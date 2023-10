Gib dein Geld nicht unnötig für iPhone 15-Speicher aus – hol dir lieber dieses günstiges USB-C-Laufwerk als Lösung!

iPhones waren noch nie für ihr attraktives Preisschild bekannt, aber die Kosten können noch einmal im höchst unangenehmen Maße steigen, wenn man sich für ein Modell mit erweitertem Speicherplatz entscheidet. Nehmen wir einmal das iPhone 15 Pro Max als Beispiel: Der Einstiegspreis liegt bei 1.449 Euro – aber eben nur für das 256-GB-Modell. Wenn du dich für die Variante mit üppigen 1 TB Speicherplatz entscheidest, steigt der Betrag nämlich gleich einmal auf satte 1.949 Euro und kratzt somit schon nahezu an der 2.000-Euro-Marke.

Doch was, wenn du einen enormen Speicherbedarf hast, aber nicht bereit bist, den Preis eines der besten OLED-Fernseher zu bezahlen? Hier kommt eine kleine Überraschung ins Spiel: Jedes iPhone 15 verfügt über einen USB-C-Anschluss – wissen wir, aber die damit einhergehenden Möglichkeiten sind der eigentliche Kicker.

Vielleicht hast du bereits gehört, dass die neuesten iPhones von Apple es dir ermöglichen, Videos direkt auf einem externen Speicher aufzuzeichnen – vorausgesetzt, du nimmst nicht im exklusiven 4K ProRes-Format auf, was nur mit den neuen Pro iPhones von Apple möglich ist. Eben das kann man nun ausnutzen und muss so nicht besonders tief in die Tasche greifen, um zusätzlichen internen Speicher für das Apple-Smartphone zu erwerben. Konkret ist die Lösung ein USB-C-Laufwerk von Western Digital, welches nicht nur mit dem iPhone 15 kompatibel ist, sondern auch etwa 100 Mal günstiger sein dürfte als die 1-TB-Variante des Pro Max.

Das SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-C ist im Grunde eine überarbeitete Version des seit Jahren beliebten USB-C-Laufwerks von Western Digital. Dieses Mal jedoch wurde es für die neuesten und besten iPhones von Apple optimiert und kann indessen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s bieten. Ein cleverer Weg, um den Speicherplatz deines iPhones zu erweitern, ohne das Bankkonto zu sprengen.

SanDisks Ultra Dual Drive Go USB-C bringt infolge der Designentscheidungen gleich mehrere Vorteile mit sich. (Image credit: Western Digital)

SanDisks Ultra Dual Drive Go USB-C ist in gleich fünf verschiedenen Speichervarianten (64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB) und einer frischen Palette von drei ansprechenden Farbtönen (Absinthe Green, Lavender und Navagio Bay) erhältlich. Das Beste daran dürfte aber sein, dass es mit sämtlichen USB-C-Geräten kompatibel ist ... egal ob nun MacBook, Chromebook, Android-Handy oder dem iPad mit USB-C-Anschluss (beispielsweise dem iPad Pro 12.9 (2022)).

Das noch viel größere Sahnehäubchen dürfte aber die Preisgestaltung von Western Digital sein, wo die preisgünstigste Variante der USB-C-Lösung doch schon bei erschwinglichen 16,99 Euro beginnt – knapp 130 Euro werden im Übrigen für die größtmögliche 1-TB-Variante fällig, was noch immer im Rahmen sein dürfte.

Im Gegenzug ermöglichen die USB-C-Laufwerke eine nahtlose Datenübertragung und -speicherung zwischen verschiedenen Geräten. Das neueste Ultra Dual Drive von SanDisk fungiert im Grunde genommen als kostengünstiger, tragbarer Speicher für dein iPhone 15, auch wenn es natürlich nicht in einem jeden Punkt gänzlich mit der internen Lösung von Apple selbst gleichziehen kann. Für Schnäppchenfüchse aber bleibt die Western Digital-Lösung jedoch allemal einen Blick wert!