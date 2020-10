iPhone 12, trapelati i prezzi di tutti i modelli in ogni variante

Manca davvero poco all’arrivo di iPhone 12 , ma nelle scorse settimane sono circolate numerose notizie che lo riguardano, incluse delle recenti indiscrezioni relative ai prezzi dei vari modelli. Per ora non si può parlare di certezze, anche perché le due fonti principali hanno fornito dati discordanti. Ciononostante, queste ipotesi possono dare una buona idea di quello che sarà il listino prezzi dei prossimi smartphone Apple.

Prima di iniziare a leggere, vi ricordiamo che spesso i prezzi in Dollari Americani non vengono convertiti in Euro con il rapporto di cambio reale, bensì adattati al mercato Europeo, quindi le cifre tra parentesi sono puramente indicative.

Una delle fonti è @a_rumors1111, che per iPhone 12 Mini indica un prezzo di $649 (circa 550 Euro) per la variante da 64GB, $699 (circa 600 Euro) per il modello da 128GB e di $799 (circa 700 Euro) per quello da 256GB.

A iPhone 12 standard (che secondo alcuni rumor si chiamerà iPhone 12 Max), è associato un prezzo di $749 (circa 650 Euro) per la variante da 64GB di storage interno, $799 (circa 700 Euro) per il modello da 128GB e $899 (circa 770 Euro) per quello da 256GB.

⚡️iPhone 12 PRICING⚡️ I got ✅✅✅ - 12 mini (5.4”) : 64GB $649128GB $699256GB $799- 12 (6.1”) : 64GB $749128GB $799256GB $899- 12 Pro (6.1”) :128GB $999256GB $1099512GB $1299- 12 Pro Max (6.7”) : 128GB $1099256GB $1199512GB $1399October 1, 2020

Per quanto riguarda i modelli Pro, la fonte indica un prezzo di partenza di $999 (circa 850 Euro) per iPhone 12 Pro nella variante da 128GB, che sale a $1,099 (circa 950 Euro) per il modello da 256GB e $1,299 (circa 1.100 Euro) per quello da 512GB.

Infine @a_rumors1111 sostiene che per acquistare iPhone 12 Pro Max bisognerà sborsare $1,099 (circa 950 Euro) per la variante da 128GB, $1,199 (circa 1000 Euro) per quella da 256GB e $1,399 (circa 1.200 Euro) per il top di gamma da 512GB.

@iAppleTimes (un altro leaker) ha confermato i prezzi per le versioni Pro, ma afferma che quelli indicati per iPhone 12 Mini e iPhone 12 siano errati, sostenendo che le varianti sopra elencate costeranno circa 50 dollari in più di quanto indicato da @a_rumors1111.

Nessuna delle due fonti vanta un buon numero di leak confermati, quindi i suddetti prezzi vanno letti con una nota di scetticismo.Tuttavia queste ipotesi confermano gran parte dei rumor circolati finora, e molto probabilmente sono molto vicini alla realtà specialmente per quanto riguarda iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, gli unici due modelli sui quali entrambi i leaker concordano.

Non rimane molto da attendere prima di scoprire la verità, dato che Apple dovrebbe presentare la linea iPhone 12 il prossimo 13 ottobre. Continuate a seguirci, vi terremo aggiornati minuto per minuto sulle novità che riguardano i nuovi smartphone di casa Apple.

Fonte: PocketNow