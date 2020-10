Neu bei Disney Plus: Die Simpsons - Staffel 31

Neugierig, wie es mit der Kultfamilie aus Springfield weitergeht? Dann haben wir gute Nachrichten für dich: Ab Freitag, dem 27. November 2020, werden 22 neue Folgen von Die Simpsons verfügbar sein. Und wo? Natürlich auf Disney Plus!

Die neue Staffel ist nicht nur für den Emmy® nominiert, sondern bietet auch ein großes Star-Aufgebot an Gastauftritten - unter anderem von Billy Porter, John Mulaney, Jason Momoa, Kevin Smith, Joey King, Lilly Singh, Cate Blanchett, Chrissy Teigen und Jim Parsons, mit Musikauftritten von John Legend und Weezer.

Marvel Fan? Dann solltest du dir unbedingt "Bart der Bösewicht" (Staffel 31, Folge 14) ansehen! Marvel Studios President Kevin Feige, die "Avengers: Endgame"-Regisseure Anthony und Joseph Russo und Maria Hill Schauspielerin Cobie Smulders haben die Hauptrollen inne.

Baby Hudson kehrt nach seinem ersten Auftritt im Kurzfilm "Maggie Simpson in 'Spiel mit dem Schicksal'" in "Die unerträgliche Leichtigkeit des Baby-Seins" (Staffel 31, Folge 18) zu den Simpsons zurück. Außerdem erlebst du in dieser Staffel gleich zwei Jubiläen: Sie beinhaltet die 30. Folge der legendären Episoden von "Baumhaus des Schreckens" und das erste "Das perfekte Dinner" der Serie überhaupt (Staffel 31, Folge 8).

Mit der 31. Staffel findest du jetzt mehr als 600 Folgen von "Die Simpsons" bei Disney Plus. Außerdem sind auch "Die Simpsons - Der Film" und die Kurzfilme "Maggie Simpson in 'Der längste Kita-Tag'" und "Maggie Simpson in 'Spiel mit dem Schicksal'" bereits verfügbar.

