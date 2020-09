iOS 14: Erscheinungsdatum, Beta, Funktionen und unterstützte iPhones

Das iOS-14-Veröffentlichungsdatum kann nicht früh genug kommen, da Apple eine Vielzahl neuer, längst überfälliger Änderungen einführt, die im Jahr 2020 auf dein iPhone kommen werden.

Zu den neuen Funktionen von iOS 14 gehören Widgets auf dem Startbildschirm, die das träge, gekachelte App-Raster aufbrechen, das lang erwartete Bild-in-Bild, damit du Videos in der Bildschirmecke anschauen kannst, während du andere Aufgaben erledigst, sowie digitale Schlüssel, mit denen du dein Auto mit deinem iPhone entsperren kannst.

Nein, Apple hat das iPhone 12 nicht auf der WWDC enthüllt. Aber dieses Betriebssystem-Update hat uns einen Einblick in die neuen Funktionen des neuen iPhone gegeben, und es ist die Software, die du erleben wirst, wenn du das iPhone 12 später in diesem Jahr in deinen Händen hältst.

Die Entwickler mussten nicht warten, da sie eine Variante der Beta-Version von iOS 14 speziell für sie bekommen haben (Anweisungen zum Herunterladen findest du hier). Später, Mitte Juli, ging die öffentliche Betaversion für Verbraucher live, die jedoch mit neuen Funktionen und Fehlerbehebungen hinter der Entwickler-Betaversion zurückbleiben wird. Unserer Erfahrung nach handelt es sich hierbei um eine sehr stabile Beta, so dass jetzt der beste Zeitpunkt sein könnte, einen frühen Blick auf das zu werfen, was in iOS 14 kommt.

Nachstehend findest du Einzelheiten zum iOS 14-Veröffentlichungsdatum sowie die iOS 14-Kompatibilitätsliste.

Das iPadOS 14 Update hat auch eine öffentliche Beta

Und zum ersten Mal überhaupt, hat watchOS 7 eine öffentliche Beta, die du downloaden kannst

iOS 14: Kurz & knapp

Worum geht's? Um das nächste große iPhone Update von Apple

Um das nächste große iPhone Update von Apple Wann kommt iOS 14? Beta ist ab jetzt verfügbar, die finale Version kommt in diesem Monat

Beta ist ab jetzt verfügbar, die finale Version kommt in diesem Monat Wie viel wird iOS 14 kosten? Absolut gar nichts. Es ist kostenlos.

iOS 14: Erscheinungsdatum und Beta-Zeitplan

Entwickler-Beta: 22. Juni, letzter Tag des WWDC 2020

22. Juni, letzter Tag des WWDC 2020 Öffentliche Beta: 9. Juli

9. Juli Finale Version: Wahrscheinlich im September, möglicherweise zeitgleich mit dem iPhone 12 Launch

Apple hat das Veröffentlichungsdatum für iOS 14 heute nicht bestätigt, aber wenn die vergangenen Jahre eines gezeigt haben, dann das, dass du die endgültige Software diesen Monat herunter laden kannst. In einem Bericht von Bloomberg hieß es, dass du trotz der Verzögerung beim iPhone 12 in der Lage sein solltest, im September auf iOS 14 zu aktualisieren.

Du kannst jedoch eine Beta-Version von iOS 14 herunterladen. Die erste öffentliche Beta-Version startete Mitte Juli, und die Software ist jetzt für dein iPhone verfügbar.

Ob du die öffentliche Beta auf deinem Telefon benutzen willst, wird davon abhängen, ob du damit einverstanden bist, dass in den kommenden Monaten potenzielle Softwareprobleme auftreten. Öffentliche Betas von Software können oft temperamentvoll sein, so dass du mit der endgültigen Version vielleicht bis September warten möchtest.

Wird dein iPhone iOS 14 bekommen?

All diese iPhones werden iOS 14 bekommen (Image credit: Apple)

Willst du die besten Neuigkeiten über iOS 14? Wenn auf deinem iPhone iOS 13* läuft, kannst du auf das nächste große Software-Update umsteigen. Wenn es sich bei deinem Telefon um das iPhone 6S* (ab 2015) oder später handelt, bekommst du das Update.

Das bedeutet, dass die unten aufgeführten Geräte in der Lage sein werden, iOS 14 herunterzuladen, wenn es später in diesem Jahr landet:

iOS 14: Home Screen Widgets

So sehen Widgets bei iOS 14 aus (Image credit: Apple)

Richtige Widgets kommen auf deinem iPhone mit iOS 14 zum Einsatz. Diese gibt es jetzt in verschiedenen Größen, und sie sehen viel attraktiver aus als das, was wir in früheren Versionen von iOS gesehen haben.

Apple sprach sogar von diesen "datenreicheren" Widgets, und das macht Sinn, wenn du sie oben siehst. Das Unternehmen sagt, es habe aus der Art und Weise gelernt, wie Widgets bei der Apple Watch funktionieren, und es wollte diese Funktionalität auf das iPhone übertragen.

Du kannst verschiedene Größen auswählen - obwohl diese noch bestätigt werden müssen - und die Widgets können jetzt auf deinen Startbildschirmen sowie in der Heute-Ansicht auf deinem Telefon verwendet werden.

Es gibt eine spezielle Widget-Galerie, in der du diese Widgets auf deinem Telefon finden kannst. Welche Apps genau Widgets erhalten, ist unklar, aber wir haben Marketingmaterialien von Apple gesehen, die deine Uhren, Apple News, Wetter, Kalender und viele andere mehr einschlossen.

Du kannst die Widgets auch stapeln, so dass sie nicht so viel Platz auf deinem Bildschirm beanspruchen. Laut 9to5Mac werden diese auf intelligente Weise nach Faktoren wie Tageszeit und anderen gestapelt.

iOS 14: App Library und Interface

So sieht die App Library in iOS 14 aus (Image credit: Apple)

Eine neue Funktion namens App Library kommt auch auf deine Startbildschirme bei iOS 14.

Dies ist eine Möglichkeit, deine Apps besser zu organisieren, und es legt im Wesentlichen verschiedene Dienste ab, ohne dass du es manuell tun musst. Alle deine Social Apps würden zum Beispiel in einem Ordner erscheinen. Eine der Optionen, die im WWDC-Livestream gezeigt werden, umfasst alle deine Apple Arcade-Spiele.

Dies sollte alles automatisch funktionieren, und es erscheint nur am Ende deiner Startbildschirme.

Außerdem kannst du jetzt bestimmte Apps ausblenden, die du nicht auf deinen Home Screens haben möchtest, und sie erscheinen stattdessen in der App Library. Willst du nicht, dass die Leute wissen, dass du Fast-Food-Apps auf deinem Handy hast? Blende sie aus, und du kannst sie später in der App Library finden.

Die Oberfläche der Art und Weise, wie du Telefonanrufe empfängst, wird sich ändern. Anstatt den ganzen Bildschirm zu belegen - was für viele iOS-Nutzer ein Schmerzpunkt ist - erscheint die Benachrichtigung jetzt am oberen Bildschirmrand.

Das bedeutet, dass du einen Anruf einfach beantworten kannst. Aber: Du kannst den Anruf auch einfach ignorieren und dein iPhone wie gewohnt weiter benutzen, und das Ende des Klingelns ausharren, ohne manuell ablehnen zu müssen.

Eine neue Schnittstellenfunktion verwendet den Bildschirm überhaupt nicht. Eine neue Option namens Back Tap* ermöglicht es dir, durch Telefonmenüs zu navigieren, indem du auf die Rückseite des Telefons tippst. Du kannst sie für zwei oder drei Tippen einrichten, und zu den Shortcuts, die eingerichtet werden können, gehören das Erstellen eines Screenshots oder das Ändern der Lautstärke.

Es gibt auch eine neue Funktion, mit der du die Zurück-Taste lange drücken kannst, um zu deiner ursprünglichen App zurückzukehren. Dies sollte die Navigation erleichtern, wenn du dich durch eine Vielzahl von Apps bewegst.

Und schließlich kannst du jetzt auch die Standard-App ändern, die dein iPhone für E-Mail oder Browser verwendet. Das hat lange auf sich warten lassen, und mit iOS 14 kannst du jetzt zu einer Alternative wie Google Chrome oder Google Mail als Standard-App wechseln.

iOS 14: Picture in Picture

Ein Beispiel von Bild-in-Bild bei iOS 14 (Image credit: Apple)

Ein weiteres neues Update beinhaltete eine bessere Bild-in-Bild-Funktionalität. Sie sollte es dir ermöglichen, weiterhin Videos zur gleichen Zeit wie andere Apps anzusehen. Hast du eine wichtige Nachricht bekommen, während du mitten in einem Serien-Marathon steckst? Jetzt kannst du antworten, ohne dass du etwas verpasst.

iOS 14: App Clips

Ein Beispiel für eine Kaffee-App als App-Clip (Image credit: Apple)

Hast du schon einmal eine App gebraucht, wolltest sie aber nicht herunterladen? App Clips ist eine neue Funktionalität, die mit iOS 14 kommt, die es dir erlaubt, eine App zu benutzen, ohne eine Menge heftiger Dateien herunterladen zu müssen.

Dies kannst du dir wie eine Lite-App vorstellen, auf die du instant zugreifen kannst. Das geht über eine Karte, die am unteren Rand deines Bildschirms aufklappt. Ohne Download der App über den App Store kannst du dann bestimmte Funktionen dieser Anwendung nutzen.

Das wäre zum Beispiel dann nützlich, wenn du einen Elektroroller benutzen möchtest, der sich mit einer App freischaltet, aber du keine Zeit damit vergeuden willst, den Dienst erst herunterzuladen, wenn du unterwegs bist.

App Clips können auf verschiedene Arten erscheinen, zum Beispiel, wenn jemand in deinen Nachrichten auf eine App verwiesen hat. Darüber hinaus gibt Apple auch NFC-Tags aus, die du in deinem täglichen Leben benötigst.

Angenommen, es gibt einen auf einem Elektroroller - du könntest auf diesen NFC-Tag tippen, und du könntest die App sofort verwenden, ohne sie herunterladen zu müssen. Dies ähnelt den Android-Funktionen, die wir schon einmal gesehen haben, aber es ist das erste Mal, dass iPhone-Nutzer über diese Art von Funktionen verfügen.

Wenn dich eine bestimmte Anwendung überzeugt hat, kannst du dann die vollständige App direkt aus dem App Clip herunterladen, ohne den Weg in den App Store auf dich nehmen zu müssen.

iOS 14: Apple Pay

Dies ist noch keine bestätigte Funktion, aber die zweite Version der iOS 14 Beta lässt vermuten, dass Apple Pay bald auch mit QR-Codes arbeiten könnte*. Dies wurde von 9to5Mac entdeckt, die Hinweise darauf im Code der zweiten Beta-Version fanden.

Es würde es dir ermöglichen, Zahlungen mit der Kamera des iPhones auszulösen, was die Nutzung des Dienstes reibungsloser denn je machen könnte. Diese Funktion ist in der neuesten Beta-Version nicht ohne weiteres verfügbar, so dass es sein kann, dass diese Funktion auch nicht in der endgültigen Version der Software enthalten ist.

iOS 14: Siri

Siri wurde für iOS 14 neu gestaltet, und jetzt nehmen die Reaktionen deines Sprachassistenten nicht mehr das gesamte Display ein; stattdessen erscheinen sie als kleine Benachrichtigungen oben auf deinem Telefon, genau wie normale Benachrichtigungen.

Dies scheint die Nutzung von Siri auf deinem iPhone wesentlich einfacher zu machen. Wir haben nie wirklich verstanden, warum die Funktionalität von Siri den gesamten Bildschirm einnehmen musste, und es könnte bedeuten, dass du nun eher auf den Sprachassistenten zugreifen wirst.

Hinter den Kulissen werden auch eine Reihe von Upgrades durchgeführt, die nach Ansicht von Apple Siri zu einem weitaus nützlicheren Sprachassistenten machen werden als bisher.

Siri wird auch genauere Übersetzungen als bisher liefern, und sie kann nun erstmals auch Audionachrichten versenden.

iOS 14: Messages

Eine Vielzahl von Memoji-Designs, die Apple auf der WWDC 2020 zeigte (Image credit: Apple)

Die Messages-App erhält eine Vielzahl von Aktualisierungen, einschließlich der Möglichkeit, Gespräche anzuheften. Möchtest du immer eine bestimmte Person an der ersten Position deiner Messaging-App haben? Das geht jetzt.

Zu den weiteren Verbesserungen gehören 20 neue Haar- und Kopfbedeckungen für Memoji, mit denen du deinen Charakter besser anpassen kannst. Es gibt auch Gesichtsbedeckungen für diejenigen, die sich den 2020er Look wünschen.

Auch Gruppen erhalten Verbesserungen, einschließlich Inline-Antworten auf bestimmte Nachrichten sowie @mentions, mit denen es dich mehr an Slack erinnert, als du es dir je für deine persönliche Messaging-App erträumt hast.

iOS 14: Maps

(Image credit: Apple)

Nach einer seltsamen Behauptung, dass Apple Maps der beste Weg ist, die Welt zu erkunden, gibt es eine Vielzahl neuer Verbesserungen, die während der WWDC vorgestellt wurden.

Dazu gehören Guides, die redaktionelle Inhalte über einen Ort darstellen. Stelle dir das Ganze wie einen Reiseführer vor - jetzt kannst du diese Informationen direkt in der Maps-App finden.

Freudige Neuigkeiten für Radfahrer! Maps bringt Verbesserungen direkt für dich, einschließlich der Möglichkeit, nach ruhigeren Straßen oder Radwegen zu suchen. Die App sollte dir auch sagen, ob steile Steigungen auf deinem Weg liegen.

Diese Fahrrad-Features sind vorerst nur für New York City, Los Angeles, San Francisco und einige Städte in China verfügbar, aber Apple sagte, dass diese Funktionen auch in anderen Städten auf der ganzen Welt verfügbar sein werden.

Wenn du ein Elektroauto hast, gibt es jetzt auch spezifische Routen für dich in Apple Maps, und die App wird dir sagen, wo sich auf deiner Reise Ladestationen befinden.

Zu all dem kommt noch hinzu, dass Apple Maps jetzt piept, um dir mitzuteilen, wo sich Verkehrskameras befinden. Das ist etwas, was alternative Dienste bisher hatten, aber es sollte Apple Maps noch nützlicherer für Autofahrer machen.

iOS 14: CarPlay

(Image credit: Apple)

Wolltest du schon immer deine Autoschlüssel zu Hause lassen? Nun, wenn du ein kompatibles Auto hast, kannst du dir jetzt digitale Schlüssel zulegen, mit denen du dein Auto über dein iPhone aufschließen und einschalten kannst.

Im Moment ist dies speziell für die neue 5er BMW Serie von 2021 vorgesehen, aber dies wird in Zukunft auch für andere Automodelle gelten. Apple konnte noch keine Modelle oder Hersteller bestätigen, erwartet aber, dass dies etwas sein wird, worüber sich die Autofirmen freuen werden.

Apple hat schon immer großen Wert auf Datenschutz gelegt, und mit iOS 14 geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter, indem es von allen Anwendungen verlangt, dass sie die Erlaubnis von dir einholen, bevor sie dich tracken.

Zusätzlich kannst du jetzt wählen, ob du deine ungefähre Position mit Apps teilen möchtest, anstatt deine genaue Position anzugeben, und du erhältst mehr Transparenz über die Verwendung von Mikrofon und Kamera deines Telefons durch eine App.

Safari wird auch ein paar Optimierungen erhalten, und die größte davon betrifft den Datenschutz, der es dir ermöglicht, die Ad-Tracker zu sehen, die dir beim Surfen im Web zugeordnet sind. Mehr darüber kannst du hier lesen*.

iOS 14: Barrierefreiheit

Diese Upgrades sind geringfügig für iOS 14, aber es gibt ein großes Upgrade, das für hörgeschädigte Benutzer hilfreich sein kann.

Mit dem neuen Update kannst du dein iPhone so einrichten, dass es auf bestimmte Geräusche wie Feueralarm oder Sirene reagiert. Wenn das Smartphone das Geräusch hört, wird es den Nutzer benachrichtigen.

Laut Apple geschieht dies alles mit Hilfe der On-Device-Technologie, so dass es keine deiner Daten ins Internet senden wird, um diese Funktion zu ermöglichen.

iOS 14: Smart Home-Steuerungen

(Image credit: Apple)

Mit iOS 14 hast du auch mehr Kontrolle über dein Smart Home, da im Control Center eine erweiterte Smart Home-Steuerung zur Verfügung steht.

Die Home-App wird auch mehr Automatisierungsvorschläge bieten, so dass du Geräte ohnehin nicht mehr so oft manuell steuern musst.

