Disney Plus: Unterstützte Geräte - und wo gibt's die App?

In wenigen Tagen startet Disney Plus auch in Deutschland. Genauer gesagt: Am 24. März ist es endlich so weit. Vielleicht erging es dir ähnlich wie uns - folgendes stellte unsere Vorbereitung auf den Kopf:

Monatelang fieberten wir diesem Tag entgegen, entkamen - meist recht knapp - den größten Spoilern und die grausame Warterei wechselte zu einer süßen, sehnsuchtsvollen Vorfreude. Um die Zeit zu überbrücken, haben wir sogar unser Wohnzimmer neu eingerichtet, neue bequeme Sofakissen und einen Fernsehsessel gekauft, uns mit Popcorn eingedeckt, alle Termine abgesagt und dann? Ja und dann stellten wir fest, dass uns ein kleines, aber wichtiges Detail fehlt: die Disney Plus App.

Diese ist zwar bereits in den Play Stores hinterlegt, aber nicht download-bar. Angst überkam uns - was ist, wenn unsere Geräte nicht kompatibel sind? Kann das sein? Hoffentlich nicht! Also durchkämmten wir das Internet und fanden ... nichts. Absolut nichts.

Die letzte Rettung? Eine Nachfrage bei Disney Plus.

Disney Plus App: Download

Einen Tag später erhielten wir dann die freudige Nachricht: Es liegen keine Probleme vor, unsere Geräte werden (zum Glück!) ebenso unterstützt, einzig: die App kann erst am 24. März heruntergeladen und installiert werden.

Und welche Geräte unterstützen überhaupt die App von Disney+? Lies weiter, und du erfährst es sofort.

Disney Plus: Unterstützte Geräte

Okay, wir wissen nun, dass die App pünktlich zum Start verfügbar sein wird - aber welche Endgeräte und Plattformen unterstützen Disney Plus?

Grob gesagt, du kannst Disney Plus auf so ziemlich jeder wichtigen Plattform genießen. Streame bequem über deinen Internetbrowser, auf deinem Smartphone und Tablet, über deinen Smart TV oder über internetfähige TV-Geräte und Spielekonsolen.

Disney Plus: unterstützte Internetbrowser

Als Stream kannst du Disney Plus auf diesen Browsern nutzen:

Windows

Chrome 75+ (unter Windows 7 oder höher)

Chrome 10 (unter Windows 10 oder höher)

Firefox 68+ (unter Windows 7 oder höher)

Internet Explorer 11 (unter Windows 8.1 oder höher)

macOS

Safari 11+ (ab macOS 10.12 (Sierra))

Chrome 75+ (unter macOS 10.10 oder höher)

Firefox 68+ (unter macOS 10.9 oder höher)

Chrome OS

Chrome OS wird auf Chrome OS 79 oder höher unterstützt

Disney Plus: nicht unterstützte Internetbrowser und Betriebssysteme

Mobile Browser (nutze die Apps für Android und iOS)

Browser auf Smart TVs, Spielekonsolen

Linux

Generell alle, die oben nicht genannt wurden

Disney Plus: Mobilgeräte und Tablets

Auf deinem Smartphone und Tablet genießt du Disney Plus über die kostenlos heruntergeladene App.

Android Mobilgeräte

Jedes Android-Handy oder Android-Tablet, das OS 5.0 (Lollipop) oder höher verwendet

Apple-Mobilgeräte

Apple iPhone / iPod Touch (auf iOS 11.0 oder höher)

Apple iPad Tablet (iOS/iPadOS 11.0 oder höher)

Disney Plus: Smart TVs

Auch auf deinem Smart TV kannst du in die Welt von Disney Plus eintauchen, vorinstalliert oder über die kostenlos heruntergeladene App.

Android TVs

Die Disney Plus App ist mit einer Vielzahl von Fernsehgeräten und Set-Top-Boxen kompatibel. Du brauchst die App nur aus dem Google Play Store downloaden und installieren.

Unterstützt Android TV-fähige Smart TVs, einschließlich Sharp AQUOS und Sony Bravia

sowie auf Set-Top-Boxen verfügbar, die Android TV verwenden, darunter NVIDIA SHIELD TV und Mi Box

Hier findest du weitere Informationen zu Fernsehern und Geräten, die Android TV verwenden.

LG Smart TVs

Modelle ab 2016 oder später (mit WebOS 3.0 oder höher)

Leider nicht: LG Fernseher mit Netcast OS

LG Fernseher mit Netcast OS Außerdem: LG Smart TV Browser wird auf keinem der verschiedenen LG Fernseher unterstützt

Samsung Smart TVs

Modelle ab 2016 oder später (mit HD-Video-Unterstützung), die das Tizen-Betriebssystem verwenden

Leider nicht: Samsung Fernseher, die das Orsay-Betriebssystem oder den integrierten Browser nutzen

Disney Plus App: Internetfähige TV-Geräte, Spielekonsolen und Streaming-Geräte

Auf diesen internetfähigen Fernsehern, Spielekonsolen und Streaming-Geräten kannst du Disney Plus über die kostenlose App abspielen:

Amazon Fire TV

Alle Fire TV-Geräte und alle Smart TVs der Fire TV Edition

Offiziell: Disney Plus bei Amazon Fire TV verfügbar

Apple AirPlay

Apple TV (mit tvOS 11.0 oder höher)

Apple TV der 3. und 4. Generation

AirPlay 2 kompatible Fernsehgeräte

Apple TV

Apple TV HD (ab der 4. Generation) und

Apple TV 4K mit tvOS 11.0 oder höher

Nicht unterstützt: Apple TV-Geräte der 1., 2. und 3. Generation

Apple TVs der 3. Generation werden über Apple AirPlay unterstützt.

Chromebook

Der native Chromebook-Browser unterstützt Disney+

Chromecast

Google Chromecast (Version 1 oder neuer)

Google Nest Hub und Google Nest Hub Max

Android TV-Geräte

Vizio Smart TVs (mit integriertem Chromecast)

Sony Playstation 4

PS4 Pro

PS4 Slim

PS4

Xbox

Xbox One

Xbox One S

Xbox One X

Disney Plus: Tipps

Stelle sicher, dass du die aktuellste Software-Version auf deinen Endgeräten installiert hast

Du solltest über eine Highspeed-Internetverbindung verfügen

HDCP und Hochgeschwindigkeits-HDMI ist erforderlich

Für 4K-Ultra-HD- und/oder HDR-Inhalte ist HDCP 2.2 erforderlich

Disney Plus bestellen, aber wo?

Du weißt nun, wann Disney Plus startet, welche Titel zum Start verfügbar sind, wann die App heruntergeladen und installiert werden kann und welche Geräte unterstützt werden. Was kann jetzt noch schiefgehen?

Nun, definitiv eine Sache: Und zwar, wenn du Disney Plus bisher noch nicht bestellt hast. Keine Sorge, wir haben da etwas für dich: