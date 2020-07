iPhone 12 Preis geleakt: scheinbar teurer als wir dachten

Die iPhone 12 Serie wird natürlich teuer sein, aber das jüngste Preisleak deutet darauf hin, dass diese Smartphones sogar noch mehr kosten könnten, als einige frühere Leaks es vorausgesagt haben.

Laut Twitter-Leaker @komiya_kj wird das 5G iPhone 12 in den USA bei 699 Dollar für 64 GB Speicher beginnen. Zwei frühere Quellen hatten jedoch behauptet, dass es nur 649 Dollar für doppelt so viel Speicher (128 GB) kosten würde. Diesem neuesten Leak zufolge müsstest du dafür $749 bezahlen - also $100 mehr. Der Preis steigt dann anscheinend auf 849 Dollar für 256 GB Speicher.

Wenn du das größere 6,1-Zoll 5G iPhone 12 Max haben möchtest, dann müsstest du scheinbar $799 für 64 GB Speicherplatz, $849 für 128 GB oder $949 für 256 GB zahlen. Das sind wiederum 100 Dollar mehr, als es frühere Leaks behaupteten.

【iPhone 12 Prices】12 5G (5.4”)(64GB $699)128GB $749258GB $84912 Max 5G (6.1”)(64GB $799)128GB $849256GB $94912 Pro (6.1”)128GB $1049256GB $1149512GB $134912 Pro Max (6.7”)128GB $1149256GB $1249512GB $1449Read through all threads: pic.twitter.com/N4AX0JmF3zJuly 27, 2020

Wir sollten jedoch erwähnen, dass diese Quelle nur Preise für die 5G-Modelle geliefert hat. Einige Leaks deuten darauf hin, dass es auch günstigere reine 4G-Varianten geben wird. Selbst wenn @komiya_kj also Recht hat, könnte es möglich sein, ein iPhone 12 für weniger als diesen Preis zu bekommen. Aber die Leaks, mit denen wir diese Preise vergleichen, gelten auch für 5G-Modelle, so dass dieser Preis in jedem Fall höher ist, als wir bisher angenommen haben.

Auf jeden Fall behauptet diese Quelle, dass das iPhone 12 Pro (das scheinbar nur als 5G-Variante erhältlich ist) bei einem Preis von 1.049 $ für 128 GB Speicherplatz beginnt und dann auf 1.149 $ für 256 GB und 1.349 $ für 512 GB ansteigt, was zu einem Startpreis von 100 $ mehr führt, im Vergleich zu dem, was wir zuvor gehört hatten.

Und schließlich kostet das iPhone 12 Pro Max offenbar $1.149, $1.249 oder $1.449 für 128 GB, 256 GB bzw. 512 GB Speicherplatz, was bei jedem Schritt $50 mehr sind, als ein früheres Leak vermuten ließ.

Die Quelle fügt hinzu, dass dies alles die Höchstpreise sind und dass die tatsächlichen Preise bis zu 50 $ niedriger sein könnten, aber in den meisten Fällen wären das immer noch 50 $ mehr als bei früheren Leaks.

Tatsache ist auch, dass Apple die beiden Währungen - Dollar und Euro - in der Vergangenheit nicht eins zu eins übersetzte, sondern dass die iPhones in Deutschland schon von vornherein meist ein wenig mehr kosten als die amerikanischen Varianten. Du solltest also den Preis nicht einfach übertragen, sondern noch ein paar Euro mehr draufschlagen.

iPhone 12 line Batteries 12 2227mAh (A2471)12 Max 2815mAh (A2479)12 Pro 2775mAh (A2431)12 Pro Max 3687mAh (A2466)July 28, 2020

Wir haben jedoch nicht nur von den Preisen gehört, denn @komiya_kj hat auch die Akkugrößen geteilt und behauptet, dass das iPhone 12 einen mit 2.227 mAh, das iPhone 12 Max einen mit 2.815 mAh, das iPhone 12 Pro einen mit 2.775 mAh und das iPhone 12 Pro Max einen Akku mit 3.687 mAh hat.

Dies ähnelt einem früheren Leak, das den Größen der Akkus für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro Max zustimmt, aber behauptet, dass sowohl das iPhone 12 Max als auch das iPhone 12 Pro über Akkus mit 2.775 mAh verfügen sollten.

Wir würden all dies jedoch erst einmal mit Vorsicht genießen, zumal dieser Leaker noch nicht viel Erfahrung hat.

Aber bald schon sollten wir die Wahrheit herausfinden, da die iPhone 12 Serie wahrscheinlich im September angekündigt wird - obwohl eine Reihe von Gerüchten darauf hindeuten, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis sie ihren Weg in den Handel finden.

*Link englischsprachig

Via PocketNow