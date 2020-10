Huawei P30 Pro New Edition: Was ist neu? Und lohnt sich der Umstieg?

Das Huawei P30 Pro war eines der besten Smartphones des Jahres 2019, und das Unternehmen will den Erfolg dieses Geräts fortsetzen, indem es dieses nun im Jahre 2020 mit einigen kleineren Verbesserungen erneut auf den Markt bringt.

Das Huawei P30 Pro New Edition wurde gerade in mehreren Regionen vorgestellt - nach einigen früheren Gerüchten über das Gerät, das es sich in der Entwicklung befinde. In Deutschland kannst du das neue Smartphone von Huawei ab sofort zu einem Preis ab 749 € vorbestellen. In Großbritannien wird das Gerät ab dem 3. Juni zum Preis von 699 £ in den Handel kommen, aber wir haben auch gehört, dass es einige Tage vorher in anderen Regionen erhältlich sein wird. Wir glauben jedoch nicht, dass dieses Smartphone beispielsweise auch in den USA oder Australien in den Handel kommt.

Das Huawei P40 Pro ist ein schönes Stück Hardware. Aber: Das Fehlen von Google Mobile Services bedeutet, dass es schwer ist, dies als ideales Smartphone für dich zu empfehlen, wenn du vorwiegend Google Dienste nutzt. Dazu zählen zum Beispiel Gmail, Youtube, der Google Play Store und mehr. Kannst (bzw. willst) du darauf verzichten?

Um dem entgegenzuwirken, hat Huawei das Huawei P30 Pro mit einigen begrenzten Anpassungen neu aufgelegt, so dass es immer noch in der Lage ist, auf Google Mobile Services wie die oben aufgeführten zuzugreifen.

Der Unterschied in den Spezifikationen gegenüber dem 2019er Telefon ist minimal. Das Standardgerät ist hier mit 256 GB Speicher und 8 GB RAM ausgestattet, aber das war bereits eine Option für das ursprüngliche Huawei P30 Pro.

Außerdem erhältst du Android 10 im Lieferumfang, aber das ist auch etwas, was die vorhergehende Version bekommt - allerdings "nur" als Update und nicht "out-of-the-box".

Dieses Gerät verfügt über das gleiche Design, die gleiche Kamera und den gleichen Chipsatz wie das Originalgerät. Du kannst unseren vollständigen Testbericht zum Huawei P30 Pro lesen, und wir hoffen, dass wir das neuere Gerät so bald wie möglich ausprobieren und auf Herz und Nieren testen können.

