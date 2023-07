Das 1995er Clock Tower kommt als Remaster endlich auch zu uns

In meiner Review zu Evil Dead Rise habe ich bereits erzählt, dass ich Horror-Filme liebe. Was ich aber noch nicht gesagt habe - auch wenn die eine oder andere Spürnase es anhand meiner Indie-Spielempfehlungen wie Inscryption oder Signalis bereits erkannt haben dürfte -, ich liebe auch Horror-Games.

Ganz besonders wichtig ist mir hier die Atmosphäre. Dunkle Gänge, flackernde Lichter, eine unheimliche Soundkulisse und das Gefühl von Hilflosigkeit. Letzteres schaffen vor allem die Horrorspiele, die dich in ein abgestecktes Setting werfen, aus dem du nicht entkommen kannst, während dich eine übermächtige Kreatur verfolgt. Denk nur an das Alien aus Alien: Isolation, das Monster aus Amnesia: The Bunker oder unser aller Lieblings-Tyrant: Mr. X aus Resident Evil 2.

Doch kennst du auch den Scissor Man aus dem SNES-Game 1995er Clock Tower? Genau dieser Scissor Man, der dich unaufhaltsam mit seinem stetigen "Schnipp-schnapp" verfolgt, könnte 2024 auch über deinen Bildschirm stapfen. Denn in einer LRG3-Präsentation von Limited Run Games wurde bekanntgegeben, dass das originale Clock Tower bald ein Remaster erhält.

Dazu tut sich das Studio mit Capcom, Sunsoft und WayForward zusammen, um das klassische Survival-Horror-Game erstmals auf den westlichen Markt zu bringen. Das PlayStation 1-Spiel Clock Tower aus dem Jahr 1996, das in Japan Clock Tower 2 heißt, war nämlich nicht das erste Spiel der Reihe. Zwei weitere Nachfolger erschienen auf PS1 und PS2, wobei der letzte Teil bereits 20 Jahre alt ist.

Gerüchte über eine Neuauflage gab es bereits seit einigen Monaten. Doch erst jetzt wurde offiziell bestätigt, dass das Spiel als Remaster mit moderner Steuerung und Optik erscheinen wird. Das Kern-Gameplay, das aus Rätsellösen und der Flucht vor dem Scissor Man besteht, soll dabei natürlich erhalten bleiben.

Ich persönlich freue mich, wenn es Anfang nächsten Jahres für PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch kommt. Trotz des durchaus bedenklichen Remake-Trends habe ich nämlich die Hoffnung, dass sich einige Studios von der positiven Rezeption der zahllosen Horror-Neuauflagen irgendwann auch an originäre Stoffe wagen. Denn wenn Horror damals wie heute funktioniert, warum dann nicht einfach mal etwas neues machen?