Humble Bundle und Capcom schnüren großzügiges Gaming-Paket für den Spielesommer

Humble Bundle (opens in new tab) steht für die Kombination aus Budget-Gaming-Deals und Spendensammlung für wohltätige Zwecke und Vereine. Für gewöhnlich erscheinen auf der offiziellen Homepage hierbei im Jahresverlauf Deals zu speziellen Genre, Events oder Publishern.

Dieses Mal hat es, passend zum anstehenden Showcase beim Summer Game Fest (opens in new tab), Capcom erwischt und in Kooperation mit Humble Bundle präsentiert das Unternehmen eine Auswahl seiner Erfolgstitel aus den vergangenen Jahren.

Unterhalb haben wir dir das Bild zum offiziellen Tweet hinterlegt, welches einen ersten Einblick in die Sammlung gewährt:

(Image credit: Humble Bundle)

Was ist drin?

Wie du bereits dem Bild entnehmen kannst, darfst du dich entlang des Capcom Summer 2022 Bundle (opens in new tab) mitunter auf Hack'n'Slash-Action dank Devil May Cry 5 freuen, während bei Street Fighter V Fäuste anstelle von Schwertern sprechen. Steht dir der Sinn mehr nach Looten und Leveln im hübschen Grafikgewand, dann ist die Monsterjagd entlang von Monster Hunter World hingegen genau das Richtige für dich.

Weiterhin beinhaltet die Kollektion tolle Rabattcodes, die dir auf Titel wie Monster Hunter Rise oder dem Champions-Upgrade für Street Fighter 5 satte 50% Rabatt in Aussicht stellen.

Als wäre das nicht genug, kannst du dich auch noch auf folgende Spiele freuen:

Bionic Commando

Devil May Cry: HD Collection

DmC: Devil May Cry (Reboot)

Dragon's Dogma: Dark Arisen

STRIDER

Ultra Street Fighter IV

Wir sind uns sicher, dass hier besonders für Action-Fans der ein oder andere Titel dabei sein dürfte. Insofern du es noch nicht gespielt hast, möchte ich dir aus der Auswahl übrigens meinen "Geheimtipp" Dragon's Dogma: Dark Arisen empfehlen, der dich - in typischer RPG-Manier - für dutzende Stunden vor dem PC verharren lässt.

Was darf's kosten?

Jedoch stehen dir nicht alle diese Spiele für lau zur Verfügung und je nachdem wie viel du zu zahlen bereit bist, wird dir der Zugang zu einer größeren Spieleauswahl gewährt.

Während Bionic Commando, Street Fighter V und STRIDER bereits für einen läppischen Euro bereitstehen, musst du für den Zugang zu einem Key von Dragon's Dogma, DmC, Ultra Street Fighter IV und dem Rabattcode für das Champions Upgrade von SFV derzeit insgesamt knapp 9 Euro bezahlen.

Das teuerste Modell des Bundles bittet dich mit etwas mehr als 18 Euro zur Kasse, gewährt dir dann jedoch Zugang zu all den bisher genannten Titeln und zudem Codes für Devil May Cry 5, Devil May Cry: HD Collection, Monster Hunter World und den Rabatt-Coupon für die PC-Version von Monster Hunter Rise. Alle Freischaltcodes kannst du im Übrigen exklusiv über Steam freischalten und auf PC nutzen - sorry Konsoleros.

Doch lohnt sich das Bundle jetzt überhaupt? Das ist natürlich davon abhängig ob du Interesse an den vorgestellten Spielen hast oder dich für die Genres begeistern kannst. Fans vom Actionfeuerwerk kommen jedoch mit den Devil May Cry-Titeln voll auf ihre Kosten, während Monster Hunter die Jäger und Sammler unter uns beschäftigt halten dürfte.

Sollte ich dein Interesse geweckt haben, empfehle ich dir im Übrigen sehr die 18 Euro für das größtmögliche Paket auszugeben. Hier erhältst du am Meisten für dein Geld, die aktuellsten und mitunter beliebtesten Titel und sollte dich eines der Games nicht ansprechen, kannst du es ja immer noch an Freunde oder Bekannte vergeben...