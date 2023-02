Im Test: OnePlus Buds Pro 2

Wenn die OnePlus Buds Pro 2 etwas billiger wären, könnten sie die Gewinner sein. Sie überzeugen mit Höhen und Bässen und sind vollgepackt mit Funktionen, vor allem, wenn du ein OnePlus-Telefon hast (aber nicht ausschließlich, was schön ist). Aber der Klang ist das Wichtigste und in dieser Hinsicht sind sie in den Mitten eher schwach. Du kannst einen viel besseren Klang für nur wenig mehr oder einen fast genauso guten für viel weniger Geld bekommen. Sie sind nett, aber die Balance könnte besser sein.

OnePlus Buds Pro 2: 2-Minuten-Rezension

Die OnePlus Buds Pro 2 als "AirPods Pro 2 für OnePlus" zu bezeichnen, ist weder originell noch clever, aber es ist sehr effizient.

Es handelt sich um kabellose Earbuds mit Noise-Cancelling, die dir in Verbindung mit einem OnePlus-Telefon viele tolle Zusatzfunktionen bieten - Spatial Audio, personalisierten Sound, Find My Headphones-Unterstützung und mehr. Man könnte sagen, dass sie den AirPods Pro 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) sehr ähnlich sind - und sie sehen ihnen auch sehr ähnlich und verwenden sogar das gleiche Steuersystem, bei dem du die Steuerknüppel drückst. Wir sagen nicht, dass sie den AirPods sehr ähnlich sind, um OnePlus mangelnde Originalität zu unterstellen - sie sind ihnen einfach sehr ähnlich. Und die AirPods Pro 2 gehören zu den besten Earbuds mit Noise-Cancelling auf dem Markt, also ist es nicht schlimm.

Die OnePlus Buds Pro 2 übertreffen sie sogar in einigen Punkten: Sie sind billiger, unterstützen Next-gen Bluetooth LE Audio, bieten Hi-Res Audio über LHDC und sind in zwei coolen Farben erhältlich.

Head-tracked Spatial Audio funktioniert hier großartig und sorgt für ein wirklich intensives Filmerlebnis. Die Stöpsel sind angenehm zu tragen und die Noise-Cancelling-Funktion ist gut (wenn auch nicht so gut wie die absolut besten).

Aber es gibt ein Problem, und zwar ein großes, wenn man bedenkt, dass die Earbuds preislich in der Nähe von Premium-Earbuds liegen: Die Klangqualität reicht nicht an die der besten kabellosen Earbuds zu einem ähnlichen Preis heran. Die Balance ist unausgewogen - Höhen und Bässe sind beeindruckend, aber die mittleren Frequenzen können nicht mithalten, so dass es den Liedern an Energie, Weite und Klarheit fehlt.

Für OnePlus-Fans, die alle neuesten Tricks haben wollen, sind sie also immer noch ein guter Kauf - und für alle anderen sind sie sicher nicht schlecht. Aber alle, die kein OnePlus-Telefon haben, sollten sich überlegen, ob sie nicht lieber etwas mehr in den Sony WF-1000XM4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) investieren oder ein paar Euro sparen und sich den JBL Live Pro 2 zulegen.

Die OnePlus Buds Pro 2 sehen dank einer Mischung aus glänzenden und matten Oberflächen der Buds sehr smart aus. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2: Preis & Release

Erscheinen im Februar 2023

Preis: 179 $

Die OnePlus Buds Pro 2 können seit dem 7. Februar 2023 bestellt werden. Ihr offizieller Preis liegt bei 179 $. Wie der Preis in Deutschland sein wird, ist noch nicht bekannt. Sobald wir ihn wissen, tragen wir ihn hier aber nach.

Diese Preisgestaltung ist allerdings ein wenig unpraktisch. Sie liegt in einer Art Tal zwischen den JBL Live Pro 2 und den Beats Studio Buds, die etwa 149 € kosten, und den Sony WF-1000XM4, die mittlerweile sogar unter 200 € kosten.

Der nächste Konkurrent sind die Honor Earbuds 3 Pro, die sogar ein sehr ähnliches Lautsprechersystem haben und rund 150 € kosten.

In Anbetracht der Funktionsliste der OnePlus Buds Pro 2 scheinen sie zu diesem Preis nicht fehl am Platz zu sein... aber sie werden von beiden Seiten unter Druck gesetzt: zum einen von den höherpreisigen Earbuds, die im Preis gesenkt werden, und zum anderen von den günstigeren Buds, die mit Funktionen ausgestattet sind, die früher den teuren Modellen vorbehalten waren.

OnePlus Buds Pro 2: Specs

Swipe to scroll horizontally Treiber: 11mm + 6mm dynamischer Treiber Gewicht: 4,9 g (Buds); 47,3 g (Case) Frequenzbereich: 20Hz - 40kHz Akkulaufzeit: 9 Stunden (Buds); 30 Stunden (Case) Konnektivität: Bluetooth 5.3, LE Audio, LHDC Noise Cancelling: Ja Wasserfestigkeit: IP55

Die OnePlus Buds Pro 2 eignen sich am besten mit einem OnePlus 11 5G Telefon (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2: Features

Unterstützung von Android Spatial Audio

Funktionen zur Klanganpassung

Bluetooth LE Audio, plus Hi-Res-Unterstützung von OnePlus-Telefonen

Hier gibt es eine Menge zu tun. Fangen wir mit der großartigen Konnektivität an: Bluetooth 5.3 ist an Bord, einschließlich Unterstützung für Bluetooth LE Audio (sobald es in mehr Geräten aktiviert wird). Außerdem wird LHDC 4.0 unterstützt, und das System ist Hi-Res Audio-fähig. Verbinde es mit einem kompatiblen Gerät (z. B. dem OnePlus 11 5G) und du kannst Hi-Res Audio über einen Schalter in den Einstellungen einschalten.

Apropos Einstellungen (wenn du ein OnePlus-Telefon hast): Im Bluetooth-Menü findest du einige Optionen zur Klanganpassung, darunter auch einen Hörtest, bei dem du auf Signaltöne reagieren musst, um herauszufinden, auf welche Frequenzen dein Gehör geeicht ist. Dann kann das Klangprofil angepasst werden, um dies auszugleichen. Das ist die Option "Goldener Klang", deren Durchlauf nur ein paar Minuten dauert und sich wirklich lohnt.

Auch der EQ und die Unterstützung für Spatial Audio lassen sich individualisieren, ebenso wie das adaptive Noise-Cancelling. Das ist zwar gut, aber nicht auf dem Niveau der Klassenbesten. Es dämpft Geräusche im gesamten Bereich recht effektiv, lässt aber deutlich mehr plötzliche Geräusche durch als die AirPods Pro 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder die Bose QuietComfort Earbuds II (Öffnet sich in einem neuen Tab). Diese beiden kosten natürlich mehr, und die Geräuschdämmung des OnePlus ist insgesamt erfreulich, vor allem, wenn viel Musik läuft. Es ist nur nicht revolutionär, und das ist okay.

Der Transparenzmodus wirkt in Bezug auf die Geräusche, die du hörst, ziemlich künstlich, aber er lässt Außengeräusche durch, so dass du dich nicht beschweren kannst.

Das bedeutet, wenn du einen Film mit Surround-Sound oder Dolby Atmos auf deinem OnePlus 11 5G anschaust, fühlst du dich wie in einem Kino, in dem die Klänge auf den Bildschirm als "Front" einer Surround-Anlage ausgerichtet sind. Zum Start funktioniert das nur mit diesem einen Telefonmodell, weitere sind jedoch geplant, auch wenn OnePlus noch nicht verraten hat, welche das sein werden und wann.

Die Gesprächsqualität mit den Earbuds ist ebenfalls sehr gut, was bei Earbuds keine Garantie ist.

Google Fast Pairing wird unterstützt, so dass sie sofort eingerichtet werden können, egal ob du sie mit einem OnePlus- oder einem anderen Android-Telefon verwendest (um sie mit anderen Geräten zu koppeln, musst du sie in den Kopplungsmodus versetzen, wozu du einfach die Taste im Case gedrückt halten musst.)

Außerdem unterstützen sie das Bluetooth-Mehrpunkt-Pairing, sodass du ganz einfach zwischen zwei Geräten wechseln kannst. Das hat bei uns im Allgemeinen gut funktioniert. Nur einmal hat das Umschalten der Verbindung erst beim zweiten Versuch geklappt. Es gibt eine "Find My Headphones"-Funktion, die allerdings über das OnePlus-eigene System und nicht über die Google-Version funktioniert, was wir schade finden.

Die Akkulaufzeit von sechs Stunden mit den Kopfhörern und zusätzlichen 25 Stunden im Case (mit aktiviertem Noise-Cancelling) ist ziemlich durchschnittlich - nicht schlecht, nicht großartig. Du kannst neun Stunden und weitere 30 Stunden erreichen, wenn du die ANC-Funktion ausschaltest.

Die Buds sind nach IP55 schweißresistent, was bedeutet, dass sie auch gegen Schweiß und Regen gewappnet sind. Wenn du aber auf der Suche nach Trainingsstöpseln bist, bist du mit den Beats Fit Pros zu einem ähnlichen Preis besser bedient.

Wenn du dich entspannen willst, haben die Buds Pro ein paar Chill-out-Sounds eingebaut, ohne dass du ein Telefon brauchst. Halte einfach einen der Sticks drei Sekunden lang gedrückt, damit Naturgeräusche oder weißes Rauschen eingespielt werden. Beachte aber, dass es keinen Lautstärkeregler an den Earbuds gibt.

Und schließlich gibt es noch eine Funktion, die man am besten als "Faulenzermodus" bezeichnen kann - die Ohrhörer können eine suboptimale Körperhaltung erkennen, wenn du auch ein OnePlus-Telefon hast.

Diese Funktionen sind auf einem OnePlus-Telefon leicht über die Einstellungs-App zugänglich, aber auf anderen Android-Telefonen brauchst du die HeyMelody-App, um auf verschiedene Einrichtungs-, Batterieüberwachungs- und Personalisierungsoptionen zuzugreifen.

In einer idealen Welt würde es keine Hi-Res Audio-Unterstützung verwenden, die relativ selten ist, oder Spatial Audio, das nur auf einem OnePlus-Telefon verfügbar ist. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Insgesamt finde ich es toll, wie viel hier hineingepackt wurde.

Feature-Bewertung: 4/5

Die OnePlus Buds Pro 2 verfügen über ein koaxiales Dual-Driver-System, das einen großen, satten und raumfüllenden Klang erzeugen soll. Aber... (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2: Klangqualität

Je nachdem, was du gerade hörst, fangen die OnePlus Buds Pro 2 ziemlich angenehm an. Die Höhen sind hell und scharf, und die Bässe sind ziemlich tief, wenn auch nicht besonders stark, und das ist auch gut so - viele werden es so bevorzugen. The Chain von Fleetwood Mac bringt diese beiden Seiten gut zur Geltung und zeigt, dass die Höhen eine Menge Details enthalten können. Becken und höherer Gesang kommen scharf an und rollen gut ab. Die Bassgitarre untermalt das Ganze mit Kraft, wirkt aber nie übertrieben - das ist es, was die OnePlus Buds 2 Pro am besten können. Auf The Chain kommen wir aber später zurück, denn auch hier gibt es Probleme.

Wo die Buds Pro 2 straucheln, ist im mittleren Bereich, und Long Time Coming von The Delays war ein gutes Beispiel dafür. Der Song beginnt mit glänzenden Höhen, mit denen die Ohrhörer gut klarkommen. Aber wenn der Song richtig in Fahrt kommt, wird er mit absichtlich dichten Gitarren überlagert, die die Mitten absolut ausfüllen, und es ist klar, dass sie nicht so gut gehandhabt werden. Der Song fühlt sich im Vergleich zu anderen Buds relativ flach an - die Mitten sind einfach nicht offen genug und haben nicht genug Drive. Er klingt auch relativ komprimiert und verliert dadurch an Details und Klarheit - die dichten Gitarren gehen zu sehr ineinander über und stolpern über sich selbst, anstatt aufeinander aufzubauen.

Das Anhören in Hi-Res (über Apple Music, auf einem OnePlus 11 5G) hat nichts an der Klarheit geändert - mehr Details in den Trackdaten helfen nicht, wenn die Auflösung auf der Lautsprecherseite nicht vorhanden ist, was hier der Fall zu sein scheint.

Wir haben festgestellt, dass das Ausschalten der aktiven Noise-Cancelling-Funktion das Klangbild lebendiger und ausgewogener macht (wie so oft), wodurch natürlich auch viel Schall durch die In-Ear-Dichtung dringt. Auf dem Weg zur Arbeit oder im Freien würden wir sie sicher nicht ausschalten.

Der Spatial Audio Effekt ist bei Filmen sehr effektiv. Die Töne rauschen an deinem Kopf vorbei und positionieren sich vor dir im Verhältnis zum Bildschirm. Verglichen mit der gleichen Funktion der AirPods Pro 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab), die mit einem iPhone 13 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab) verwendet werden, würden wir sagen, dass die Kombination aus OnePlus Buds und 11 geringfügig langsamer reagiert und die Töne neu ausrichtet, wenn du deinen Kopf drehst, aber das ist pingelig - normalerweise drehst du deinen Kopf während eines Films nicht so viel, wie wir es beim Testen tun. Als große Liebhaber von Spatial Audio bei Filmen waren wir von dem Effekt wirklich beeindruckt.

Bei Musik sind wir mit dem Spatial Audio allerdings nicht wirklich zurechtgekommen. Die Bässe und Höhen lässt es härter erscheinen und betont nicht nur die fehlende Kraft in den Mitten, sondern lässt auch die Höhen von angenehm scharf zu übermäßig hart werden. An dieser Stelle kommen wir wieder auf The Chain zurück - nachdem die Buds Pro 2 zuvor von der Fokussierung auf Höhen und Bässe profitiert haben, klingen sie jetzt zu hart und alle Klangnuancen gehen verloren.

Wir haben einen direkten Vergleich gemacht, indem wir dieselben Apple Music Dolby Atmos-Titel in Spatial Audio vom iPhone auf die AirPods Pro 2 (statt vom OnePlus 11 5G auf die Buds Pro 2) gespielt haben, und du kannst es nicht auf den Mix schieben (obwohl sich Atmos-Mixe ziemlich von normalen Stereomixen unterscheiden). Die AirPods erzeugen einen runderen Klang, ohne dass die Höhen beim Abspielen desselben Songs von derselben Quelle spitz werden.

Wir haben eine Reihe anderer Atmos-Songs ausprobiert, und obwohl nicht alle so stark unter dem Effekt leiden, sorgt die Verarbeitung für eine schlechtere Balance als beim Hören in Stereo.

Und wir haben alle Möglichkeiten genutzt, die die Buds haben, um die Situation zu verbessern. Wir haben die Personalisierung der Noise-Cancelling-Funktion und den "Golden Sound"-Test durchlaufen, bei dem eine Reihe von Tönen abgespielt wird, um zu sehen, was deine Ohren leisten können. Basierend auf den Tests wurden einige Änderungen an der Mischung vorgenommen, die sich im Vergleich zur Standardeinstellung verbessert haben.

Die EQ-Optionen haben auch nicht geholfen, obwohl es dir vielleicht trotzdem Spaß macht, sie nach deinem Geschmack zu verändern. Aber was unsere Bedenken angeht, so kann der EQ zwar die Mitten stärker betonen, aber nicht für mehr Klarheit sorgen, so dass er letztlich mehr Brei und nicht mehr Spaß bringt.

Wenn das alles ziemlich hart klingt, dann liegt das daran, dass wir die OnePlus Buds Pro 2 ein bisschen frustrierend und enttäuschend finden. Wir wissen, wie gut ein gutes koaxiales System in Earbuds sein kann - die Honor Earbuds 3 Pro haben das gleiche System und sind so satt, energiegeladen und gut ausbalanciert.

Die OnePlus Buds Pro 2 sind keineswegs schlecht im Klang, aber zu diesem Preis müssen sie besser sein, denn die Konkurrenz ist einfach zu stark.

Bewertung der Klangqualität: 3,5/5

Hier sind die ursprünglichen OnePlus Buds Pro auf der linken Seite und die neuen auf der rechten Seite. Der Unterschied ist... minimal. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2: Design

Hervorragende, leichtgängige Steuerung

Tolles zweifarbiges Design

Leicht und generell bequem

Die OnePlus Buds Pro 2 sehen der Originalversion sehr ähnlich, und das ist für uns in Ordnung. Sie kommen in einem zweifarbigen Design daher, bei dem sich ein matter Teil der Earbuds mit einem glänzenden, nach unten ragenden "Stick" vermischt, und wir finden, das sieht toll aus - besonders in der neuen grünen Version.

OnePlus hat eines unserer Lieblingsfeatures der AirPods Pros hier integriert: die Quetschsteuerung am Stick. Das funktioniert so gut - einmal drücken, um abzuspielen/zu pausieren, halten, um zwischen Transparenzmodus und Noise-Cancelling zu wechseln, zweimal drücken, um vorwärts zu springen, dreimal, um zurückzuspringen.

Wir lieben es, weil es im Winter mit Handschuhen funktioniert und weil es eine der wenigen Kopfhörersteuerungen ist, bei denen du sie nicht versehentlich tiefer in deinen Gehörgang schiebst. Zudem ist es unmöglich, sie versehentlich auszulösen.

Die Buds sind mit 4,9 g sehr leicht, was bedeutet, dass sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg leicht zu tragen sind und sich sicherer anfühlen. Wir finden die OnePlus Buds Pro 2 insgesamt sehr bequem, aber die Ohrstöpsel sind für unseren Geschmack ein bisschen zu flexibel. Sie wären vielleicht noch bequemer (und würden vielleicht mehr Lärm abhalten), wenn sie etwas fester wären. Außerdem verursachen sie beim Laufen etwas mehr Reibungsgeräusche als Ohrstöpsel mit festeren Spitzen, die aber in der Regel von der Musik übertönt werden.

Das Case besteht aus mattem Kunststoff und fühlt sich sehr hochwertig an - kein Knarzen, kein Wackeln. Wir hätten es uns ein bisschen kleiner gewünscht, aber auch das ist kein wirkliches Problem. Es kann über USB-C (in etwa zwei Stunden) oder kabellos über Qi aufgeladen werden.

Design-Wertung: 4/5

Das Case ist aus mattem Plastik und nimmt Fingerabdrücke so stark auf, dass wir schwören, es hat noch mehr, auch wenn wir es nicht berührt haben. Für dieses Bild haben wir es gründlich gereinigt. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2: Preis-Leistungs-Verhältnis

Vollgepackt mit Funktionen (aber einige sind nur für OnePlus)

Der Klang ist das Wichtigste, und er ist unvollkommen

Der Preis liegt gefährlich nahe an dem von Premium-Earbuds

Wir sind so kurz davor, die OnePlus Buds Pro 2 zu lieben - wir finde das Design großartig und die Liste der Funktionen ist fast unübertroffen (abgesehen von ein paar Ärgernissen, wie z. B. dass Google Find My nicht enthalten ist). Auch das Spatial Audio ist wirklich effektiv.

Aber das Wichtigste ist die Klangqualität, und während die Buds Pro 2 mit ihren Höhen und Bässen beeindrucken, fehlt es den Mitten an Dynamik und Klarheit, was dazu führt, dass Lieder weniger Spaß machen und weniger klar sind, als sie für diesen Preis sein sollten.

Wenn du ein OnePlus-Telefon hast und dir alle Funktionen gefallen, die hier angeboten werden, wirst du mit diesen Earbuds sicher zufrieden sein. Wenn du aber nicht die markenspezifische Anziehungskraft hast, würden wir empfehlen, etwas mehr in Ohrstöpsel zu investieren, die einen volleren Klang liefern, oder gut 30 % weniger Geld für immer noch 90 % der Audioqualität auszugeben. Unsere Empfehlungen findest du weiter unten.

Preis-Leistungs-Verhältnis: 3,5/5

Ein weiterer Vergleich der OnePlus Buds Pro mit dem ursprünglichen auf der linken und dem neuen Design auf der rechten Seite. (Image credit: Future)

Sollte ich die OnePlus Buds Pro 2 kaufen?

Swipe to scroll horizontally Features Zukunftssicher mit LE Audio und Android Spatial Audio und vielem mehr. 4,5/5 Klangqualität Detaillierte Höhen und gut ausgeprägte Bässe werden durch träge Mitten geschmälert. 3,5/5 Design Sieht gut aus, ist bequem und hat ein smartes Kontrollsystem. 4/5 Preis-Leistungs-Verhältnis Zu nah am Preis von Geräten, die viel besser klingen, trotz des großen Funktionsumfangs. 3,5/5

Kaufe sie, wenn...

Du ein OnePlus-Telefon hast und alle Funktionen haben willst Sie sind natürlich mit einem OnePlus-Telefon kombinierbar und machen es wirklich einfach, auf alle Personalisierungsfunktionen, Hi-Res-Sound und die Funktion "Find My Headphones" zuzugreifen - plus Spatial Audio mit dem OnePlus 11 5G.

Du zukunftssichere Konnektivität willst Mit LE Audio an Bord gehören diese Kopfhörer zu den ersten, die den Next-gen Standard unterstützen, mit geringerem Energieverbrauch und höherer Qualität.

Kaufe sie nicht, wenn...

Du audiophilen Klang willst Trotz Hi-Res-Unterstützung und viel Klarheit in den Höhen und Bässen ist die Balance insgesamt nicht perfekt und es gibt keine adäquate Möglichkeit, das zu beheben.

Du viele Funktionen ohne ein OnePlus-Telefon willst Spatial Audio ist an das OnePlus 11 5G gebunden (auch wenn später noch weitere Optionen hinzukommen könnten), und die Personalisierungsfunktionen sind am besten mit einem OnePlus-Telefon möglich. Einige Hersteller, wie z. B. Sony, bieten dir ähnliche Funktionen auf jedem Gerät.

