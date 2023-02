Die beste Gaming-GPU: Nvidia RTX 4070 Ti vs. AMD RX 7900 XT

Mit der Veröffentlichung der Nvidia RTX 4070 Ti wird der Kampf zwischen den Teams Rot und Grün nun auch im "erschwinglicheren" Segment der Gaming-GPUs ausgetragen, und mit der Nvidia RTX 4070 Ti und der AMD RX 7900 XT haben Gamer zwei großartige Optionen zur Auswahl.

Beide Karten bieten eine herausragende Gaming-Performance und ihre Preisklasse kann sich wirklich sehen lassen: Sie liegen unter 1.000 US-Dollar und nicht wie die AMD RX 7900 XTX nur knapp unter einem Tausender. Nvidia hingegen hat seine ersten beiden Next-gen-Grafikkarten - die RTX 4090 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und die RTX 4080 - bei ihrer Markteinführung Ende 2022 weit darüber gelistet.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Preise für Grafikkarten in den letzten Jahren extrem in die Höhe geschossen sind. Daher werden die RTX 4070 Ti und die RX 7900 XT dank ihrer hervorragenden Leistung und eines Preises, der für die meisten von uns zumindest annähernd erschwinglich ist, mit Sicherheit viel Aufmerksamkeit erregen.

Nachdem wir nun sowohl die RTX 4070 Ti als auch die RX 7900 XT ausgiebig getestet haben, können wir dir sagen, dass die Wahl schwieriger sein wird, als viele Leute denken. Beide Karten sind sehr gut aufeinander abgestimmt, also ist klar, dass es schwerfällt, sich zwischen ihnen zu entscheiden.

Zum Glück sind aber wir hier, um dir die Ergebnisse tagelanger Tests zu präsentieren und dir zu helfen, die beste Grafikkarte für deine Bedürfnisse und dein Budget zu finden, egal ob es um Gaming-Performance, kreative Leistung oder einfach nur um das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis geht.

Nvidia RTX 4070 Ti vs. RX 7900 XT: Preis

Wenn es um den Preis dieser beiden Karten geht, ist es mit einem einfach Blick auf die UVP nicht getan. Die besten Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden von mehreren Board-Partnern hergestellt, so dass du zwei bis drei Varianten pro Grafikkarte und Hersteller hast, die sich durch unterschiedliche Heizungslösungen, unterschiedliche Boost-Taktraten und andere marginale Änderungen an der Basis-GPU auszeichnen.

Das bedeutet in der Regel, dass die Karten von Drittanbietern teurer sind als die Referenzversion, die AMD oder Nvidia bei der Markteinführung der Karte veröffentlichen. Diese Karten sind aus mehreren Gründen wichtig, aber der wichtigste ist, dass dies die einzigen sind, die garantiert von AMD oder Nvidia zu ihrem angegebenen UVP verkauft wird. Ob du sie online finden kannst, ist eine andere Sache, und beide Chip-Hersteller können ihre UVP jederzeit ändern, aber sie ist ein wichtiger Anhaltspunkt, wenn es um den Preis geht.

Leider bringt Nvidia keine RTX 4070 Ti Referenzkarte heraus, die Nvidia Founders Edition nennt. Das bedeutet, dass die RTX 4070 Ti in den USA zwar eine UVP von 799 $ hat, aber ob du die Karte tatsächlich zu diesem Preis bekommst, ist eine andere Frage.

AMD hat unterdessen eine eigene Referenzkarte für die Radeon RX 7900 XT entwickelt. Das bedeutet, dass es immer mindestens eine Grafikkarte geben wird, die zum UVP verkauft wird, egal wie viel Drittanbieter wie XFX und Gigabyte für ihre Varianten der RX 7900 XT GPU verlangen. Dieser UVP ist zwar 100 $ höher als der UVP der RTX 4070 Ti, aber er ist konkurrenzfähig gegenüber allen Karten von Drittanbietern, die einen vergleichbaren UVP wie die RX 7900 XT haben.

Du kannst aber auch Varianten der RTX 4070 Ti finden, die für 799 $ verkauft werden, auch wenn sie in der Minderheit sind, so dass wir die Nvidia RTX 4070 Ti knapp bevorzugen.

Gewinner: Nvidia RTX 4070 Ti

Nvidia RTX 4070 Ti vs. RX 7900 XT: Design

Die AMD Radeon RX 7900 XT unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der RTX 4070 Ti, und zwar nicht nur dadurch, dass es eine Referenzkarte von AMD und keine von Nvidia gibt.

Bei den Karten von Drittanbietern hängt das Design der Karten vom jeweiligen Branding des Herstellers ab, daher gibt es nicht viel über sie zu sagen. Bemerkenswert an der Referenzkarte für die AMD RX 7900 XT ist jedoch, dass sie deutlich kleiner ist als die typische RTX 4070 Ti, wie die Asus Tuf Gaming Version, die wir zum Testen erhalten haben.

Darüber hinaus besteht der größte Unterschied zwischen den beiden Karten im 12VHPWR-Stromanschluss der RTX 4070 Ti, während die RX 7900 XT zwei 8-Pin-Anschlüsse verwendet, die bei allen Netzteilherstellern Standard sind.

Im Fall der RTX 4070 Ti gab es einige Bedenken, dass die 12VHPWR-Stecker die Grafikkarte beschädigen könnten, aber diese scheinen sich auf die RTX 4090 zu beschränken, da wir bisher keine Berichte über ähnliche Probleme mit der RTX 4080 gehört haben.

Die offizielle Erklärung von Nvidia lautet, dass die Stecker nicht vollständig in die Karte eingesteckt waren, was zu einer schlechten Verbindung mit den Pins führte. Lange Rede, kurzer Sinn: Achte darauf, dass du ein Klicken hörst, wenn du einen Stromstecker in deine Grafikkarte steckst, um sicherzustellen, dass der Stecker richtig und vollständig eingesteckt ist.

Doch auch wenn du ein Adapterkabel brauchst, um drei 8-Pin-Stecker in einen einzigen 12VHPWR-Anschluss zu stecken, um die Nvidia RTX 4070 Ti zu verwenden, wird dein Kabelmanagement eine Herausforderung sein. Wenn du ein neueres Netzteil hast, das mit 12VHPWR-Kabeln ausgestattet ist, die direkt in das Netzteil eingeführt werden, ist das weniger problematisch und macht das Kabelmanagement vielleicht sogar einfacher.

Wenn du jedoch kein neues Netzteil hast, ist die AMD RX 7900 XT einfach unkomplizierter zu handhaben. Dank der geringeren Größe der Referenzkarte und der Tatsache, dass du nur zwei Kabel brauchst, anstatt der drei Kabel der RTX 4070 Ti, lässt sich die RX 7900 XT viel einfacher in deinem Case unterbringen, vor allem wenn der Platz begrenzt ist. Wenn du bereits ein neues Netzteil mit einem 12VHPWR-Kabel hast, wird dein Kabelmanagement einfacher, aber du hast immer noch eine größere Karte, mit der du arbeiten musst - es gibt also einen Kompromiss.

Gewinner: AMD RX 7900 XT

Nvidia RTX 4070 Ti vs. RX 7900 XT: Leistung

In Bezug auf die Leistung gibt es insgesamt keinen großen Unterschied zwischen den beiden Karten, obwohl Nvidias RTX 4070 Ti bei der Raytracing-Leistung viel stärker abschneidet, während AMDs RX 7900 XT bei der Rasterisierung besser ist.

Swipe to scroll horizontally Synthetisch BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 TI AMD RX 7900 XT UNTERSCHIED 3DMark Speedway 5.437 5.077 -6,62% 3DMark Port Royal 14.145 13.644 -3,54% 3DMark Timespy Extreme 9.566 10.335 8,03% 3DMark Timespy 19.894 21.239 6,76% 3DMark Firestrike Ultra 13.669 16.333 19,49% 3DMark Firestrike Extreme 25.347 28.935 14,15% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Durchschnittliche Leistung 14.676 15.927 8,52%

In synthetischen Benchmarks schneidet die Nvidia RTX 4070 Ti bei den Raytracing-lastigen 3DMark Speedway und 3DMark Port Royal besser ab, aber bei Timespy und Firestrike (selbst bei 4K) zieht die RX 7900 XT wirklich davon. Damit ist die RX 7900 XT etwa 8,5 % schneller als die RTX 4070 Ti.

Swipe to scroll horizontally Kreativ BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 TI AMD RX 7900 XT UNTERSCHIED Blender 3.4.0 Monster 3.715 1.567 -57,82% Blender 3.4.0 Junkshop 1.665 814 -51,11 Blender 3.4.0 Classroom 1.848 737 -60,12 PugetBench für Premiere Pro 845 719 -14,91 PugetBench für Photoshop 1.007 1.023 1,59 HandBrake (4K zu 1080p, FPS) 57 56 -1,75 Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Durchschnittliche Leistung 1.816 972 -46,48

Bei den Workloads für kreative Inhalte behält Nvidia seinen Vorteil bei. Sie schlägt die RX 7900 XT im Blender-Benchmark absolut, hat aber den Vorteil, dass Blender Cycles - die Arbeitslast, die in diesen Benchmarks getestet wird - für Nvidias CUDA-Befehlssatz optimiert ist. AMD verwendet zwar kein CUDA, hat aber gesagt, dass es mit Blender zusammenarbeitet, um das kommende Blender 3.5.0 für AMD-Karten zu optimieren, so dass dieser Nachteil in den kommenden Monaten vielleicht nicht mehr so stark ins Gewicht fällt.

Bei der Videobearbeitung erhältst du mit der Nvidia RTX 4070 Ti eine um etwa 15 % bessere Leistung in Adobe Premiere, während AMD bei dem auf Rasterung ausgerichteten Adobe Photoshop etwas besser abschneidet. Der Unterschied bei Handbrake ist allerdings sehr gering: Die RX 7900 XT erreicht 56 Bilder pro Sekunde, die RTX 4070 Ti 57. Dies ist jedoch eher ein CPU-abhängiger Workload, sodass beide Karten die CPU nur ergänzen und nicht den Großteil der Arbeit erledigen.

Letzten Endes ist die RTX 4070 Ti aber einfach die bessere Grafikkarte für Kreative zu diesem Zeitpunkt.

Swipe to scroll horizontally Gaming (FPS, maximale Grafikeinstellungen, kein DLSS/FSR) BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 TI AMD RX 7900 XT UNTERSCHIED Metro Exodus (Kein RT) `79 86 8,96% Metro Exodus (Ultra RT) 50 40 -20,19% F1 2022 Dubai (Wet) (Min RT) 140 167 19,29% F1 2022 Dubai (Wet) (Max RT) 54 54 0,00% Total War: Warhammer III 53 59 11,32% Cyberpunk 2077 (Kein RT) 50 35 -30,43% Cyberpunk 2077 (Psycho RT) 22 15 -31,82% Dirt 5 (RTX aus) 109 129 18,35% Dirt 5 (RTX an) 94 104 10,64% Hitman 3 Dubai (No RT) 135 160 18,52% Hitman 3 Dubai (Max RT) 36 30 -16,67% Tiny Tina's Wonderland 104 105 0,96% Shadow of the Tomb Raider 50 46 -8,00% Row 13 - Cell 0 Row 13 - Cell 1 Row 13 - Cell 2 Row 13 - Cell 3 Durchschnittliche Leistung 74 77 4,95%

Da sich diese Karten eher an Gamer als an Profis richten, haben wir sie in einer Reihe von Spielen mit und ohne Raytracing-Optionen getestet, um den besten Überblick über die Gaming-Fähigkeiten der Karten zu erhalten. In diesem Fall sind beide Karten in der Lage, 4K-Gaming mit Leichtigkeit zu bewältigen und können ohne Raytracing mit ein paar kleinen Einstellungsänderungen leicht über 60 fps erreichen.

Wie schon bei den synthetischen Benchmarks liegt die größte Stärke der Nvidia RTX 4070 Ti in der Raytracing-Leistung, was keine Überraschung ist. Die 4070 Ti verfügt über RT-Kerne der dritten Generation, während die RX 7900 XT nur über Ray-Beschleuniger der zweiten Generation verfügt. Dennoch ist die Raytracing-Leistung der RX 7900 XT der der RX 6900 XT um Lichtjahre voraus.

Ohne Raytracing übertrifft die RX 7900 XT die RTX 4070 Ti in der Regel, manchmal sogar mit großem Abstand. In den meisten Fällen wird keine der beiden Karten eine großartige Raytracing-Leistung erzielen (zumindest nicht ohne DLSS/FSR), und die meisten Spiele haben nicht einmal Raytracing als Option, so dass die RX 7900 XT in den meisten Spielen einfach besser ist.

Das gilt vor allem, wenn du mit 1440p oder weniger spielst. Alle unsere Tests wurden mit 4K durchgeführt, aber die RX 7900 XT hat 8 GB mehr VRAM als die RTX 4070 Ti. Und obwohl die RTX 4070 Ti über einen schnelleren Speicher verfügt, hat die RX 7900 XT immer noch einen viel größeren 320-Bit-Bus im Vergleich zum 192-Bit-Bus der RTX 4070 Ti.

Dies und der viel größere VRAM-Pool verschaffen der RX 7900 XT einen klaren Vorteil, wenn es um kleinere Texturdateien bei 1440p und 1080p geht, was sich in der überlegenen Leistung der RX 7900 XT im 3DMark Timespy und 3DMark Firestrike widerspiegelt, beides 1080p-Benchmarks. Das bedeutet auch, dass viel größere Texturdateien leichter zu handhaben sind, da im Speicher deutlich mehr Platz für eine doppelt so große Datei wie eine 4K-Textur ist, was für die RTX 4070 Ti einen Engpass darstellt.

Hinzu kommt, dass die RX 7900 XT über einen DisplayPort 2.1-Ausgang verfügt, während die RTX 4070 Ti nur einen DisplayPort 1.4-Ausgang hat - wodurch erstere für 8K-Gaming in den nächsten Jahren viel besser aufgestellt ist als die Nvidia RTX 4070 Ti. Diese wird bei 8K-Videos immer auf 60 Hz begrenzt sein, während die RX 7900 XT bei 8K-Videos 165 Hz erreichen kann.

Schließlich gibt es seit langem Bedenken bezüglich der Treiberunterstützung für AMDs Karten, die nicht so oft aktualisiert werden wie die von Nvidia, sodass einige Spiele oder Apps auf der RX 7900 XT nicht so gut laufen könnten, wenn sie zum ersten Mal veröffentlicht werden. Während unserer Tests sind wir jedoch bei keiner der beiden Karten auf Probleme mit den Treibern gestoßen, sodass beide Karten insgesamt sehr stabil zu sein scheinen.

Swipe to scroll horizontally Endgültige Leistungsdurchschnitte KATEGORIE NVIDIA RTX 4070 TI AMD RX 7900 XT UNTERSCHIED Synthetische Benchmarks 14.676 15.927 8,52% Kreative Benchmarks 1.816 972 -46,78% Gaming Benchmarks 74 77 4,95%

Swipe to scroll horizontally Endgültige Leistung Durchschnitt 5.522 5.658 2,61% Endgültige Punkte hinsichtlich Preis 6.911 6.294 -8,93%

Letztendlich gewinnt die RX 7900 XT in der Gesamtwertung und ihre Gaming-Performance ist oft besser als die der RTX 4070 Ti, aber der Unterschied bei 4K ist letztendlich nicht so groß.

Trotzdem bietet die RTX 4070 Ti, wenn man den UVP für diese Karten berücksichtigt, derzeit ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und verfügt über DLSS 3, das die Frameraten in Spielen erheblich verbessern kann. AMD hat zwar FSR und RSR, aber DLSS ist insgesamt immer noch die bessere Upscaling-Technologie.

Was die RX 7900 XT aber nicht zu einem schlechter Spieler bezüglich 4K macht. Sie ist besser in der Lage, Sub-4K- und 8K-Inhalte zu verarbeiten als die RTX 4070 Ti und in Sachen 4K-Raytracing und Upscaling sind sich beide recht ähnlich, wobei die RX 7900 XT in ein oder zwei Jahren eine bessere Leistung bei 8K bieten dürfte. Nein, du wirst keine 165 fps bei Cyberpunk 2077 in 8K erreichen, aber Cult of the Lamb? Overwatch 2?

In Spielen wie diesen (wenn auch nicht speziell in diesen Spielen) kannst du mit den richtigen Einstellungen definitiv obszöne Frameraten in 8K erreichen. Die RTX 4070 Ti könnte diese Frameraten zwar auch erreichen, aber dank DP 1.4 wirst du sie nie zu Gesicht bekommen, sodass der Nutzen der RTX 4070 Ti viel mehr auf 4K beschränkt ist. Allein aus diesem Grund müssen wir uns für die RX 7900 XT entscheiden.

Gewinner: AMD RX 7900 XT

Welches solltest du kaufen?

Um ehrlich zu sein, sind beide Karten absolut spitze, wenn du nur auf 4K Gaming-Performance aus bist. Wenn du in deinen Spielen nie Raytracing verwendest oder vorhast, zu 8K-Inhalten überzugehen, dann ist die RX 7900 XT definitiv die bessere Wahl. Wenn du vor allem auf Raytracing Wert legst und eine Grafikkarte für kreative Inhalte mit einem geringen Budget suchst, solltest du dich für die RTX 4070 Ti entscheiden.