bezog sich auf spannende Ankündigungen und Enthüllungen zu neuen Inhalten für das Warhammer-Universum. Die Größte dürfte hierbei Warhammer 40K: Rogue Trader (opens in new tab) gewesen sein, welches erstmal ein Rollenspiel im klassischen Stil bietet und sich aktiv in Entwicklung befindet. Daneben wurden mit Warhammer 40K: Boltgun und Warpforge zudem weitere Abenteuer im 40K-Universum angekündigt.

Außerdem gab es neues Behind the Scenes-Material zu Kulissen von Space Marine 2, einen Cinematic-Trailer für Darktide, neuen Video-Trailer für Total War: Warhammer 3 - Immortal Empires und weitere spannende Neuigkeiten.

Sony State of Play

Wann fand das Event statt? In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni

Wo kann ich es mir ansehen? Wir haben dir das Video erneut oberhalb verlinkt.

Auch Sony ließ es sich entlang einer State of Play nicht nehmen der Konkurrenz zeitlich voraus zu sein und kündigte bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag diverse neue Titel für das kommende Jahr und die nächsten Monate an.

Zu den Highlights zählen hierbei definitiv das Remake zu Resident Evil 4, Street Fighter 6 sowie der Rausschmeißer in Form eines neuen Gameplay-Trailers zu Final Fantasy 16. Aber bereits erschienene Titel feierten eine überraschende Wiederkehr mit tollen Nachrichten. So erhält Resident Evil Village alsbald einen VR-Modus und PC-Spieler dürfen sich auf einen Port von Marvel's Spider-Man Remastered freuen.

Im Fokus stand neben dem Material von Drittherstellern vor allem die PSVR 2, welche uns mit allerhand Support und unterstützten Titeln schmackhafter gemacht wurde. Horror-Fans dürfen sich neben Village demnach auch auf eine VR-Variante zu Resident Evil 4 freuen, während man mit Horizon: Call of the Mountain auch einen AAA-VR-Exclusive in Aussicht gestellt bekam.

Sonic Central

(Image credit: SEGA)

Wann wurde das Event ausgestrahlt? Am 7. Juni, um 18:00 Uhr.

Wo kann ich mir das Event ansehen? Schau dir die übersichtliche Präsentation am Besten auf YouTube (opens in new tab) an

Relativ kurzfristig und überraschend gab es im unmittelbaren Vorfeld zum "offiziellen" Start des Summer Game Fest noch eine Präsentation aus dem Hause SEGA zu News und Inhalten rund um den blauen Igel und seine Freunde.

Entlang der Sonic Central wurde dabei neues Gameplay zu Sonic Origins und Sonic Frontiers veröffentlicht, welche beide noch 2022 erscheinen. Nebst hierzu gab es Einblicke in bald zugängliche Fan-Inhalte und den digitalen sowie Blu-Ray-Release vom zweiten Kino-Abenteuer des schnellen Igels und seiner Freunde.

Ein besonderes Fan-Schmankerl gab es obendrauf: So bekamen wir erste Bilder zur neuen Netflix-Animationsserie Sonic Prime zu sehen, in der uns zur willkommenen Abwechslung nicht der blaue Igel, sondern sein düsteres Pendant, Shadow the Hedgehog, begrüßte.

Anstehende Events

Während wir schon einige wenige Showcases sehen durften, wird uns ein Großteil der Eventserie im in den kommenden Tagen, zwischen den 9. und 12. Juni, noch bevorstehen. Unterhalb erfährst du infolgedessen die bereits bestätigten Termine für die Showcases des Summer Game Fests 2022 und worauf wir uns bei den einzelnen Veranstaltung gefasst machen können.

Summer Game Fest

(Image credit: Summer Game Fest)

Wann findet die Show statt? Am 9. Juni ab 20:00 Uhr

Wo kann ich das Event verfolgen? Unter anderem auf den folgenden Kanälen: YouTube (opens in new tab), Twitch (opens in new tab), Twitter (opens in new tab), Facebook (opens in new tab) und der Summer Game Fest Website (opens in new tab)

Am 9. Juni findet das Summer Game Fest selbst in begleitender Moderation durch Geoff Keighley statt und läutet Tage und Wochen voller Gaming noch einmal offiziell ein. Der branchenübergreifende Showcase verspricht hierbei eine Vielzahl großer und kleinerer Ankündigungen, Enthüllung, Teaser sowie besondere Gäste.

Bereits bestätigt sind mitunter erste Einblicke in die Kampagne des bald erscheinenden Call of Duty: Modern Warfare 2, exklusive Bilder zu Cuphead: The Delicious Last Course, Enthüllungen zu Gotham Knights (opens in new tab), dem neuen Ableger im Stile der Batman Arkham-Titel, sowie eine erste Demo zum kürzlich angekündigten The Callisto Protocol.

Erwarte aber nicht allzu viele Weltpremieren, denn Keighley beteuerte bereits (opens in new tab), dass die Show sich "hauptsächlich" mit bereits angekündigten Spieletiteln beschäftigen wird.

Day of the Devs

(Image credit: Day of the Devs)

Wann startet er? Am 9. Juni, im Anschluss an die Summer Game Fest-Präsentation

Wo kann ich mir das Event ansehen? Unter anderem auf YouTube (opens in new tab), Twitch (opens in new tab), Twitter (opens in new tab), Facebook (opens in new tab) und der Summer Game Fest Website (opens in new tab)

Der Day of the Devs feiert seine Rückkehr entlang des 2022-Ablegers des Summer Game Fest und findet direkt im Anschluss an dessen Präsentation statt. Hierbei wird der Indie-Showcase mitunter auch sein 10-jähriges Jubiläum feiern und durch Double Fine in Kooperation mit iam8bit veranstaltet. Auch hier dürfen wir uns wie gewohnt auf jede Menge Trailer zu ambitionierten und neuartigen Projekten freuen und dabei gemeinsam die kreative Vielfalt und das Potenzial von Indie-Spielen feiern.

Devolver Direct

Wann findet die Devolver Digital statt? Vom 9. auf den 10. Juni ab 0:00 Uhr Mitternacht

Wo kann ich Sie verfolgen? Die Devolver Digital wird dir kostenfrei auf Twitch (opens in new tab) übertragen.

Das Team von Devolver Digital bestätigte bereits einen Showcase für den 9. Juni. In typischer Devolver-Marnier dürfen wir uns hier auf das Skurrilste freuen, dass das Gaming-Event-Segment für gewöhnlich zu bieten hat. Die Frauen und Männer hinter dem Unternehmen wissen nämlich definitiv wie sie die Zuschauer an die Geräte binden können.

Neben einer coolen Show stehen uns allerdings auch wie gewohnt sensationelle Spieleenthüllungen und News zu bereits angekündigten Titeln bevor, wie dem knuffigen und zeitgleich sadistisch anmutenden Cult of the Lamb.

Netflix Geeked Week: Gaming

(Image credit: Netflix)

Wann findet der Gaming-Part statt? Am 10. Juni um 19:00 abends dreht sich alles um Gaming.

Wo kann ich es mir ansehen? Unter anderem stehen dir hierfür YouTube (opens in new tab), Twitter (opens in new tab), TikTok (opens in new tab), Twitch (opens in new tab) und Facebook (opens in new tab) zur Verfügung.

Das fünftägige Event des Streaming-Anbieters dreht sich am Abend des 10. Juni um Spiele. Dabei besteht die Show selbst aus Ankündigungen zu Netflix-Serien und passenden Spielen hierzu. Bestätigt sind Inhalte wie The Cuphead Show, Sonic Prime, Bloodline und über ein Dutzend Netflix-Spiele, die den Besitzern eines Abos zukünftig bevorstehen.

Tribeca Games Spotlight

(Image credit: Tribeca)

Wann findet das Event statt? Ab dem 10. Juni, 21:00 Uhr

Wo ist es mir zugänglich? Wahlweise über die Tribeca-Website (opens in new tab), YouTube (opens in new tab), Twitch (opens in new tab) und die Website des Summer Game Fest (opens in new tab)

Im Showcase wird unter anderem "exklusives Gameplay und Interviews mit den Entwicklern der offiziellen Tribeca-Auswahl" präsentiert. Die diesjährige Auswahl umfasst hierbei neun Titel, von denen die meisten vielversprechende Kandidaten für den Tribeca Games Award sind. Der Award wird dabei noch unveröffentlichten Spielen verliehen "für herausragende künstlerische und erzählerische Leistungen in Form von Design, künstlerischer Meisterschaft und einer hochgradig immersiven Welt." Mit in der Auswahl ist das bereits erwähnte Cuphead: The Last Course sowie der Nachfolger zum überaus beliebten A Plague Tale: Innocence, welcher auf den Zusatztitel "Reqiuem" hört.

Im Folgenden haben wir dir alle Kandidaten schon einmal überschaubar präsentiert, sodass du bereits im Vorfeld weißt, worauf du dich freuen darfst. Die Auswahl umfasst demnach:

American Arcadia

As Dusk Falls

The Cub

Cuphead - The Delicious Last Course

Immortality

Oxenfree II Lost Signals

A Plague Tale: Requiem

Thirsty Suitors

Venba

Das Event ist dabei Teil des Tribeca Games Festivals, welches in seiner Gesamtheit im Zeitraum zwischen dem 8. und 19. Juni stattfindet und im Verlauf dessen unveröffentlichte Infos und Interviews mit den Köpfen hinter den gezeigten Titeln im Petto hat.

Xbox and Bethesda Games Showcase

(Image credit: Microsoft)

Wann findet das Showcase statt? Am Sonntag den 12. Juni ab 19:00 Uhr

Wo kann ich mir die Übertragung ansehen? Wie so oft mitunter auf YouTube (opens in new tab), Twitch (opens in new tab), Twitter (opens in new tab), Facebook (opens in new tab) und der Summer Game Fest Website (opens in new tab)

Xbox und Bethesda veranstalten erneut in Kooperation eine Digitalkonferenz und noch ist noch nicht genau klar was uns nach etwaigen Verschiebungen im Vorfeld bevorstehen mag. Laut eines Xbox Wire-Posts (opens in new tab) dürfen wir uns zumindest auf "alles freuen, was du über die vielfältigen Spiele wissen musst, die bald für das Xbox-Ökosystem erscheinen werden, einschließlich der bevorstehenden Veröffentlichungen für Game Pass auf Xbox und dem PC."

Letztes Jahr war dieses Vielfaltsversprechen in Wahrheit eine eher maue Realität. Jedoch hätten wir da ein, zwei Namen wie Fable oder Perfect Dark im Hinterkopf deren Inklusion nicht ausgeschlossen sein dürfte. Daneben rechnen wir mit den gewohnten Update-News zu bereits erschienenen Titeln wie Forza Horizon 5 (opens in new tab) und Sea of Thieves - und bitte kündigt endlich die Inklusion der Koop-Kampagne in Halo Infinite an!

Xbox Games Showcase Extended

(Image credit: Microsoft)

Wann beginnt das Microsoft-Event? Am 14. Juni, erneut ab 19:00 Uhr.

Wo kann ich darauf zugreifen? YouTube (opens in new tab), Twitch (opens in new tab), Twitter (opens in new tab) und Facebook (opens in new tab)

Erst kürzlich (opens in new tab)bestätigte Microsoft zudem erneut den Extended Showcase. Hierbei handelt es sich um eine weitere Präsentation, ergänzend zum Xbox und Bethesda Showcase am Abend des 12. Juni, die uns zwei Tage später einen tieferen Einblick in die Entwicklung und Gameplay diverser Titel offeriert. Für gewöhnlich hören wir hierbei auch die zugehörigen Teams noch detaillierter über ihre Projekte und Ambition schwärmen und können so unsere entfachte Vorfreude weiter intensivieren.

Was gibt es noch?

Unterhalb haben wir dir weitere Events der kommenden Tage und Wochen vermerkt, die nicht zwangsläufig zum Summer Game Fest gehören, welche du jedoch ungeachtet dessen trotzdem im Auge behalten solltest.

Guerrilla Collective 3

(Image credit: Guerrilla Collective )

Wann findet das Event des Teams statt? Am Samstag, den 11. Juni, ab 17:00 Uhr

Wo habe ich die Möglichkeit es zu verfolgen? Auf Twitch (opens in new tab) und YouTube (opens in new tab) bleibst du diesbezüglich bestens informiert.

Die Mädels und Jungs hinter Guerrilla Collective versprechen auch dieses Jahr eine Reihe "frischer Ankündigungen", Trailer und Spielmaterial zu kommenden Indie-Titeln. Bestätigt sind bereits Exo One und Wanderlost. Ebenso dürfen wir uns auf fleißiges Handgemenge in Wrestlequest sowie dem langersehnten TMNT: Shredder's Revenge freuen.

Insofern dich etwas davon anspricht, solltest du auch einen Blick auf das Guerrilla Collective 3.5 haben, welches am Montag ab 22:00 Uhr anläuft und noch mehr Trailer und Gameplay zu den aktuellsten Titeln und Projekten in Aussicht stellt.

Wholesome Direct

Wann wird es knuffig? Am Samstag, den 11. Juni, ab 18:30 Uhr

Wo kann ich das Event ansehen? Zugang hast du darauf über YouTube (opens in new tab)

Der Name ist hier Programm und es erwartet dich eine Spielekonferenzsaison mit Wohlfühlfaktor. Im Zentrum stehen Indie-Projekte die "Trost, Mitgefühl und Gemütlichkeit" en Masse bieten. Suchst du also dein nächstes Spiel um dem stressigen Alltag zu entfliehen, bist du mit diesem Showcase bestens beraten.

Future Games Show

(Image credit: Future)

Wann startet die Future Games Show? Am 11.06., ab 21 Uhr

Wo kann ich mir diese anschauen? Unter anderem auf Twitch (opens in new tab), Facebook (opens in new tab), YouTube (opens in new tab), Twitter (opens in new tab) und direkt bei den Kollegen von GamesRadar (opens in new tab).

Auch auf eine Rückkehr der Future Games Show können wir uns gefasst machen. Die einstündige Show des GamesRadar-Teams beinhaltet brandneue Trailer, Ankündigungen und einige der spannendsten Spiele aus 2022 und darüber hinaus.

PC Gaming Show

(Image credit: Future)

Wann muss das Popcorn bereitstehen? Am 12. Juni, ab 21:30 solltest du deine Sachen im Idealfall parat haben.

Auf welchen Kanälen wir das Event übertragen? Offiziell kannst du das Event auf Twitch (opens in new tab) und YouTube (opens in new tab) verfolgen.

Die PC Gaming Show wird von den Kollegen von PC Gamer geleitet und feiert ebenso wie die Future Games Show auch 2022 ihre Rückkehr. Ebenso wie im zuvor genannten Event erwarten uns auch hier Inhalte zu den kommenden Titeln sowie diverse Kommentare von Entwicklern.

Capcom Showcase

(Image credit: Capcom)

Wann können wir uns auf die Capcom-Ankündigungen freuen? In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni, ab 0:00 Uhr.

Wo wird der Showcase übertragen? Wahlweise kannst du auf Twitch (opens in new tab) oder YouTube (opens in new tab) die neuesten Ankündigungen verfolgen.

Capcoms neues digitales Live-Streaming-Event lädt in der Nacht zwischen dem 13. und 14.06. zur Ankündigung der aktuellsten Nachrichten und Updates zu alten und neuen Capcom-IPs ein. Die große Welle an Neuankündigungen dürfte aber auch hier ausbleiben, da Capcom sich primär auf bereits gezeigte Titel fokussieren mag.

Hierzu zählen mitunter Street Fighter 6, das neue Final Fantasy (opens in new tab), die Capcom Fighting Collection und das Remake zum vierten Resident Evil Teil. Mit ganz viel Glück können wir uns auch auf einen ersten Teaser zum zweiten Part vom Final Fantasy VII Remake freuen. Horror-Fans dürfen zudem vorsichtig auf News zu Resident Evil Re:Verse und den Next-Gen (opens in new tab)-Portierungen der Remakes von Resi 2,3 und dem Reboot entlang des siebten Ablegers hoffen.

Das stellt jedoch lediglich eine sehr ambitionierte und eher träumerische Auswahl an Optionen dar, die entlang des überschaubaren halbstündigen Events keinesfalls allesamt inkludiert werden dürften.

THQ Nordic

Wann ist hierzu ein Event? News zu den Projekten von THQ Nordic erwarten uns am 12. August, Abend ab 21:00

Wo sind diese zugänglich? Entweder über Twitch (opens in new tab) oder auf YouTube (opens in new tab)

THQ Nordic veranstaltet zwar erst im August das nächste digitale Showcase-Event, jedoch wollten wir dir dieses entlang der umfassenden Auflistung nicht vorenthalten. Ähnlich wie bei der Konkurrenz, werden auch hier "mehrere brandneue Spiele vorgestellt, die das Unternehmensportfolie mit lizensierten und eigenen Spielerfahrungen auf neue Genres ausweiten." Mitunter sind Ankündigungen zu Outcast 2 und Jagged Alliance 3 durch das Unternehmen hierbei bereits im Vorfeld bestätigt worden.

Ebenso können wir uns Updates zu Next-Gen-Portierungen für aktuellere Titel wie BioMutant oder News zum bald erscheinenden Destroy All Humans!2 - Reprobed vorstellen.

QuakeCon 2022

(Image credit: Bethesda)

Wann findet die Con statt? Am Wochenende zwischen dem 18. und 20. August 2022

Wo werden die wichtigsten Infos übertragen? Eine Liveübertragung erhältst du hier vorerst offiziell nur auf Twitch

Auch die QuakeCon verspricht dieses Jahr ein reines Digital-Event zu sein. Unter der Hand von Bethesda werden jedoch die üblichen Veranstaltung, Giveaways, Online-Meetings und Wohltätigkeitsveranstaltungen auch im diesjährigen Veranstaltungs-Ableger nicht ausbleiben.

Insofern wir nichts auf dem Juni-Showcase von Bethesda und Microsoft zu den Projekten Redfall und Starfield sehen, ist die QuakeCon die nächste logische Anlaufstelle, bei der wir auf Neuigkeiten hoffen dürfen. Weiterhin dürfen sich Fans von physischen Veranstaltung bereits auf die 2023-Version freuen, welche, laut Ankündigung, erneut in physischer Form stattfinden soll.

Gamescom 2022: Opening Night Live

(Image credit: Gamescom)

An welchem Tag findet die Opening Night statt? Die Opening Night findet voraussichtlich am 23. August diesen Jahres statt.

Wo kann ich Sie von zuhause verfolgen? Die ONL ist wahlweise über YouTube (opens in new tab) oder Twitch (opens in new tab) zu verfolgen.

Auch hier übernimmt Geoff Keighley als Produzent und Moderator die Aufgabe uns durch eine Nacht voller Weltpremieren und Videospiel-Trailern zu begleiten. Die Show findet inzwischen typisch am Abend vorm offiziellen Beginn der Gamescom statt und läutet demnach die Gamescom-Woche ein.

Genauere Details zur diesjährigen ONL sind noch nicht bekannt, aber die Show gibt für gewöhnlich einen Überblick über die größeren Titel, die uns auf der Gamescom erwarten werden. Ratsam ist es folglich dieses Event nicht zu verpassen, wenn du tags darauf bestmöglich über die aktuellsten Gaming-News informiert sein willst.

Unbestätigte Teilnehmer und Events

Nintendo

(Image credit: Nintendo)

Während andere Großkaräter bereits fest im Summer Game Fest verplant und integriert sind, entpuppt Nintendo sich als diesjährige Extrawurst, die allenfalls durch eine separate Nintendo Direct in den kommenden Wochen von sich hören lassen dürfte.

Normalerweise war das japanische Unternehmen eine Größe, mit der man entlang der E3 fest rechnen durfte. Nachdem diese jedoch ausfällt und sich Nintendo bereits der diesjährigen Gamescom entsagte (opens in new tab), sind wir uns unsicher wann genau wir mit Neuigkeiten aus dem entsprechenden Hause rechnen dürfen.

Das es genug zum Zeigen geben dürfte, steht außer Frage. Mit Splatoon 3 (opens in new tab) und den neuesten Pokémon-Ablegern (opens in new tab) stehen uns schließlich einige potenzielle Kassenschlager unmittelbar bevor. Und auch diesjährige News zu Breath of the Wild 2 sind keinesfalls auszuschließen...

Mit diesen Teilnehmern darfst du dieses Jahr nicht rechnen

Während viele Publisher und Entwickler dem Showcase beiwohnen oder gar ihre ganz eigenen Events veranstalten, scheinen andere wiederum beinahe von der aktuellen Bildfläche verschwunden. Hier sind demnach die Unternehmen, deren Auftritt entlang der kommenden Wochen ausbleiben dürfte:

EA Play Live

(Image credit: EA)

Electronic Arts gab zuletzt bekannt, dass die jährliche EA Play Live-Veranstaltung dieses Mal ausfallen wird.

In einer Erklärung gegen IGN (opens in new tab) äußerte sich ein Vertreter des Unternehmens wie folgt: "Wir lieben EA Play Live, denn es ist unsere Art, mit unseren Spielern in Kontakt zu treten und mit euch allen zu teilen, was es Neues gibt. Dieses Jahr können wir euch jedoch nicht alles an einem Tag zeigen. In unseren Weltklasse-Studios passieren aufregende Dinge und wir werden dieses Jahr viel mehr über diese Projekte verraten, wenn die Zeit dafür reif ist."

Infolgedessen ist unklar, wann und wie wir mehr über die heißen Eisen wie Dragon Age 4, das neue FIFA oder ein Dead Space Remake in Erfahrung bringen werden.

Ubisoft Forward

(Image credit: Ubisoft)

Ubisoft hat gegenüber Axios (opens in new tab)bestätigt, dass es seinen jährlichen Forward Showcase nicht im Juni, sondern zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresverlauf veranstalten will.

Wir hoffen, dass wir für das längere Warten entsprechend entlohnt werden, freuen uns jedoch auf mögliche Neuigkeiten zu Avatar: Frontiers of Pandora oder dem neuesten Mario and Rabbits: Sparks of Hope.

Was ist das Summer Game Fest überhaupt?

(Image credit: Geoff Keighley)

Beim Summer Game Fest handelt es sich um eine Reihe digitaler Veranstaltungen von Spieleentwicklern und -verlagen und keiner Veranstaltung im eigentlichen Sinne. Zwar wird die Eventreihe durch die gleichnamige Eröffnungsshow eingeleitet, jedoch stehen im Fokus mitunter die vielen separaten Events von kleinen und großen Unternehmen und Spielestudios.

Das Event selbst wurde vom The Game Awards-Moderator Geoff Keighley ins Leben gerufen, welcher damit die Lücke der E3 zumindest teilweise schließen möchte.

Bereits in der Vergangenheit zeichnete sich ein großer Erfolg und eine zunehmend wachsende Veranstaltung ab, die inzwischen die E3 - mit Ausnahme ihrer physischen Komponente - kaum noch missen lässt.

Für den diesjährigen Ableger des Summer Games Fest verspricht sich Keighley erneut "große Ankündigungen, Weltpremieren, besondere Gäste und vieles mehr." Der Auftakt ist auf den 9. Juni datiert und wird vom Veranstalter selbst moderiert.

Ein Großteil der Events findet im Wochenverlauf zwischen dem 9. und 12. Juni in Form von Livestreams, Trailern und Entwickler-Gesprächen statt. Sony hat allerdings bereits in der vergangenen Woche den Spielesommer mit einer State of Play eingeläutet, während wir uns für News von Microsoft und Co. noch bis zum Ende der Woche gedulden müssen.

Das Summer Game Fest ist im Übrigen ohne Anmeldung oder Mehrkosten genießbar. Suche dir die passende Veranstaltung in unserer Übersicht, klicke auf einen der eingebetteten Links und lass dich von den schier nie endenden Neuigkeiten in den kommenden Tagen und Wochen berieseln...

Von wann bis wann geht das Summer Game Fest genau?

(Image credit: Geoff Keighley)

Offiziell läuft das Summer Game Fest 2022 entlang des Monats Juni, einige Showcases sind aber auch erst auf die Monate danach datiert und sollten folglich nicht außer Acht gelassen werden.

Obwohl Sony sich bereits als Frühstarter entpuppte, beginnt die Eventreihe normalerweise mit dem Live-Showcase am 9. Juni. Weitere Infos zu einzelnen Veranstaltungen und genaue Zeiten und Terminen findest du jedoch weiter oben.

Bestätigte Teilnehmer

(Image credit: Summer Game Fest)

Eine Vielzahl an Partnern wurden bereits bestätigt und auch in der letzten Minute sind Zusagen noch nicht auszuschließen. So hoffen viele noch auf eine Teilnahme von Nintendo oder zumindest eine Ankündigung der Direct im entsprechenden Zeitraum.

Im vergangenen Jahr traten bereits mehr als 25 Publisher, Plattformen und Partner auf, die Inhalte beisteuerten. Hierunter zählen neben Sony auch Bandai Namco, Square Enix, Microsoft, EA und Epic Games. Das Ganze scheint dieses Jahr noch einmal getoppt zu werden, da nun bereits 30 Partner offiziell angekündigt wurden.

Im Folgenden erhältst du deswegen noch einmal eine knackige Liste aller bisher bestätigten Partner für das Summer Game Fest 2022, sowie einen Auszug an Spielen und Veröffentlichungen die in Entwicklung sind oder mit denen man rechnen darf:

2K (The Quarry, Tiny Tina's Wonderlands, WWE 2K22)

Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch 2)

Atlus (Persona 5 Royal, Shin Megami Tensei 5, Soul Hackers 2)

Bandai Namco (Elden Ring, Ace Combat 7, Tekken 7)

Bloober Team (The Medium)

Capcom (Monster Hunter, Resident Evil, Street Fighter 6)

Coffee Stain Studios (Goat Simulator, Valheim)

Deep Silver (Saints Row)

Devolver Digital (Shadow Warrior 3, Hotline Miami, Loop Hero)

Digital Extremes (Warframe)

DotEmu (Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge)

Electronic Arts (Need for Speed, Apex Legends, FIFA 22)

Epic Games (Fortnite)

Focus Entertainment (A Plague Tale: Requiem, Space Marine 2)

Frost Giant Studios

Humble Games (Temtem, Unpacking, Project Wingman)

Level Infinite (V Rising)

Mediatonic (Fall Guys: Ultimate Knockout)

Mihoyo (Genshin Impact)

Netflix Games (Stranger Things 3: The Game)

PlayStation Studios (Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, The Last of Us 2)

Raw Fury (Townscaper, Backbone)

Samsung Gaming Hub

Sega (Sonic Frontiers, Yakuza: Like a Dragon)

Square Enix (Final Fantasy 14 Online, Final Fantasy 16, Forspoken)

Skybound Games (The Callisto Protocol)

Steam

Studio MDHR (Cuphead)

Tribeca Festival

Warner Bros. Games (Mortal Kombat 11, Multiversus)

Xbox Game Studios (Fable, Forza Motorsport, Halo Infinite)

Solltest du doch einmal etwas verpassen, schau einfach in unseren News- (opens in new tab) oder in Gaming-Bereich (opens in new tab) und bleibe auch an stressigen Tagen über die gezeigten Highlights für das Spielejahr 2022 und 2023 bestens informiert.