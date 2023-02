OnePlus Pad: Alles was du wissen musst

Nachdem OnePlus jahrelang beeindruckende Android-Telefone (Öffnet sich in einem neuen Tab) hergestellt hat, ist das Unternehmen nun bereit, in den Bereich der Tablets einzusteigen: Nach Teasern und Leaks hat das Unternehmen nun das OnePlus Pad angekündigt.

Die Ankündigung erfolgte während der weltweiten Vorstellung des OnePlus 11 und enthielt viele Details über das Portfolio, aber einige Dinge, wie z. B. der Preis, blieben noch unbekannt.

Im Folgenden findest du alles, was wir bisher über das OnePlus Pad wissen. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald OnePlus weitere Lücken schließt.

Auf den Punkt gebracht

Was ist es? Das erste Tablet von OnePlus

Das erste Tablet von OnePlus Wann kommt es heraus? Angekündigt am 7. Februar

Angekündigt am 7. Februar Wie viel wird es kosten? TBC

OnePlus Pad: Release & Preis

Das OnePlus Pad wurde am 7. Februar zusammen mit der weltweiten Markteinführung des OnePlus 11 und der OnePlus Buds Pro 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) enthüllt.

Leider wurden zwar die meisten Details zum OnePlus Pad enthüllt, nicht aber das Erscheinungsdatum und der Preis, obwohl wir wissen, dass die Vorbestellungen im April beginnen. Offenbar werden wir die restlichen Details in den kommenden Wochen erfahren.

Obdas Pad in Deutschland in die Läden kommt, ist ebenfalls noch unbekannt. Vermutlich wird es auch in den USA und in Großbritannien erhältlich sein, wo OnePlus bereits eine große Präsenz hat.

OnePlus Pad: Design & Display

Wir mussten nicht auf die vollständige Enthüllung des OnePlus Pad warten, um es zu sehen, da die ersten Bilder des Tablets in einem TechRadar-Exklusivbericht und einem Leak (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu sehen waren.

Das OnePlus Pad ist in der Farbe Halo Green gehalten, hat ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung und einen gewölbten Rahmen. Du kannst auch sehen, dass es eine einlinsige Kamera auf der Rückseite und eine weitere auf der Vorderseite hat, die in einem Rahmen oberhalb des Displays untergebracht ist.

Es wiegt 550 g und ist 6,5 mm dick. OnePlus behauptet, das Tablet sei so konzipiert, dass es sich leicht anfühlt und auch über einen längeren Zeitraum gut zu halten ist.

Das Tablet hat schlanke 6,54 mm Ränder und ein Verhältnis von 88 % zwischen Bildschirm und Gehäuse. Das Display ist 11,61 Zoll groß, hat ein Seitenverhältnis von 7:5 und eine sehr hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz mit einer Auflösung von 2800 x 2000 Pixeln, was beeindruckend scharf ist, und bietet 296 Pixel pro Zoll und 500 nits Helligkeit.

OnePlus weist darauf hin, dass die Größe und Form des Bildschirms ideal für E-Books ist, während die Bildwiederholfrequenz für Gaming von Vorteil sein könnte.

OnePlus Pad: Kamera & Laufzeit

Seltsamerweise hat OnePlus noch keine Angaben zur Kamera gemacht, aber über den Akku wissen wir schon Bescheid.

Das OnePlus Pad hat einen 9.510-mAh-Akku mit einer 67-W-Ladung, mit der es in 80 Minuten voll aufgeladen werden kann.

OnePlus gibt an, dass der Akku zwischen den Ladevorgängen mehr als 14,5 Stunden Videowiedergabe oder einen Monat Standby-Zeit ermöglicht. Zum Vergleich: Das iPad Pro 11 (2022) hat einen 7.538-mAh- und das Samsung Galaxy Tab S8 einen 8.000-mAh-Akku.

OnePlus Pad: Specs & Features

Das OnePlus Pad wird von einem High-End-Chipsatz von MediaTek Dimensity 9000 angetrieben, der mit bis zu 3,05 GHz getaktet ist. Das reicht zwar nicht ganz an den Snapdragon 8 Gen 2 aus dem OnePlus 11 heran, aber der Abstand sollte nicht allzu groß sein.

Hinzu kommen bis zu 12 GB Arbeitsspeicher, und OnePlus rühmt sich damit, bis zu 24 Apps gleichzeitig öffnen zu können.

Zu den weiteren Merkmalen des OnePlus Pads gehören Vierfach-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Audio, ein OnePlus Stylo und ein OnePlus Magnetic Keyboard, sodass es für kreative Arbeiten und Produktivität gut geeignet ist.

Das klingt alles schon mal sehr gut, doch ob das Tablet es in unsere Liste der besten seiner Art (Öffnet sich in einem neuen Tab) schafft, wird sich erst noch zeigen müssen.