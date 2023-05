Mein neuer MiFCOM-PC im Ersteindruck

Bestes Netz im ganzen Haus dank STRONG (Image credit: STRONG) Mit Mesh-Kits wie dem AX3000 von STRONG genießt du beste Internetabdeckung, Netzwerkstabilität und einfache Handhabung zum Schnäppchenpreis. Sichere dir das preisgünstige Upgrade noch heute. Noch nicht überzeugt? Hier erfährst du mehr dazu (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Seit fast 20 Jahren stellt MiFCOM (Öffnet sich in einem neuen Tab) hochwertige PCs her und schreibst sich auf die Fahne, komplett im eigenen Hause zu entwickeln und von Hand zu fertigen. Neben Office- und Mini-PCs erfreuen sich vor allem die leisen Silent PCs großer Beliebtheit. Denn wie oft kommt es vor, dass du dir das neueste grafikintensive Spiel zulegst, nur um dir dann von deiner Lüftung die Ohren volldröhnen zu lassen. Immersion kannst du hier gleich ganz vergessen.

Und da heißt das Zauberwort "be quiet!". Ich habe von MiFCOM nämlich eine PC-Konfiguration (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit Bauteilen des deutsches Premium-Kühlsystemherstellers erhalten, dessen PURE LOOP 2 FX Wasserkühlung mit zwei integrierten Light Wing-Lüftern ganze Arbeit leistet. Zusammen mit vier weiteren Light Wings am Gehäuse gibt der PC nichts als ein leises, entspannendes Surren von sich.

Dazu kommt eine AMD Radeon RX 7900 XT GPU, die in unserem direkten Vergleich (Öffnet sich in einem neuen Tab) sogar die Nvidia RTX 4070 Ti schlagen konnte und damit definitiv einen Platz unter den besten Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab) verdient. Abgerundet wird das Ganze von einer AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core CPU und 32 GB Ram. Damit hatte ich mit keinem der getesteten Spiel Probleme.

Image 1 of 2 Durch die be quiet!-Bauteile läuft der PC bemerkenswert leise. (Image credit: Future) Mit der AMD Software: Adrenalin Edition bekommst du einen schnellen Überblick über deinen PC. (Image credit: Future)



Weitere technische Details folgen noch in der ausführlicheren Review. Hier sei lediglich noch gesagt, dass Windows 11 als Betriebssystem vorinstalliert war und du mithilfe der AMD Software: Adrenalin Edition schnell und einfach einen Überblick über deine Gaming-Performance erhältst. Damit konnte ich beispielsweise jederzeit tracken, wie viele Frames gerade geschafft werden.

In diesem Ersteindruck geht es nämlich genau darum: einen Eindruck des großen Ganzen zu bekommen. Und hier kann ich sagen, ob es Forza Horizon 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab), Resident Evil 4 Remake (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder der Microsoft Flight Simulator war, ich konnte stets alle Parameter auf Ultra stellen und habe trotzdem nicht mehr als das zuvor erwähnte Surren von meinem MiFCOM gehört.

Im Gaming-Bereich konnte mich der PC also schon einmal überzeugen. Wie er sich hingegen in Arbeitsfeldern wie der Videobearbeitung schlägt, werde ich noch herausfinden. Doch fürs Erste bin ich sichtlich positiv gestimmt und freue mich darauf, noch weiter damit herum zu probieren.

