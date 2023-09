Geleakter Deal zum Pixel 8 Pro lässt auf kostenfreie Pixel Watch 2 als Bonus hoffen

Vorbesteller eines Google Pixel 8 Pro könnten sich alsbald über eine gratis Pixel Watch 2 on top freuen – das gibt zumindest Brancheninsiderin Kamila Wojiciechowska bekannt, die erst jüngst mit einem gewaltigen Leak zur Pixel-8-Serie auf X im Fokus war.

Beim angehängten Bild scheint es sich um einen Screenshot aus einem bevorstehenden Werbevideo für die neuen Android-Smartphones zu handeln. Ein Blick auf den Beitrag verrät, dass beide Geräte zudem die gleiche Farbe haben könnten, in diesem Fall Himmelblau. Abgesehen davon kann aus dem Bild allerdings noch nicht allzu viel abgeleitet werden. Es scheint aber zumindest so, als hätte Google keine Last-Minute-Designänderungen mehr an den kommenden Smartphones wie auch dem Wearable vorgenommen.

Wichtig: Es ist schon äußerst spannend zu sehen, wie häufig Google jüngst Bilder von Wearable und Smartphones GEMEINSAM veröffentlicht. Zuerst spekulierten auch wir hier nicht auf allzu viel Tiefgang und taten dies als bloße Darstellung des neuen Produktportfolios ab. Doch wie sich herausstellt, so steckt tatsächlich noch etwas mehr dahinter – konkret ein verlockendes Angebot für die Kundschaft.

Aus einem anderen Leak wissen wir inzwischen bereits, dass das Pixel 8 Pro eine Preissteigerung in verschiedenen Ländern erfahren dürfte – womöglich auch in Deutschland. Um eben diesen Schritt nun aber etwas abzufedern, könnte Google bei der Vorbestellung ein feines Boni-Bonbon on top packen, was doch zum Kauf verlockt ... eine Pixel Watch für lau!

oh and also this is happening pic.twitter.com/oZqTn2WbtxSeptember 25, 2023 See more

Sprechen wir mal Hardware-Fakten ... oder -Leaks

Der eigentliche spannende Teil ist allerdings der Rest des Beitrags der Leakerin. Selbige hat nämlich auch schon (scheinbar) vollständige Datenblätter wie Produktseiten des Pixel 8 (Pro) veröffentlicht.

Die Leaks wiederholen dabei zwar vieles von dem, was wir bereits über das Pixel 8 Duo wussten, allerdings enthüllen sie auch einige bisher unbestätigte Fähigkeiten der Geräte. So wird das Basismodell mit einem 6,2 Zoll großen Full HD Plus (1.080 x 2.300 Pixel) OLED-Bildschirm ausgestattet sein. Das Pro-Modell verfügt über ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 1.344 x 2.992 Pixeln. Unter der Haube werden beide Telefone mit den erwarteten – oder zumindest erhofften – Google Tensor G3 Prozessoren angetrieben, die ihrerseits von einem Titan M2 Sicherheits-Coprozessor unterstützt werden dürften.

3/3 (for now) pic.twitter.com/4mR6rYqAgpSeptember 25, 2023 See more

Wie auch Apple, so verspricht Google nun jedoch eine 24-Stunden-Akkulaufzeit – konkret sogar "mehr als 24-stündige Akkulaufzeit". Mithilfe von "Extreme Battery Saver"-Modi könnte dein Pixel-Smartphone auf dem Papier scheinbar gar ganze drei Tage durchhalten! Natürlich ist hierfür ein entsprechender Akku vonnöten, der beim Pixel 8 Pro 5.050 mAh fasst, während es bei Standard-Pixel immerhin 4.575 sein dürften.

Außerdem bist du mithilfe von Quick-Charge-Optionen blitzschnell wieder vom Ladekabel befreit! Mit einer 30-minütigen Schnellladung erhältst du 50 Prozent der Akkulaufzeit. Kurzum: Die neuen Google-Smartphones sind einmal mehr ausdauernd und beinahe zu jeder Sekunde einsatzbereit!

Erwähnenswerte Funktionen

Wie bereits angedeutet, hat Wojciechowska Bilder der Produktseiten der Telefone gepostet, die anscheinend aus dem Google Store stammen.

Eben jene erhalten auch Details zu wichtigen Softwarefeatures wie Live Translate – einem Google-Assistant-Feature zur Echtzeit-Transkription in 49 unterschiedlichen Sprachen. Das Pixel 8 (Pro) soll außerdem "verbesserte klare Anrufe" gewähren, indem es Hintergrundgeräuche filtert und die Stimme des Gegenübers verstärkt.

Doch wieder einmal muss man festhalten: Das alles ist bisher nur ein Leak und mit Vorsicht zu genießen. Würde es uns wundern, wenn es genau so kommt? Sicher nicht. Allerdings ist die Wartezeit entsprechend kurz und wir sollten in den letzten Minuten nicht auf vermeintlich falsche Fährten gelotst werden. Lass also der Sicherheit halber noch bis zum 4. Oktober ausharren, wo die neuen Smartphones schließlich ihre große Enthüllung haben dürften ...