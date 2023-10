In Kombination mit ersten Gerüchten lockt das iPhone 16 in Form eines ernstzunehmenden Chip-Upgrades

In den letzten paar Jahren hat Apple seine leistungsstärksten Chips exklusiv für die besten iPhones reserviert, derzeit das iPhone 15 Pro sowie iPhone 15 Pro Max. Die regulären Modelle, das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus, sind dagegen mit dem letztjährigen A16 Bionic-Chip anstelle des neueren A17 Pro ausgestattet.

Der Unterschied in diesem Jahr wurde allerdings noch weiter vergrößert, da der A17 Pro mit einem 3-Nanometer-Prozess hergestellt wird, was bessere Leistung und Effizienz im Vergleich zum 5-Nanometer-A16 Bionic garantieren soll. Im nächsten Jahr könnte sich das alles jedoch wieder ändern!

Branchenanalyst Jeff Pu behauptet (via Wccftech), dass die gesamte iPhone 16-Serie mit 3-Nanometer-Chips ausgestattet sein wird und stellt somit kurzum eine fette Leistungssteigerung für ein jedes iPhone in Aussicht! Besonders bei dem iPhone 16 dürfte das aber spürbar sein, wo es doch somit erstmalig auf die verbesserten 3-Nanometer-Chips setzen wird.

Großartige Nachrichten folglich für alle, die von den Preisen der High-End-Apple-iPhones bisher noch abgeschreckt wurden. Apples iPhone-Chips sind den allermeisten Android-Mitbewerbern in Sachen Leistung ohnehin längste Zeit voraus gewesen, haben aber durch die Verteilung der neuen und älteren Chips auf die jeweils aktuellste Serie an wichtigen Vorsprüngen eingebüßt – der umfassende Wechsel auf 3nm könnte hier die wichtige Abhilfe schaffen und das Puffer wiederherstellen (und das womöglich ganz ohne unnötig dickes Preisschild).

Upgrades so weit das Auge reicht

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Die iPhone-Chips von Apple werden von einem Unternehmen namens TSMC hergestellt, und Pu prophezeit, dass die iPhone 16-Reihe den 3-Nanometer-Prozess der zweiten Generation von TSMC, genannt N3E, übernehmen wird. Eben jener bietet infolgedessen zahlreiche Vorteile gegenüber dem der ersten Generation, dem N3B.

Neben einer besseren Leistung könnte N3E obendrein dazu beitragen, die Akkulaufzeit zukünftiger iPhones zu verlängern, indem weniger Energie für hohe Leistung benötigt wird. Die Kombination von Leistung und Effizienz ist in den letzten Jahren zu einem Markenzeichen der Apple-Chips geworden und hat dazu beigetragen, dass sie etwas bieten, dem keine ihrer Konkurrenten wirklich das Wasser reichen können. Wäre also nur smart, dabei festzuhalten ...

Pu erklärt übrigens auch, dass die Einstiegsmodelle der iPhone 16-Geräte einen A18 Bionic-Chip verwenden könnten, während die Pro-Modelle einen A18 Pro-Chip erhalten. Entsprechend könnten die Standard-iPhones den A 17 Pro also komplett überspringen, was ... ungewöhnlich anmutet. Sollte das aber so sein, werden wir bis zum Releasetermin (voraussichtlich wieder im September 2024) aber definitiv noch mehr hierzu erfahren.

Und zeitgleich bedeutet es eben auch, dass ein jedes Modell der nächsten iPhone-Serie ein bedeutsames Upgrade sein dürfte, unabhängig davon, ob man sich nun für eines der Einstiegsmodelle oder aber Pro-Flaggschiffe entscheidet. Dicke Upgrades, unabhängig vom Budget? Das klingt doch fast zu schön, um wirklich wahr zu sein ...