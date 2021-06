iOS 15: Erscheinungsdatum, unterstützte iPhones, Funktionen, Leaks und alles, was wir bisher wissen

iOS 15 liegt noch in weiter Ferne, aber wir werden schon bald einen ersten offiziellen Blick darauf werfen können, denn am 7. Juni beginnt die WWDC 2021, auf der Apple normalerweise neue Versionen seines mobilen Betriebssystems ankündigt.

Darüber hinaus haben wir auch eine gute Vorstellung davon, wann es auf den Smartphones erscheinen könnte - und auch welche Geräte es unterstützen werden. Erwarte, dass es zusammen mit dem iPhone 13 eingeführt wird.

Darüber hinaus haben wir auch eine gute Vorstellung davon, wann es auf den Smartphones erscheinen könnte - und auch welche Geräte es unterstützen werden. Erwarte, dass es zusammen mit dem iPhone 13 eingeführt wird.

Weiter unten haben wir auch eine Liste der wichtigsten Verbesserungen, die wir in iOS 15 sehen wollen, da die letzte verfügbare Version von iOS 14 nicht ohne Probleme ist, obwohl sie das Betriebssystem überarbeitet hat.

Seitdem sind mehrere Updates erschienen, die nach und nach Fehler ausbessern und neue Funktionen einführen. In der Tat ist das große iOS 14.6* Update jetzt live und fügt eine Menge neuer Funktionen hinzu, darunter einige neue Podcast-Funktionen und einige andere Verbesserungen.

Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir etwas Neues über Apples nächstes großes iPhone Software-Update erfahren, also schau regelmäßig vorbei, um alle Details zu verfolgen.

Neueste News In Kürze werden wir einen ersten offiziellen Blick auf iOS 15 werfen können. Wir gehen davon aus, dass Apple auf der WWDC am 7. Juni eine Vorschau präsentieren wird, wobei eine Beta wahrscheinlich kurz darauf folgen wird.

iOS 15: Erscheinungsdatum

Neue Versionen von iOS erscheinen normalerweise Mitte September. Üblicherweise werden sie von der Vorstellung eines neuen iPhones begleitet, so dass wir iOS 15 zusammen mit dem iPhone 13 sehen könnten, aber Apple hat das iPhone 12 auf den Oktober 2020 verschoben, während iOS 14 am 16. September vorgestellt wurde, so dass mit oder ohne neues iPhone der September 2021 für iOS 15 sehr wahrscheinlich ist.

Während dieses Datum jedoch der Zeitpunkt ist, an dem die fertige Version vermutlich auf die iPhones kommen wird, wird Apple iOS 15 mit ziemlicher Sicherheit schon viel früher ankündigen. Neue Versionen werden in der Regel auf der WWDC (Worldwide Developers Conference) im Juni vorgestellt. Erwarte also iOS 15 auf der WWDC 2021, die, wie Apple bestätigt hat, vom 7. bis 11. Juni stattfindet. Das ist sehr bald, also müssen wir nicht mehr lange warten.

Eine Entwickler-Beta wird wahrscheinlich zur gleichen Zeit erscheinen, eine öffentliche Beta folgt voraussichtlich später im Monat - wenn du also nichts gegen Bugs hast, kannst du iOS 15 vielleicht schon Ende Juni selbst ausprobieren.

Während wir hier über iOS 15 sprechen, wird iPadOS 15 mit ziemlicher Sicherheit den gleichen Weg einschlagen.

iOS 15: News und Leaks

Das erste Leak, das wir bezüglich iOS 15 gehört haben, betraf die Verfügbarkeit. Gerüchten zufolge wird es nur für das iPhone 7 und später angeboten werden. Das würde bedeuten, dass von den Geräten, die iOS 14 nutzen können, das iPhone 6S, iPhone 6S Plus und das originale iPhone SE nicht in den Genuss der neuen Software kommen werden.

Obwohl die Quelle dieser Information (eine Seite namens The Verifier) eine gemischte Erfolgsbilanz hat, ist es eine sehr glaubwürdige Behauptung, da Apple in der Regel die älteste Generation mit jedem neuen Software-Update auslässt, und in der Tat wurde erwartet, dass das iPhone 6S nicht einmal iOS 14 bekommen würde, so dass das Modell keinen Mangel an Updates in seiner Lebensspanne hatte.

Ähnliches haben wir auch von einer anderen Quelle gehört, die behauptet, dass das iPhone 6S das Gerät sein wird, das in diesem Jahr das nächste iPhone Update verpasst. Einige werden darüber verärgert sein, aber es entspricht Apples normalem Update-Zeitplan.

Wir sind uns auch ziemlich sicher, dass Apples nächstes iOS Update tatsächlich iOS 15 heißt*. Hinweise auf die nächsten Versionen von iOS und macOS wurden kürzlich in einem WebKit Code entdeckt - das ist das beste Zeichen dafür, dass sie iOS 15 bzw. macOS 12 genannt werden.

Natürlich verrät der WebKit-Code wenig darüber, was man von der kommenden iOS-Version erwarten kann, aber zumindest sieht es so aus, als würde sie früheren Betriebssystem-Generationen mit einem erwarteten numerischen Titel folgen.

Vielleicht am interessantesten ist jedoch ein aktueller Bericht*, der nahelegt, dass iOS 15 ein neu gestaltetes Kontrollzentrum für iPhones und iPad einführen wird, sowie Unterstützung für die duale biometrische Authentifizierung über Face ID und Touch ID.

Das neue Control Center soll sich am Design von macOS Big Sur orientieren und Unterstützung für Drag & Drop Anpassungen sowie eine kompaktere Ästhetik bieten. Der Bericht zeigt zwar keine Bilder, aber wir haben bereits jailbroken iPhones (via WCCFTech) mit Mac-inspirierten Control Centern gesehen und wir würden erwarten, dass iOS 15 ein ähnlich aussehendes Design einführen wird.

Was die duale biometrische Authentifizierung angeht - was im Wesentlichen bedeutet, dass man zwei Stufen der Identifizierung durchlaufen muss, bevor man bestimmte Funktionen des iPhones entsperren kann - deutet der Bericht darauf hin, dass dieses Feature exklusiv für das iPhone 13 sein wird, was bedeutet, dass Apples nächstes Flaggschiff tatsächlich mit einem Fingerabdruckscanner unter dem Display* ausgestattet sein wird, über den schon viel gemunkelt wurde.

iOS 15: Was wir uns wünschen

iOS 14 war ein großes Update, das viele Verbesserungen mit sich brachte, aber es gibt immer noch eine Reihe von Dingen, die iOS 15 besser machen könnte.

1. Unterstützung für alle Geräte, die iOS 14 bekommen haben

Das iPhone 6S wird wahrscheinlich kein iOS 15 bekommen (Image credit: Future)

Apple neigt dazu, Geräte für eine lange Zeit zu unterstützen, also können wir es dem Unternehmen nicht wirklich verübeln, wenn es den Support für alte Geräte einstellt, aber wir würden es gerne sehen, wenn der Support noch länger anhält, was in diesem Fall bedeutet, dass alle Geräte, die iOS 14 bekommen haben, auch iOS 15 erhalten.

In diesem Fall geht es um das iPhone 6S, das iPhone 6S Plus und das iPhone SE, die als nächstes auf der Kippe stehen und Gerüchten zufolge kein iOS 15 erhalten werden. Wir gehen davon aus, dass sie es nicht werden, aber es wäre eine nette Überraschung, wenn sie es doch bekommen würden.

2. Smartere Siri

Siri wird mit jeder neuen Version von iOS besser, und obwohl sie jetzt schon ziemlich gut ist, gibt es immer noch Raum für Verbesserungen, vor allem weil sie immer noch hinter dem Google Assistant liegt.

Vor allem wollen wir, dass Siri uns noch besser versteht und unsere Fragen präzise und sinnvoll beantwortet. Wir würden uns auch wünschen, dass sie sich weniger auf die Ergebnisse im Internet verlässt und stattdessen mehr maßgeschneiderte Antworten liefert.

3. Erweiterte Apple Maps Radwegbeschreibung und Guides

(Image credit: Apple)

Apple Maps ist viel besser als es einmal war, und zwei neue Funktionen haben es weiter verfeinert. Die Rede ist von den Fahrradanleitungen und den Guides, letztere sind Empfehlungen für Dinge, die man sehen und tun kann.

Aber keines dieser Features ist überall verfügbar. Tatsächlich sind sie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels auf eine Handvoll großer Städte beschränkt. Vor allem die Radroutenvorschläge würden wir gerne so weit wie möglich verbreitet sehen. Diese zeigen dir Routen an, die Fahrradwege, Fahrradspuren und ähnliches beinhalten und erlauben dir, Routen zu wählen, die Hügel vermeiden.

4. Ein Wunschzettel für den App Store

Früher gab es im App Store eine Wunschlistenfunktion, mit der du eine Liste mit den Apps und Spielen erstellen konntest, die dich interessierten. Das war besonders praktisch für Dinge, die Geld kosten, da du vielleicht noch nicht sicher warst, ob du dafür bezahlen willst, aber trotzdem sicherstellen wolltest, dass du sie nicht vergisst.

Leider hat Apple diese Funktion schon vor Jahren entfernt, daher würden wir uns freuen, wenn sie mit iOS 15 zurückkehren würde.

5. Mehr Sprachen in Translate

Mit iOS 14 hat Apple eine Translate App in sein mobiles Betriebssystem integriert, die dir eine einfache Möglichkeit bietet, andere Sprachen zu übersetzen. Zum Start unterstützte die App jedoch nur 12 Sprachen, was weit weniger ist als Google Translate und einige andere Apps und Dienste der Konkurrenz.

Wir erwarten also große Verbesserungen mit iOS 15. Wir gehen davon aus, dass Apple weiter daran arbeiten wird und dass neue Sprachen noch vor der neuen iOS Version hinzukommen werden, aber es gibt noch eine Menge zu tun, wenn Apple die beste Übersetzungs-App auf dem Markt haben will.

