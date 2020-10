Neues iPhone 12: Preise für jedes Modell und jede Speichergröße geleakt

Die iPhone 12 Serie wird wahrscheinlich sehr bald landen, und schon vorher sind viele Details durchgesickert, einschließlich der jüngsten Preisinformationen für jedes Modell. Hier gibt es jedoch einige Meinungsverschiedenheiten, da zwei verschiedene Quellen leicht unterschiedliche Preise geleakt haben.

Zunächst einmal haben wir @a_rumors1111, der behauptet, dass das 5,4-Zoll iPhone 12 Mini mit 64 GB Speicherplatz 649 $, mit 128 GB 699 $ und mit 256 GB 799 $ kosten wird.

Das standardmäßige 6,1-Zoll iPhone 12 (das einige frühere Gerüchte als iPhone 12 Max bezeichnet hatten) soll derweil $749 mit 64 GB Speicher, $799 mit 128 GB und $899 mit 256 GB betragen.

⚡️iPhone 12 PRICING⚡️ I got ✅✅✅ - 12 mini (5.4”) : 64GB $649128GB $699256GB $799- 12 (6.1”) : 64GB $749128GB $799256GB $899- 12 Pro (6.1”) :128GB $999256GB $1099512GB $1299- 12 Pro Max (6.7”) : 128GB $1099256GB $1199512GB $1399October 1, 2020

Zu den Pro-Modellen: Es wird behauptet, dass das iPhone 12 Pro bei $999 mit 128 GB Speicherplatz startet und bei 256 GB auf bis zu $1.099 und bei 512 GB auf bis zu $1.299 ansteigt.

Schließlich kostet das iPhone 12 Pro Max anscheinend $1.099, wenn du es mit 128 GB Speicher möchtest, $1.199 mit 256 GB und $1.399 mit 512 GB.

Allerdings antwortete @iAppleTimes (ein weiterer Leaker) und stimmte dem Pro-Preis zu, sagte jedoch, dass die Preise für das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 falsch sind, da jede Speichergröße anscheinend $50 mehr kostet, als @a_rumors1111 behauptet.

Es ist erwähnenswert, dass keine dieser Quellen die beste Erfolgsgeschichte hat, so dass wir beide Behauptungen mit einer Prise Vorsicht ernst nehmen würden. Aber beide Preisgruppen stimmen in etwa mit dem überein, was wir zuvor gehört haben, so dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Preise etwa in diesem Bereich angesiedelt sind - insbesondere für das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max, da sich diese beiden Quellen über die Preise für diese Telefone einig sind.

Die Dollar-Preise kannst du fast 1:1 in € umrechnen. Aber: Apple kalkuliert meist etwas höher, also solltest du noch eine kleine Schippe oben drauf legen.

Wir sollten es bald mit Sicherheit wissen, denn es gibt Gerüchte, dass Apple die iPhone 12 Reihe am 13. Oktober enthüllen wird, also ist das Warten wahrscheinlich fast vorbei. TechRadar wird das Event natürlich verfolgen und dir in der Zwischenzeit alle glaubwürdigen Neuigkeiten und Leaks mitteilen.

Via PocketNow

* Link englischsprachig