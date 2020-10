Offiziell: Disney Plus bei Amazon Fire TV verfügbar

Disney Plus wird bei der Einführung am 24. März auch auf Amazon Fire TV-Geräten verfügbar sein, darunter Fire TV-Streaming-Geräte, smart TVs und Fire Tablets. Dies wurde zwar weitgehend erwartet, da Disney Plus seit der Einführung in den USA von Amazon Fire-Geräten unterstützt wurde, aber ein kleines Risiko bestand doch. Du warst dir bisher unsicher, ob du Disney+ überhaupt empfangen kannst? Dann wird dich diese offizielle Bestätigung sicher beruhigen!

Disney Plus wird in die universelle Suchfunktion der Geräte integriert, und die Sprachsteuerung Alexa kann zum Abspielen von Shows wie The Mandalorian oder zum Auffinden von Marvel-Filmen verwendet werden. Du kannst dich auch über deine Amazon-Geräte bei Disney Plus anmelden oder einfach ein bestehendes Konto anschließen.

Das ist eigentlich kaum etwas Neues - aber Disney hat nicht allzu genau gesagt, welche Geräte den Streaming-Dienst bei seiner Einführung in Deutschland unterstützen werden, obwohl wir davon ausgegangen sind, dass sie einfach die Einführung in den USA nachahmen werden. "Die Abonnenten werden Disney+ bei der Einführung auf fast allen wichtigen mobilen und angeschlossenen TV-Geräten streamen können, einschließlich Spielkonsolen, Streaming-Media-Playern und Smart TVs", so Disney.

Welche Geräte werden funktionieren?

In den USA kannst du Disney Plus auf Apple TV, Roku-Streaming-Geräten, Android, iOS, PS4, Xbox One, Nvidia Shield, Hisense-Fernsehern, Google Chromecast und Amazon Fire-Geräten sehen. Auch in Deutschland kannst du Disney Plus auf Android-basierten Philips Smart TVs* genießen. Die bemerkenswerte Ausnahme ist die Nintendo Switch, die noch nicht einmal Netflix unterstützt.

Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Wochen weitere Hersteller Disney-Plus-Kompatibilität ankündigen werden.

Wenn du dich jetzt für Disney Plus DE für 69,99 € - oder 6,99 € monatlich - anmelden möchtest, dann schaue dir das folgende Angebot an.

Für 69,99 € im Jahr oder 6,99 € monatlich kannst du nach Herzenslust Disney Plus-Inhalte streamen. Tauche ein in die Welt von Marvel, lerne Baby Yoda kennen und vertiefe dich ins Archiv von Disney. Oder möchtest du doch lieber nach Springfield? Kein Problem, erlebe die Abenteuer von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie in 30 Staffeln. Schnapp dir ein Duff und einen Donut und los geht's! Worauf wartest du noch?Deal ansehen

