Der neue Pixar-Film Soul kommt zu Disney Plus - und das Erscheinungsdatum ist perfekt

Zu Disney Plus kommt im Dezember dieses Jahres ein weiterer großer Film, da Pixar's Soul einen Kinostart überspringt und direkt beim Streaming-Service verfügbar sein wird. Das Beste daran ist, dass im Gegensatz zum September-Release des Live-Action-Films Mulan* keine zusätzlichen Kosten für das Streamen dieses Films erwähnt werden. Alle Abonnenten können sich diesen Film ohne Zusatzkosten ansehen.

Er erscheint am 25. Dezember - was für die Feiertage perfekter nicht sein könnte. Wenn du in einem Land ohne Disney Plus lebst, wird es zu einem noch zu bestätigenden Termin im Kino erscheinen.

Soul handelt von Joe Gardner, einem Bandlehrer an einer Mittelschule, der endlich die Gelegenheit erhält, im besten Jazzclub der Stadt zu glänzen. Durch ein dummes Missgeschick findet sich an einen Ort namens The Great Before wieder, wo Seelen Persönlichkeiten, Macken und so weiter entwickeln, bevor sie sich auf den Planeten Erde begeben. Dort muss er sich mit 22 herumschlagen. 22 ist eine Seele - eine chaotische und eigensinnige noch dazu. Sie hat nie verstanden, was am menschlichen Leben eigentlich so toll sein soll. Und während Joe verzweifelt versucht, ihr zu zeigen, wie großartig das Mensch-Sein ist, stolpern die beiden von einem Schlamassel zum nächsten.

Aber sieh dir dazu am besten den offiziellen Trailer an:

Bei Soul führen Pete Docter (Monster AG, Oben, Alles steht Kopf) und Kemp Powers gemeinsam Regie, und die Stimmbesetzung besteht aus Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs und Angela Bassett. Ursprünglich war der Release für den 20. November geplant, aber die Kinoveröffentlichungen sind im Jahr 2020 im Wesentlichen ausgetrocknet, neben den Folgen der Corona-Pandemie (Drehpausen, Lockdowns usw.) kündigte nun auch die Kinokette Cineworld Anfang dieser Woche ihre vorübergehende Schließung an.

Warum macht Disney das?

Es ist schwer zu verstehen, warum Disney für Mulan Gebühren verlangt, aber für SOUL nicht. Unsere beste Vermutung? Am 5. November werden viele Jahresabonnements von Disney Plus in den USA auslaufen, und Disney wird natürlich versuchen, so viele Abonnenten wie möglich zu halten. Welche größere Geste gibt es für Abonnenten, als ihnen exklusiv einen brandneuen Pixar-Film zu schenken?

Und auch für Leute, die bisher noch kein Disney Plus nutzen, könnte dies ein sehr verlockender Grund sein, sich anzumelden. Besonders im Hinblick auf die Weihnachtsfeiertage.

* Link englischsprachig