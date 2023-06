Spider-Man 2: Release-Termin auf dem Summer Game Fest verkündet

Marvel's Spider-Man 2 hat nun endlich einen Veröffentlichungstermin. Und wie es den Anschein hat, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis auch wir wieder den Controller in die Hand nehmen dürfen und über Manhattan schwingen.

Zumindest geht diese Info aus dem Summer Game Fest und den dort vorgestellten Bilder sowie Informationen hervor... Entsprechend erscheint Spider-Man 2 am 20. Oktober für die PS5 und stärkt damit das Exklusiv-Lineup des Sony-Flaggschiffs immens. Insomniac hat während der Präsentation auf dem Summer Game Fest zwar keine neuen Videoinhalte zum Abenteuer vorgestellt, neben einigen Bildern gab es aber zumindest ein konkretes Datum – Fans dürften also zufriedengestellt sein.

Leider gab es auf der Veranstaltung, wie bereits erwähnt, keinen neuen Teaser zum Spidey-Abenteuer. Allgemein hat sich Insomniac hier eher bedeckt gehalten, während kurz und knapp der Releasetermin verkündet wurde. Verwunderlich ist das aber nicht, wo doch erst zum PlayStation Showcase eine XXL-Vorstellung erfolgte.

Und allzu traurig sind wir darum auch nicht, weil sich das Abenteuer doch schon in gut vier Monaten auf unserer PS5 befinden dürfte.

Und was für ein Action-Adventure das werden dürfte! Viele sind sich bereits sicher, dass auch Spider-Man 2 zum Besten zählen wird, was du auf deiner PS5 spielen kannst. Bereits der Vorgänger beeindruckte seinerzeit mit ausgeklügelten Kämpfen, grandiosen Bewegungsmöglichkeiten und einer gut gefüllten New Yorker Innenstadt. Und nachdem wir im Erstling (bzw. dem DLC) erst mit Peter und dann mit Miles unterwegs waren, dürfen wir in der Fortsetzung nun gleich mit beiden Heldenfiguren durch die Lüfte schwingen.

Wer bis zum 20. Oktober nicht durchhält und schon jetzt neues Spidey-Futter braucht, der sollte sich womöglich noch einmal den Erstling in der überarbeiteten Fassung (mitsamt DLC) auf der PS5 ansehen. Oder aber du lehnst dich zurück und genießt das neueste Kinoabenteuer der Spinnen-Helden in Form von Across the Spider-Verse. Ob das etwas taugt, erfährst du in der folgenden Review.