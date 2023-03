Nobody bietet dir harte Action in feinster John Wick-Manier

Nobody (Amazon Prime)

Als Schöpfer der erfolgreichen John Wick-Reihe weiß Autor Derek Kolstad, wie man einen Actionthriller schreibt. Sein neuestes Werk Nobody ist eine Hommage an das Franchise und versucht, an dessen Erfolg anzuknüpfen - und das gelingt ihm größtenteils auch.

Bob Odenkirk - bekannt aus Better Call Saul, der wohl besten Serie 2022 (Öffnet sich in einem neuen Tab) - übernimmt die Rolle von Hutch Mansell, einem scheinbar sanftmütigen Familienvater, der es aber faustdick hinter den Ohen hat. Nach einem Einbruch in sein Haus, bei der die Räuber seine Familie bedrohen, kehrt er in sein altes Leben zurück, um die Verbrecher zu bestrafen. Dabei gerät er in das Fadenkreuz des russischen Verbrecherfürsten Yulian Kuznetsov (gespielt von Alexei Serebryakov).

Nobody mag auf den ersten Blick wie ein typischer Actionfilm wirken, aber er ist so viel mehr als das. Odenkirk zeigt, dass er nicht nur ein guter Schauspieler ist, sondern auch brutal zuschlagen kann. Ähnlich wie bei John Wick oder The Raid wird hier auf unterhaltsame Weise absurde Gewalt präsentiert, jedoch mit einem Augenzwinkern und weniger Ernsthaftigkeit als bei seinen Kollegen. Wenn du auf der Suche nach einer schön inszenierter Action bist, dann ist Nobody genau das Richtige für dich.

The Banshees of Inisherin (Disney Plus)

Martin McDonagh, der uns schon "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" beschert hat, scheint ein Faible für sperrige Titel zu haben. In seiner neuesten Geschichte geht es um einen heftigen Streit zwischen zwei Freunden, der zeigt, wie schnell die höfliche Fassade der Gesellschaft bröckelt, wenn man mal ein bisschen dran rüttelt.

Es geht um die Frustration von Menschen mit großen Träumen, die in einer kleinen Stadt feststecken und gegenüber Leuten, die sich mit ihrem Leben zufrieden geben. Und es geht um die dramatischen Trennungen ehemaliger Verbündeter während des irischen Bürgerkriegs. Die Ereignisse in der Geschichte mögen auf den ersten Blick winzig klein erscheinen, aber wenn sie dann eskalieren, geht es unter die Haut und fühlt sich an wie ein seismischer Schock.

Riverdale Staffel 7 (Netflix)

In der siebten und - da Netflix die Serie nicht verlängert hat - letzten Staffel von Riverdale wirst du mit einem neuen Jahrzehnt konfrontiert. So erwacht ein jüngerer Archie in den 50er Jahren, nachdem Cheryl versucht hat, einen Kometen aufzuhalten. Jughead scheint sich als einziger noch an die Gegenwart zu erinnern.

Genaueres ist über die Handlung der Staffel nicht bekannt, doch für Fans von Riverdale dürfte die Staffel ohnehin ein Must-see sein.

