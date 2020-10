Neu bei Disney Plus: erlebe noch mehr Geschichten aus Springfield mit Die Simpsons

Ein neuer Kurzfilm aus dem Universum von Die Simpsons ist seit heute bei Disney Plus verfügbar: Spiel mit dem Schicksal. In dieser animierten, dialogfreien Geschichte spielt Maggie Simpson die Hauptrolle. Ursprünglich diente dies als Einführung zu Pixars Onward, als die Kinos noch geöffnet waren.

Und obwohl wir noch ein wenig auf Onward und Frozen 2 warten müssen, kommen wir schon in den Genuss des Vorprogramms.

Der Schöpfer von The Simpsons, Matt Groening, veröffentlichte eine Notiz in den sozialen Medien, die du unten lesen kannst:

Straight from the source. 👇 Maggie Simpson in “Playdate With Destiny” is coming April 10 to #DisneyPlus! #TheSimpsons pic.twitter.com/UqWEVKgBv6April 9, 2020

Auch bei Facebook deutete Disney Plus ein neues fantastisches Abenteuer aus Springfield an:

Werden wir mehr von Die Simpsons bei Disney Plus sehen?

Ja, wir werden in Zukunft auf jeden Fall mehr von The Simpsons auf Disney Plus sehen. Zurzeit wird in den USA die 31. Staffel auf Fox ausgestrahlt. Das wird sicher zu den anderen 30 Staffeln von Disney Plus hinzukommen, sobald sie vorbei ist.

Das sollte auch für alle zukünftigen Staffeln gelten.

In Deutschland werden wir uns jedoch noch ein wenig länger gedulden müssen, zum einen wurde Disney Plus in den USA (und anderen Ländern, wie zum Beispiel die Niederlande) 5 Monate früher gelauncht. Und zum anderen müssen wir Zeit zur Synchronisation einplanen.

Doch eine gute Nachricht zum Schluss: Im Mai wird Disney schließlich das korrekte Seitenverhältnis für ältere Episoden der Serie wiederherstellen.