Neu bei Disney Plus: Disneynature ab 03.04.2020

Neu bei Disney Plus: Disneynature Elefanten; erzählt von Meghan, The Duchess of Sussex

Disney Plus ist in Deutschland gerade erst gestartet. Mit über 1000 Filmen, Serien und Disney Originalen ist der Katalog sehr umfassend - und weckt dabei nicht nur Kindheitserinnerungen.

Neben Einblicken ins Marvel Universum, dem Kennenlernen von Baby Yoda und vielen Trickfilmen aus den Disney Archiven und (fast) allen Staffeln von Die Simpsons kannst du auch spannende Dokumentationen von National Geographic schauen. Und damit nicht genug: Passend zum Earth Month und dem Tag der Erde am 22. April, nimmt Disney Plus zwei weitere Filme in sein Angebot auf.

Neu bei Disney Plus: Disneynature Delfine; erzählt von Natalie Portman (Image credit: Disney+)

"Elefanten" und "Delfine" sind zwei fesselnde Dokumentationen, die sich in den großen Katalog der Tier- und Naturfilme beim Disney Streaming Dienst einreihen. Bereits seit Start findest du unter anderem "Before The Flood", "Enthüllt: Geheimnisse des Meeres" und "Dr. K's Tierische Notaufnahme" in deiner App.

Ab 03. April kannst du die neuen Filme genießen, Disney möchte damit auf den Earth Month aufmerksam machen und holte sich dabei prominente Unterstützung ins Boot: Meghan, The Duchess of Sussex spricht die Erzählrolle bei "Elefanten", Natalie Portman übernimmt diesen Part bei "Delfine".

Folge dem afrikanischen Elefanten Shani und ihrem aufgeweckten Sohn Jomo auf ihrem Weg durch die riesige Kalahari-Wüste. Die Herde kämpft auf dieser epischen Reise mit brutaler Hitze, schwindenden Ressourcen und hartnäckigen Raubtieren. Das Ziel: Ein üppiges, grünes Paradies. Doch, werden sie es erreichen?

Tauche ein ins ferne Meer und begleite Echo, einen Großen Tümmler im Pazifik. Echo kann sich nicht entscheiden, ob es an der Zeit ist, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Sein Zuhause, ein Korallenriff, benötigt das Zusammenspiel aller Bewohner, um gesund zu bleiben. Wird der junge Tümmler all den Abenteuern widerstehen können, die der weite Ozean ihm bietet?