Das Ende von Spider-Man: No Way Home erklärt: wichtige Cameos, Post-Credits und mehr

Es folgen massive Spoiler zu Spider-Man: No Way Home. Du wurdest hiermit gewarnt!

Spider-Man: No Way Home ist endlich in den Kinos angelaufen - und der neueste MCU-Film ist ein weiterer Volltreffer für Marvel Studios und Sony Pictures.

Im neuesten Marvel-Phase-4-Film passiert eine Menge und wenn du No Way Home gesehen hast, kannst du dir vorstellen, dass du eine Menge Fragen dazu hast.

Im Folgenden beantworten wir die wichtigsten Fragen, die die Zuschauer zu Spider-Man: No Way Home haben werden. Außerdem besprechen wir die wichtigsten Cameos, den Tod von Figuren, das Ende des Films und die Post-Credits-Szenen und was der Film für die Zukunft des MCU bedeutet.

Das ist die letzte Warnung: Wir werden gleich über die größten Spoiler in Spider-Man: No Way Home sprechen. Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, solltest du nach diesem Punkt nicht weiterlesen.

Unser Movietalk beinhaltet allerdings keine Spoiler:

Spider-Man: No Way Home: Sind Tobey Maguire und Andrew Garfield in dem Film zu sehen?

Sprechen wir zuerst den Elefanten im Raum an. Seit Monaten gibt es zahlreiche Gerüchte darüber, dass Tobey Maguire und Andrew Garfield als Spider-Man in No Way Home auftauchen. Beide Schauspieler und der aktuelle Star Tom Holland haben ihre Beteiligung vehement bestritten, aber die Fans sind nicht davon überzeugt, dass sie die Wahrheit sagen, da Bilder und Ausschnitte aus dem Filmmaterial bereits vor der Veröffentlichung im Internet aufgetaucht sind.

Sind sie also im Film zu sehen? Ja, Tobey Maguire und Andrew Garfield sind in No Way Home zu sehen.

Im zweiten Akt des Films erhält Ned Leeds, Spideys bester Freund, von Spider-Man den Schleuderring von Doctor Strange, mit dem Zauberer Portale durch Zeit und Raum öffnen können.

Später, als Ned und MJ auf der Suche nach Peter sind, nachdem er vom Grünen Kobold besiegt wurde (dazu später mehr), benutzt Ned den Schleuderring, um ihn zu finden. Am Ende finden die beiden Spider-Man in einer Gasse - eine Szene, die an die berühmte Spider-Man: No More! Storyline aus dem Comic The Amazing Spider-Man #50 erinnert - aber es ist nicht die MCU-Version von Spider-Man

In einem Moment, der alle Spider-Man-Fans zum Klatschen und Jubeln bringen wird, geht Andrew Garfields Spinnenmann durch das Portal, das Ned erschaffen hat. Nach einer lustigen Szene, in der Garfields Peter Parker, MJ, Neds Großmutter und Ned zusammenkommen, öffnet letzterer ein weiteres Portal, um Hollands Peter zu finden, und stößt dabei auf einen anderen Spider-Man - und diesmal ist es Tobey Maguires Version.

Es genügt zu sagen, dass ihre Ankunft in No Way Home den größten Jubel bei jeder Vorführung auslösen wird, und das aus gutem Grund. Die Spider-Männer von Maguire und Garfield sind genauso beliebt wie die von Holland, und es ist eine Freude zu sehen, wie das Trio im Finale des Films auf humorvolle Weise zusammenarbeitet.

Spider-Man: No Way Home: Ist Charlie Cox' Daredevil im MCU-Film zu sehen?

Dies ist ein weiterer wichtiger Cameo-Auftritt, über den im Internet bereits viel spekuliert wurde.

Ja, Charlie Cox - der Matt Murdock/Daredevil in der Netflix-Fernsehserie Daredevil spielte - ist auch in No Way Home zu sehen. Er ist zwar nur in einer Szene zu sehen, etwa 10 Minuten lang, aber es ist trotzdem eine wunderbare Ergänzung.

Nachdem Hollands Parker in Spider-Man: Far From Home zum Staatsfeind Nummer eins erklärt wurde, weil er Mysterio getötet haben soll, wird er verhaftet und von den Behörden verhört. Nachdem er auf Kaution freigelassen wurde, engagiert er Cox' Murdock als Anwalt. Nachdem dieser seinen Fall überprüft hat, sagt Murdock, dass Peter seine vorgeworfenen Verbrechen glaubhaft abstreiten kann. Die Anklage wird also nicht Bestand haben - sehr zur Freude von Peter, seiner Tante May und Happy Hogan.

Nach einem kurzen Gespräch, das auf diese Enthüllung folgt, bekommen wir auch einen Eindruck von Murdocks Daredevil-Kräften. Ein Ziegelstein wird durch das Fenster von Peters Wohnung geworfen, aber Murdock fängt ihn auf. Als Peter Murdock fragt, wie er den Ziegelstein fangen konnte, antwortet Murdock einfach: "Ich bin ein sehr guter Anwalt". Natürlich will er nicht, dass sie wissen, dass er ein anderer Superheld ist. Das ist ironisch, denn auch Spider-Man ist ein Wesen mit Superkräften, das seine Identität nach den Ereignissen in Far From Home wieder verbergen will.

Im Internet wird spekuliert, dass Cox seine Rolle als Murdock/Daredevil in der kommenden Disney Plus-Serie von Echo wieder aufnehmen wird und möglicherweise auch einen eigenen Soloauftritt im MCU bekommt. Angesichts der Äußerungen von Kevin Feige, dem Präsidenten der Marvel Studios, die darauf hindeuten, dass wir in Zukunft mehr von Murdock sehen werden (laut CinemaBlend), ist das eine sehr gute Möglichkeit.

Spider-Man: No Way Home: Wer stirbt in dem Marvel-Film?

Spider-Man: No Way Home ist der bisher düsterste Film des Spinnenmannes - und das bedeutet, dass nicht alle überleben.

In einer Szene, die den Fans das Herz brechen wird, stirbt Tante May im zweiten Akt des Films. Während Spider-Man und Tante May versuchen, die zahlreichen Bösewichte des Films daran zu hindern, zu entkommen und in New York Chaos anzurichten, wird Tante May von Green Goblins Schirm erstochen. Zunächst sieht es so aus, als wäre sie nur niedergeschlagen worden, aber es stellt sich schnell heraus, dass sie tödlich verwundet wurde.

Was folgt, ist eine erschütternde Szene, in der Tante May in Peters Armen stirbt. Auch er muss sie verlassen, als sie stürzt, denn schon bald umstellt ein SWAT-Team ihren Wohnkomplex, um ihn zu verhaften. Da die MCU-Version von Spider-Man bereits seinen Onkel Ben verloren hat, ist dies ein weiterer emotionaler Hammerschlag für Peter.

Spider-Man: No Way Home Ende erklärt

Nachdem MJ und Ned Hollands Peter mit Maguire und Garfields Versionen bekannt gemacht haben, heckt das Quintett einen Plan aus, um die Schurken zu stoppen. Aber nicht, indem sie sie töten: Stattdessen beschließen sie, sie von ihrem schurkischen Verhalten zu heilen, indem sie ihnen ihre Kräfte nehmen.

Die drei Peters arbeiten zusammen, um Gegenmittel für jeden Bösewicht zu entwickeln und sie dann zur Freiheitsstatue zu locken - mit Hilfe von Doctor Stranges Kistengefängnis, das einen Zauber enthält, der das ganze Multiversum zerreißen würde - um ihre Schreckensherrschaft zu beenden.

Doch das Trio ist Electro, Sandman und der Echse unterlegen. Das heißt, bis Peter Holland ihren Plan ändert: Anstatt alleine zu arbeiten, muss das Trio zusammenarbeiten, um jeweils einen Schurken auszuschalten. Indem sie den Plan in die Tat umsetzen, überwältigen und heilen die Spider-Men die drei Bösewichte und zeigen, dass Teamwork den Traum wahr werden lässt.

Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Der Green Goblin taucht auf und stiehlt den Gefängniswürfel von Strange. Zu seiner Überraschung hindert ihn der reformierte Doc Ock - den Peter Holland zuvor gerettet hat - an der Flucht und holt sich den Würfel zurück. Doch zum Entsetzen aller hat der Grüne Kobold eine Kürbisbombe in den Würfel gesteckt. Es kommt zu einer gewaltigen Explosion, bei der MJ vom Gerüst der Freiheitsstatue stürzt und Stranges Multiversumszauber auslöst.

Peter Holland versucht, MJ zu retten, wird aber vom Grünen Kobold aufgehalten. In einem weiteren emotionalen Fan-Service-Moment rettet Garfields Spider-Man stattdessen MJ - und wird damit erlöst, nachdem er in The Amazing Spider-Man 2 von 2014 seine Freundin Gwen Stacy nicht retten konnte.

Hollands Spider-Man benutzt eine Kürbisbombe, um Green Goblins Gleiter zum Absturz zu bringen. Die beiden kämpfen und nachdem Spider-Man seinen Gegner überwältigt hat, versucht er, Green Goblin mit dessen eigenem Gleiter zu töten. Maguires Spider-Man hält ihn auf, wird aber von Green Goblin niedergestochen (aber keine Sorge, Maguires Spider-Man überlebt). Während der Bösewicht gackert, wirft Garfields Spider-Man Green Goblins Heilmittel zu Hollands Spinnenmann, der seinem Gegner das Gegenmittel injiziert, wodurch er seine Kräfte verliert und besiegt wird.

Doctor Strange, dem es inzwischen gelungen ist, aus der Spiegeldimension zu entkommen, versucht zu verhindern, dass die anderen Universen mit dem MCU kollidieren. Bis Peter Holland ihn bittet, einen Zauber zu sprechen, der alle vergessen lässt, dass er Spider-Man ist. Wie du dich aus dem ersten Teil des Films erinnerst, versuchen Bösewichte aus anderen Universen in das MCU einzudringen, nachdem Stranges verpatzter Zauberspruch sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass Peter Parker Spider-Man ist. Wenn Strange also dafür sorgt, dass alle vergessen, dass er Spidey ist, hält er andere Bösewichte davon ab, ins MCU zu gelangen.

Strange willigt ein, den Zauber zu sprechen. Peter verabschiedet sich unter Tränen von den anderen Spider-Men, MJ und Ned. Maguires und Garfields Spider-Men und ihre jeweiligen Bösewichte werden in ihre Universen zurückgeschickt und Hollands Spider-Man verschwindet von der Bildfläche, während Stranges Zauber seine Wirkung zeigt.

Einige Zeit später besucht Hollands Peter MJ und Ned in dem Coffee Shop, in dem MJ arbeitet. Bei der Verabschiedung hatte er ihnen versprochen, dass er sie aufsuchen würde, um ihnen alles zu erklären. Nachdem er jedoch gesehen hat, wie normal ihr Leben ohne ihn ist, entscheidet er sich dagegen, ihnen alles zu erzählen, was passiert ist. Später besucht er das Grab von Tante May und trifft dort auf Happy, der Peter nicht erkennt. Die beiden teilen einen emotionalen Moment, bevor Peter geht.

Die letzte Szene des Films zeigt, wie Peter Holland in die erste Wohnung einzieht, die er alleine mieten wird. Trotz des düsteren Endes lächelt er, denn seine Zukunft ist immer noch rosig. Am Ende entwirft er einen neuen Spider-Man-Anzug, der an die Kostüme von Maguire und Garfield erinnert, bevor er sich in die verschneite Stadt schwingt, um ein laufendes Verbrechen zu verhindern.

Spider-Man: No Way Home Mid-Credits-Szene erklärt

In der Mid-Credits-Szene von No Way Home sehen wir Tom Hardys Eddie Brock/Venom aus Sonys Live-Action-Film Spider-Verse wieder. Er sitzt betrunken in einer Bar und versucht zu verstehen, was der Barmann (Cristo Fernandez aus Ted Lasso) ihm über Iron Man, Hulk, Thanos und Spider-Man erzählt. Das alles geschieht auf amüsante Weise, denn Venom mischt sich ständig mit abfälligen Kommentaren und witzigen Vorschlägen ein.

Als Brock aufsteht, um Spider-Man zu suchen, wird er von Dr. Stranges Zauberspruch zurück in sein eigenes Universum befördert. Doch überraschenderweise bleibt ein kleines Stück von Brocks außerirdischem Symbionten - auch bekannt als Venom - auf der Bar zurück, als Brock verschwindet.

Das könnte eines von zwei Szenarien heraufbeschwören. Im ersten Fall könnte der Symbiont Hollands Spider-Man aufsuchen und sich an ihn heften, was uns endlich die MCU-Version von Spider-Mans schwarzem Anzug bescheren würde. Im zweiten Fall könnte die MCU-Version von Eddie Brock mit dem Symbionten verbunden werden und uns eine MCU-Version von Venom bescheren, der am Ende gegen Spider-Man kämpfen könnte. Wenn Holland für einen weiteren Film in der Rolle des Spinnenmannes bleibt, könnte es in Spider-Man 4 zu einem Kampf zwischen dem Wallcrawler und einem anderen kultigen Gegner kommen.

Spider-Man: No Way Home Post-Credits-Szene erklärt

Die Post-Credits-Szene von No Way Home ist eigentlich ein Teaser-Trailer für Doctor Strange in the Multiverse of Madness - also für den nächsten Film auf Marvels Filmliste.

Darin sehen wir, wie Strange Wanda Maximoff/Scarlet Witch wiedertrifft, die glaubt, Strange wolle sie zu den Ereignissen in Westview in der Fernsehserie WandaVision befragen. Stattdessen bittet er sie um Hilfe, um mehr über das Multiversum herauszufinden - und es dauert nicht lange, bis die Dinge wirklich merkwürdig werden.

Wir sehen zum ersten Mal Xochitl Gomez als MCU-Neuling America Chavez, Strange kämpft in New York gegen eine multidimensionale Kreatur namens Gargantos und Chiwetel Ejiofors Mordo kehrt zurück, mit längeren Haaren als zuletzt in Doctor Strange von 2016. Außerdem sehen wir, wie Strange, Wanda und Chavez hinter einer druckversiegelten Stahltür, die man normalerweise auf einem U-Boot oder Schiff findet, auf das Multiversum blicken.

Die größte Überraschung heben wir uns aber für den Schluss auf. Mordo teilt Strange mit, dass die größte Bedrohung für das MCU eigentlich Strange selbst ist. Der Schnitt zeigt einen bösen Doctor Strange - auch bekannt als Doctor Strange Supreme, den die Fans aus Marvels Zeichentrickserie What If...? Disney Plus Show kennen - sagt seinem Gegenüber, dass "die Dinge gerade außer Kontrolle geraten sind". Doch bevor noch mehr verraten wird, wird der Bildschirm auf Schwarz umgeschaltet.

Was bedeutet das für Doctor Strange 2 und den Rest des MCU? Es bedeutet, dass das Multiversum nirgendwo hingeht, und wenn wir dachten, dass es jetzt schon surreal ist, dann warte nur, bis Doctor Strange 2 im Mai 2022 in die Kinos kommt.