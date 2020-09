iPhone 12: Enthüllung scheinbar am 13. Oktober

The iPhone 11

Wäre dies ein normales Jahr gewesen, wäre das iPhone 12 bereits auf den Markt gekommen. Aber nach der Bestätigung von Apple, dass sich die Markteinführung des iPhone 12 verzögern würde, sind wir etwas unsicher, wann die neuen iPhones nun tatsächlich vorgestellt werden. Jetzt zeichnet sich jedoch der 13. Oktober als sehr wahrscheinlich ab.

Dafür gibt es einige Gründe, aber der jüngste Beweis, der in diese Richtung deutet, ist die Behauptung eines Tippgebers, der AppleInsider kontaktiert hat. Sie behaupten, dass die iPhone 12-Reihe am Dienstag, dem 13. Oktober, enthüllt und dann am Freitag, dem 16. Oktober, zur Vorbestellung freigegeben wird.

Die Quelle lieferte zwar keine Belege dafür, behauptete aber, für einen Carrier in den Niederlanden zu arbeiten - eine Aussage, die durch ihre IP-Adresse untermauert wurde. Es ist wahrscheinlich, dass zumindest einige Mitarbeiter von Mobilfunknetzen über diese Informationen verfügen, so dass sie durchaus zutreffend sein könnten.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass dieses Datum genannt wird. Jon Prosser (ein Leaker mit einer gemischten Erfolgsbilanz) hatte zuvor gesagt, dass die iPhone 12 Serie in der Woche ab dem 12. Oktober* angekündigt werden würde, was mit ziemlicher Sicherheit den 13. Oktober bedeutete, da Apple dazu neigt, neue Modelle an einem Dienstag vorzustellen. Eine Reihe anderer Leaks deutete ebenfalls weitgehend auf Oktober hin.

Es könnte sogar noch früher launchen

Dennoch besteht die Chance, dass die iPhone 12-Reihe sogar noch früher landen könnte, da MacRumors berichtet, dass Marc Allera (der CEO von EE und BT Consumer in Großbritannien) bei einer internen Präsentation behauptete, dass "wir nur noch wenige Tage von Apples nächster großer Markteinführung, einem 5G iPhone, entfernt sind, was einen enormen Schub für 5G bedeuten wird".

Die Tatsache, dass es "nur noch wenige Tage" dauert, lässt vermuten, dass die Markteinführung Ende September oder Anfang Oktober erfolgen könnte. Aber angesichts der Indizien, dass der 13. Oktober das besagte Datum ist, vermuten wir, dass er einfach meinte, dass die Markteinführung bald erfolgt und nicht buchstäblich nur noch ein paar Tage entfernt ist.

Seine Behauptung ist auch ein weiterer Beweis - falls mehr nötig wäre - dafür, dass die iPhone 12 Serie 5G unterstützen wird, aber daran gibt es schon seit langem kaum noch Zweifel.

Wenn man davon ausgeht, dass der 13. Oktober der große Tag ist, wird es wahrscheinlich ein sehr großer Tag sein, denn es wird gemunkelt, dass an diesem Tag der Amazon Prime Day stattfindet. Dann, am 14. Oktober, wird das OnePlus 8T enthüllt, es gibt also viel, worauf wir uns freuen können. Komm wieder bei TechRadar vorbei und lasse dir keine News über diese Ereignisse entgehen!

