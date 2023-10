Apple gesteht: Überhitzungsprobleme des iPhone 15 Pro sind ein tatsächlich ein Thema – und eine Lösung folgt

Im Testbericht zum iPhone 15 Pro wie auch dem Luxus-Flaggschiff iPhone 15 Pro Max hatten wir kaum etwas zu beanstanden – was aber auch der kurzen Nutzungszeit des ersten Hands-On geschuldet sein mag ...

Inzwischen kommen nämlich viele andere Besitzer zu Wort und so verbreiten sich Berichte, die über ungewöhnlich rapide und extreme Wärmeentwicklung ihren Unmut kundtun – ein Problem, dass sich jetzt auch die Köpfe aus Cupertino eingestehen mussten.

In einer Erklärung, die MacRumors vorliegt, sagt Apple offen und ehrlich, dass es tatsächlich "einige Bedingungen" gibt, die dazu führen können, dass die Geräte wärmer werden, als sie eigentlich sollten. Konkret können erhöhte Hintergrundaktivitäten (in den ersten Tagen), ein (nicht näher betitelter) Fehler der iOS-17-Software oder aber bestimmte Drittanbieter-Apps negativ zum Nutzungserlebnis beitragen und "das System überlasten".

Namentlich erwähnt wurden im Hinblick auf das letztgenannte Dilemma Instagram, Uber sowie Asphalt 9: Legends ... es könnten aber auch noch andere Apps zum ähnlichen Resultat führen. Die gute Nachricht: Das Problem ist nicht nur bekannt, sondern wird auch schon aktiv beackert. Konkret könnte so iOS 17.1 noch zeitnah Abhilfe schaffen, sollte die Vorbereitungsphase entsprechend rapide abgeschlossen werden.

Die Pro-Modelle des iPhone 15 sind mit dem schnelleren A17 Pro Chip ausgestattet, aber laut Apple sind weder dieser noch die Titan-Materialien, aus denen die Geräte gefertigt sind, für die Überhitzung verantwortlich. Mit anderen Worten: Die Software ist schuld ...

Erste Probleme verlangen nach ersten Lösungen

Apple meint, dass man mit App-Entwicklern von Drittanbietern zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass sich deren Apps wie gewohnt verhalten, während der iOS-Fehler mithilfe von iOS 17.1 Schnee von gestern werden dürfte. Das Update ist bereits in seiner Beta-Phase, die Wartezeit damit entsprechend kurz – also hoffentlich ...

In früheren Berichten hatten Insider bereits vermutet, dass Apple wohl oder übel die Leistung des A17 Pro drosseln müsse, um so mögliche Überhitzungen einzudämmen. Das Unternehmen hingegen beteuerte bis vor Kurzem, dass Überhitzung kein Sicherheitsrisiko darstelle und die Leistung des Telefons hierdurch nicht in Mitleidenschaft gezogen werde – Pustekuchen ...

Schwer einzuschätzen ist allerdings, wie viele Menschen aktuell tatsächlich von Überhitzungsproblemen geplagt werden. Sicher nicht alle, aber es ist auch keineswegs eine vernachlässigbare Minderheit. Und vor allem in Anbetracht dessen, dass noch viele Besitzer mit dem Neuerwerb liebäugeln oder sehnsüchtig auf diesen warten dürften, ist jetzt rasches Handeln gefordert.

Doch es gibt noch mehr Baustellen: Frühe iPhone 15-Nutzer klagten über Probleme wie Einrichtungsfehler, Verfärbungen des Titanrahmens und andere Kleinigkeiten. Wie man hiergegen jedoch am besten vorgeht und was Apple dazu zu sagen hatte, haben wir bereits an anderer Stelle zusammengetragen.