OnePlus Pad Bild-Leak gibt uns einen besseren Blick auf das kommende Tablet

Wir wissen, dass das OnePlus Pad auf dem Weg ist und in wenigen Stunden enthüllt werden wird. Ein neu durchgesickertes Bild gibt uns nun einen besseren Blick auf das Android Tablet, als wir es bisher aus offiziellen Quellen kannten.

Das Bild stammt von dem zuverlässigen Evan Blass (Öffnet sich in einem neuen Tab) (via GSMArena (Öffnet sich in einem neuen Tab)) und zeigt fast die gesamte Rückseite des Tablets sowie einen Großteil der Vorderseite. Zu sehen sind das OnePlus-Logo und ein großer Kameraknubbel sowie die halogrüne Farbgebung.

Du kannst sehen, dass das geleakte Bild mit dem ersten offiziellen Bild des OnePlus Pad übereinstimmt, das in einem TechRadar-Exklusivbericht (Öffnet sich in einem neuen Tab) gezeigt wurde. Dieses zweite Bild gibt uns jedoch einen besseren Blick auf das Gerät als Ganzes, aus einem aufschlussreicheren Winkel.

(Image credit: Evan Blass)

Bekanntes und Unbekanntes

Natürlich wissen wir noch immer nicht alles über das OnePlus Pad, z. B. wie viel es kosten soll und was es im Inneren haben wird (es gab Gerüchte über die internen Spezifikationen, aber bisher ist noch nichts offiziell).

OnePlus hat bestätigt, dass das Tablet ein Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung und einen gewölbten Rahmen hat, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein gut verarbeitetes Gerät handelt. Außerdem gibt es die Farbe Halo Green, die möglicherweise nicht die einzige verfügbare Farbe sein dürfte.

Alles wird auf dem OnePlus Launch Event am 7. Februar enthüllt und wir werden dich natürlich über alle Ankündigungen an diesem Tag informieren. Das Datum markiert auch den internationalen Start des OnePlus 11 Flaggschiff-Smartphones.

Analyse: Mehr Android-Tablets bitte

Wir wissen nicht mehr, wie viele Geräte es in der Apple iPad-Reihe gibt, aber was Android-Tablets angeht, war die Auswahl in den letzten Jahren eher gering. Das Samsung Galaxy Tab S8 ist definitiv eher die Ausnahme als die Regel.

Einer der Gründe dafür ist, dass viele Android-Apps nicht besonders gut für größere Bildschirme optimiert sind. In Anbetracht der Tatsache, dass es nicht so viele Tablets gibt, führt dies zu einer Rückkopplungsschleife - die Entwickler werden sich nicht die Mühe machen, eine kleinere Anzahl von Nutzern zu bedienen.

Es gibt aber auch Erfolgsgeschichten von Android-Tablets, wie z. B. das sehr beliebte Google Nexus 7 vor vielen Jahren oder die preisgünstigen Amazon Fire-Tablets, darunter das Amazon Fire HD 8. Android-Tablets können funktionieren, wenn der Preis stimmt.

Mit dem OnePlus Pad und dem kommenden Pixel Tablet von Google hoffen wir, dass Android-Tablets wieder eine Chance haben werden. Es gibt keinen Grund, warum diese Geräte nicht mit den besten iPads mithalten können, wenn es um Arbeit und den Konsum von Inhalten geht.