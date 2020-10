Disney Plus bestätigt: The Simpsons kommen mit 600+ Episoden nach Deutschland

Disney Plus DE wird nun über 600 Episoden des Klassikers schlechthin, der animierten Sitcom The Simpsons, enthalten. Dies hat Disney UK auf Twitter in Anbetracht des Starts am 24. März bekannt gegeben. Damit enden viele Fragen, die die Fans zum Streaming-Service hatten - und es ist eine tolle Nachricht für die Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die die animierte Sitcom zum ersten Mal überhaupt auf Abruf sehen können.

Disney Plus jährliche Abo-Gebühr: 69,99 €

Schaue dir unten den Simpsons-Ankündigungs-Trailer an, der all die guten Episoden anspricht, auf die du dich freuen kannst.

Over 600 episodes of The Simpsons + Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + Nat Geo = 🤯 D’oh not miss out! pic.twitter.com/IqRM1BXU6CMarch 4, 2020

Warum solltest du Disney Plus abonnieren, bevor es überhaupt veröffentlicht wird, abgesehen von The Simpsons? Zusammen mit dem Inhalt der Disney-Archive (schwelge in Kindheitserinnerungen mit den schönsten Disney-Filmen) erhältst du ein Jahr lang Exklusivrechte mit großem Rabatt. Deine ersten 12 Monate umfassen die Staffeln 1 und 2 von The Mandalorian und zukünftige Marvel Shows wie WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier*.

Es werden aber nicht nur Star Wars, Marvel, Pixar und Disney-Sachen sein, auf die du dich freuen kannst - Disney Plus enthüllte in Pressematerialien, dass Fox-Filme wie X-Men: Days of Future Past und Ice Age ebenfalls in die deutsche Version des Streaming-Dienstes kommen.

Wir sind schon ganz aufgeregt, in 18 Tagen ist es soweit und die sehnsüchtige Warterei hat ein Ende. Baby Yoda, wir kommen!

* Link englischsprachig