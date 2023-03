Neue Galaxy Z Fold 4-Alternative von Huawei steht kurz vor der Markteinführung, und jetzt wissen wir die Specs

Huawei stellt morgen (23. März) das faltbare Huawei Mate X3 zusammen mit dem Flaggschiff Huawei P60 vor, aber wie so oft bei Smartphone-Neuvorstellungen gibt es vielleicht nicht viel zu verraten, denn viele der Spezifikationen des Huawei Mate X3 sind bereits durchgesickert.

Die neuesten Informationen stammen von dem bekannten Leaker Digital Chat Station (Öffnet sich in einem neuen Tab), der auf Weibo (via GSMArena (Öffnet sich in einem neuen Tab)) behauptet, dass das Mate X3 einen faltbaren 7,8-Zoll-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Kamera mit drei Linsen hat, die einen 50-MP-Primärsensor und ein Periskop-Zoomobjektiv enthält.

Außerdem soll das Huawei Mate X3 kabelloses Aufladen ermöglichen und nach IPX8 wasserdicht sein, d.h. es ist genauso wasserdicht wie die meisten High-End Smartphones, aber nicht staubdicht. Dies ist auch die gleiche Einstufung wie beim Samsung Galaxy Z Fold 4 und Samsung Galaxy Z Flip 4.

Schließlich behauptet Digital Chat Station, dass sich das Smartphone dank des Scharniers in verschiedenen Winkeln öffnen lässt - du musst dich also nicht zwischen ganz offen und ganz geschlossen entscheiden.

Dies gibt nur ein unvollständiges Bild des Huawei Mate X3 wieder, aber PriceBaba (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat zusätzlich ein angebliches Benchmark-Listing für dieses Smartphone entdeckt, in dem ein Snapdragon 8 Plus Gen 1 Chipsatz und 12 GB RAM erwähnt werden.

Damit dürfte es ein leistungsstarkes Smartphone sein, das aber einen Schritt hinter den aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 Flaggschiffen zurückbleibt. Das Huawei Mate X3 wird also wahrscheinlich eher eine Alternative zum Samsung Galaxy Z Fold 4 als zum kommenden Samsung Galaxy Z Fold 5 sein.

Frühere Leaks füllen die Lücken

Dies sind nicht die ersten Leaks über die technischen Daten des Huawei Mate X3. Frühere Leaks deuteten auf ein 6,45-Zoll-OLED-Display und einen 4.800-mAh-Akku mit 66 Watt Ladefunktion hin.

Was dieses Smartphone mit ziemlicher Sicherheit nicht haben wird, ist 5G, denn die Sanktionen gegen Huawei haben das Unternehmen daran gehindert, seine Geräte mit 5G-Funktionen auszustatten. Du wirst also wahrscheinlich auf 4G-Konnektivität beschränkt sein, was bei einem High-End-Gerät im Jahr 2023 sehr schade ist.

Doch wenn der Preis stimmt, könnte sich dieses Opfer lohnen. Sobald das Smartphone am Donnerstag, den 23. März, vorgestellt wird, sollten wir mehr darüber wissen. Allerdings scheint es sich dabei nur um eine Markteinführung in China zu handeln, so dass Details zur weltweiten Preisgestaltung und Verfügbarkeit wahrscheinlich nicht bekannt gegeben werden.

Hoffentlich folgt bald eine weltweite Markteinführung, denn auch ohne 5G könnte das Huawei Mate X3 zu den besten faltbaren Smartphones gehören.