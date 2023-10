Apples iPhone 16 Pro könnte einen größeren Bildschirm, eine noch bessere Kamera und flottere Datenübertragung bieten

Wir haben schon erstaunlich viel über die iPhone 16-Reihe gehört, wenn man einmal im Hinterkopf behält, dass es noch knapp 11 Monate bis zum Release hin sein dürfte. Und so wundert es auch kaum, dass ein renommierter Analyst uns noch einige detaillierte Vorhersagen für die kommenden Pro-Ableger beschert, die uns eine noch genauere Vorstellung davon geben, was wohl erwartbar ist.

Jeff Pu von Haitong International Securities teaserte in einer Notiz an Investoren (die glücklicherweise 9to5Mac vorliegt), dass das iPhone 16 Pro und Pro Max erhebliche Verbesserungen im Vergleich zum iPhone 15 Pro und 15 Pro Max bereithalten dürfte.

Highlight ist mitunter, dass fortan beide Smartphones eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera beherbergen, statt nur einer 12-MP-Kamera, wie es bei den aktuellen Modellen der Fall ist. Aber on top werden wir scheinbar auch mit einem 0,2 Zoll größeren Bildschirm rechnen können – und das gleich für beide Modelle!

Mehr Leistung und noch mehr Tempo!

Weiterhin sollen gleich beide Telefone mit dem neuen A18 Bionic-Chipsatz brillieren, wobei der Arbeitsspeicher wieder mit flotten 8 GB zur Verfügung steht.

Pu behauptet aber auch, dass das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max mit einem neuen Snapdragon X75-Modem ausgestattet sein werden. Eben jener erlaubt es womöglich fortan auf 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 7,5 Gbit/s zurückzugreifen und gewährt sogar Wi-Fi-7-Support, womit Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 46 Gbit/s unterstützt werden!

Klar, das wird heutzutage von den allermeisten Netz- und Internetbetreibern noch nicht einmal ansatzweise erreicht, zukunftssicher wäre die Technologie damit aber auf jeden Fall erst einmal! Und immerhin heißt es doch schon einmal, dass die Alltagsnutzung noch einmal deutlich flotter von der Hand gehen dürfte als noch bei der bisher aktuellsten Generation ...

Abschließend geht Pu allerdings auch noch auf die Kamera des iPhone 16 Pro ein, die wohl endlich einen optischen 5fach-Zoom erhalten wird – ein Feature, was so derzeit nur beim 15 Pro Max zu finden ist. Der Grund dafür sei mitunter die kleine, feine Größenanpassung, womit das 15 Pro endlich genug Raum für diese Kameralösung bieten dürfte.

Ein großer Sprung in Sachen Zoom soll hingegen beim iPhone 16 Pro Max ausbleiben. Beide Kamerasysteme der Pro-Modelle werden also weiterhin die gleiche 12-MP-Kamera mit optischem 5fach-Zoom beinhalten – das Pro-Modell schließt also wieder zum Pro Max auf!

Mehr RAM für das iPhone 16!

Doch Pu hat auch einige Vorhersagen über das Standard-iPhone 16 und das iPhone 16 Plus im Gepäck: Beispielsweise die Prognose, dass beide Telefone künftig mit zwei Linsen auf der rückwärtigen Kamera arbeiten werden und es KEINE Upgrades für die Ultra-Weitwinkel-Linse geben wird. Eben jene "versauert" also weiterhin bei 12 MP und auch der Makromodus der letzten Pro-Modelle bleibt selbigen zunächst vorbehalten.

Die Hauptkamera wird nicht erwähnt, aber da sie in diesem Jahr ein großes Upgrade auf 48 MP erhalten hat, erwarten wir auch hier keine wesentlichen Änderungen.

Hoffnungsvoller sieht es da in Bezug auf den Chipsatz aus, wo für das iPhone 16 (Plus) doch tatsächlich der A17 (Pro)-Chipsatz an den Start gehen könnte. Zumindest, wenn Apple die Tradition beibehält, den Chip der aktuellen Pro-Modelle im Folgejahr in das Standardsortiment zu verbauen ...

Und auch der Arbeitsspeicher bekommt etwas mehr Leistung spendiert, wo er doch von 6 GB alsbald auf 8 aufgestockt wird, während an anderer Stelle das Wi-Fi 6e-Upgrade mit flotterer Datenübertragung lockt.

Klar, die Standard-Modelle werden so auch weiterhin im Schatten der Pro-Pendants stehen, dürften aber noch immer einen gehörigen Sprung für all diejenigen darstellen, die beim iPhone 15 bisher nicht zugeschlagen haben und sich alsbald mehr Leistung zum (für Apple-Verhältnisse) kleinen Preis erhoffen.

Allerdings gilt es wie so oft sehr vorsichtig mit diesen Infos umzugehen und sich noch nicht allzu sehr hierauf zu versteifen. Die iPhone-16-Serie ist noch immer in der Mache und die Köpfe von Cupertino könnten in den nächsten Monaten noch häufiger mit Anpassungen, Feature-Streichungen oder -Ergänzungen all diese Thesen über den Haufen werfen.

So richtig viel werden wir also erst wieder im Sommer 2024, wo für gewöhnlich die Leaks noch einmal an Qualität wie Quantität zunehmen, bevor im September dann wieder der große Release anstehen dürfte. Und spätestens dann sollten wir mit Argusaugen beobachten, welche der kommenden Smartphones es den aktuellen Spitzenreitern im Segment ordentlich schwer machen, sich weiterhin an der Pole durchzusetzen.