Laurence Fishburne wird nicht in Matrix 4 mitspielen

Lawrence Fishburne won’t be returning for the Matrix 4 to reprise his iconic role of Morpheus, the actor has confirmed.

Why? "I have not been invited," he told The Wrap."Maybe that will make me write another play. I wish them well. I hope it’s great," Fishburne added diplomatically.

Fishburne was one of the key stars of the original Matrix trilogy, opening the eyes of Keanu Reeves’ hero Neo to the secret cyber world humanity was trapped within.

Obwohl Matrix ursprünglich als Trilogie geplant, bekommen wir am 23. Dezember 2021 den vierten Teil der Reihe zu sehen. Leider kehrt mit Laurence Fishburne einer der wichtigsten Hauptdarsteller von Matrix nicht zurück.

"Es ist wahrscheinlich die Rolle, durch die ich am meisten in Erinnerung bleiben werde, was großartig ist. Es ist nicht die einzige Sache, für die ich in Erinnerung bleiben werde, was besser ist", sagte Fishburne über seine Figur Morpheus.

Es folgen Spoiler zur Matrix-Trilogie!

Was ist mit Morpheus passiert?

Es mag einen guten, wenn auch etwas frustrierenden Grund geben, warum Regisseurin Lana Wachowski Hauptdarsteller Laurence Fishburne nicht für einen neuen Film in Betracht gezogen hat.

Auf dem Höhepunkt des Matrix-Hypes wurde ein kurzlebiges MMO-Spiel – The Matrix Online – veröffentlicht. Lily und Lana Wachowski verpflichteten sich dazu, dass alles, was in dem Spiel passiert, in die Filmreihe einfließen wird. Das hätte auch ein Ereignis beinhaltet, bei dem Morpheus getötet wird.

Der Tod auf dem Bildschirm hat jedoch nicht verhindert, dass andere Mitglieder der Originalbesetzung zurückkehren, wie Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss, die zusammen mit Jada Pinkett-Smith für Teil 4 zurückkehren. Hugo Weavings ikonischer Agent Smith wird kein Comeback erleben.

Es könnte sein, dass sich die Gerüchte über die Handlung des neuen Films bewahrheiten und dass Matrix 4 tatsächlich ein Prequel ist, das sich um Morpheus dreht, als er sich selbst der Matrix bewusst wurde.

Das wäre eine spannende Wendung, da die böse Matrix auf dem Höhepunkt ihrer Macht ist und Fishbournes Charakter einer der charismatischsten der Gruppe ist. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald mehr Details bekannt werden, aber noch sieht es so aus, als ob Fishburne die blaue Pille geschluckt hat.