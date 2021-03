Die besten Instax Mini Deals im März 2021

Du suchst nach den besten Fujifilm Instax Mini Angeboten? Diese Sofortbildkameras waren in den letzten Jahren ein großer Hit als witzige Geschenke oder als Möglichkeit, in einer zunehmend online-affinen Welt greifbare Fotos zu machen. Auch heute gibt es eine große Auswahl an Designs, die sowohl für Jugendliche als auch für Retro-Sofortbild-Fans geeignet sind.

Wir helfen dir dabei, die besten Angebote für die beliebtesten Instax Mini Kameras zu vergleichen, einschließlich der budgetfreundlichen Fujifilm Instax Mini 8, 9 oder der neuesten Version, der Instax Mini 11, oder den Retro-Sofortbildkameras wie der Fujifilm Instax Mini 70 oder Instax Mini 90. Nicht zu vergessen sind auch die Fujifilm Instax Square SQ10 und SQ6 Serien.

Da die Preise allein vielleicht nicht ausreichen, haben wir für jede dieser Instax Mini Kameras einen Überblick über die Informationen gegeben, die dir helfen, die richtige Kamera für dich zu finden.

Diese lustigen Kameras sind in den Sommermonaten für Urlaubsfotos im Freien immer sehr gefragt und auch als lustige Weihnachtsgeschenke erfreuen sie sich wachsender Beliebtheit. Aus persönlicher Erfahrung können wir dir außerdem die Nutzung auf Hochzeiten und Geburtstagsfeiern empfehlen, als Gästebuch-Alternative oder tolles Erinnerungsstück zum Mitnehmen für die Großeltern. Wir haben die neuesten Instax Mini Angebote für dich zusammengestellt, damit du die günstigsten Preise für die besten Modelle findest.

Die besten Instax Mini Angebote

(Image credit: Fujifilm)

Fujifilm Instax Mini 11 Die neueste Instax Mini Kamera Filmtyp: Instax Mini | Bildgröße: 6,2 x 4,6 cm | Linsen: 60mm f/12.7 | Belichtungsmodi: Automatischer Belichtungsmodus | Blitz: Eingebaut (kann nicht deaktiviert werden) | Selbstauslöser: Nein | Sucher: Optisch 62,88 € Angebot ansehen bei Galaxus.de Neuer automatischer Belichtungsmodus Ähnlicher Preis wie bei der Mini 9 Nahaufnahmen sind jetzt möglich Helle Stellen können immer noch übertrieben aussehen

Die Instax Mini 11 wurde im März 2020 veröffentlicht und unterscheidet sich preislich nicht von ihrer Vorgängerin. Tatsächlich zahlst du nur etwa 10 € mehr für die neueste Version und profitierst trotzdem von den neuen Funktionen. Mit der automatischen Belichtung musst du nicht mehr daran denken, individuelle Lichteinstellungen vorzunehmen, was dir zweifellos unzählige Aufnahmen erspart, und der neue Fokus auf Nahaufnahmen ermöglicht es dir, dein Portfolio an Sofortbildaufnahmen mit einer neuen Auswahl an Motiven zu erweitern.

Abgesehen von diesen raffinierten Funktionen hast du immer noch das gewohnte Kameragehäuse aus Kunststoff und einen neuen Selfie-Aufsatz, der den bisherigen Clip-on-Aufsatz überflüssig macht.

Fujifilm Instax Mini 9 Die beste Instax Mini für Selfies Filmtyp: Instax Mini | Bildergröße: 6,2 x 4,6 cm | Linsen: 60mm f/12.7 | Belichtungsmodi: Sonnig, bewölkt, Indoor und Hi-key | Blitz: Eingebaut (kann nicht deaktiviert werden) | Selbstauslöser: Nein | Sucher: Optisch 53,99 € Angebot ansehen bei Amazon 700 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Selfie Spiegel inklusive Nicht viel besser als die Mini 8 Spiegel mal beiseite, sie ist identisch mit der 8

Es gibt eigentlich nur einen Unterschied zwischen der Instax Mini 8 und der Instax Mini 9 und das ist ein winzig kleiner Spiegel. Die Instax Mini 9 hat einen kleinen Spiegel neben dem Objektiv, was das Ausrichten von Selfies viel einfacher macht und für ein genaueres Bild sorgt. Die neuere Mini 9 ist etwas teurer als die Mini 8, aber bedenke: Wenn du wahrscheinlich viele Selfies machst, kannst du mit dem Spiegel ein kleines Vermögen an Filmkosten sparen, da du weniger unschöne, schlecht gerahmte Schnappschüsse machen wirst. Wenn der Preis für die gewünschte Farbe stimmt, würden wir uns für diese Kamera entscheiden.

Die Instax Mini 9 benötigt zwei AA-Batterien und ist in den Farben Kobaltblau, Flamingopink, Eisblau, Rauchweiß und Limettengrün erhältlich.

Fujifilm Instax Mini 8 Die günstigste Instax Mini Kamera Filmtyp: Instax Mini | Bildergröße: 6,2 x 4,6 cm | Linsen: 60mm f/12.7 | Belichtungsmodi: Sonnig, bewölkt, Indoor und Hi-key | Blitz: Eingebaut (kann nicht deaktiviert werden) | Selbstauslöser: Nein | Sucher: Optisch 88,50 € Angebot ansehen bei Amazon 909 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Macht Spaß Ausverkaufsangebote können günstig sein Fehlender Selfie-Spiegel

Die Fujifilm Instax Mini 8 ist eine der beliebtesten Sofortbildkameras auf dem Planeten, dank ihres super günstigen Preises und ihres frechen, fröhlichen und farbenfrohen Designs. Einfach zu bedienen und mit Helligkeitsregulierung, eingebautem Blitz und coolen 6,2 x 4,6 cm großen Bildern, die direkt aus der Kamera gedruckt werden, ist sie wirklich ein Schnäppchen. Aber könntest du von der neueren Instax Mini 9 in Versuchung geführt werden?

Die Fujifilm Instax Mini 8 benötigt zwei AA-Batterien und ist in den Farben Schwarz, Traube, Himbeere, Pink, Blau und Gelb erhältlich.

Fujifilm Instax Mini 70 Derselbe Instax Spaß, in einem "erwachsenen" Gehäuse Filmtyp: Instax Mini | Bildergröße: 6,2 x 4,6 cm | Linse: 60mm f/12.7 | Belichtungsmodi: High Key, Makro, Landschaft, Aufhellblitz, Selfie, Timer Sonnig, Bewölkt, Innen | Blitz: Eingebaut (kann nicht deaktiviert werden) | Selbstauslöser: Ja | Sucher: Optisch 93,82 € Angebot ansehen bei Amazon Sieht fantastisch aus Extra Aufnahmeoptionen Benötigt CR2 Batterien

Es gibt sicherlich ein Argument dafür, dass die Instax Mini 8 und 9 mit ihren hellen Pastellfarben und der klobigen Bauweise auf einen jüngeren oder lässigeren Markt ausgerichtet sind. Aber es gibt auch elegantere Alternativen für nicht viel mehr - nämlich die Fujifilm Instax Mini 70.

Die Instax Mini 70 bietet mehr technische Steuerungsmöglichkeiten und Aufnahmemodi als die Mini 8/9 und macht bessere Bilder im Dunkeln. Sie kommt auch standardmäßig mit einem Selfie-Spiegel. Mit einer glatteren Metallic-Lackierung verliert sie die spielerische Ausstrahlung der oben genannten Modelle für etwas, das viel professioneller aussieht, während sie die kompakte Sofortbildkamera-Atmosphäre beibehält. Wenn du dich mit der Instax Mini 8 unwohl fühlst, aber ein ähnliches Design haben möchtest, ist dies deine beste Wahl.

Die Fujifilm Instax Mini 70 wird mit zwei CR2-Batterien betrieben und ist in den Farben Moon White, Canary Yellow, Island Blue, Passion Red, Stardust Gold und Midnight Black erhältlich.

Fujifilm Instax Mini 90 Retro-Chic mit zusätzlichen Features Filmtyp: Instax Mini | Bildergröße: 6,2 x 4,6 cm | Linsen: 60mm f/12.7 | Aufnahmemodi: Party, Kinder, Landschaft, Makro, Doppelbelichtung, Langzeitbelichtung | Blitz: Eingebaut | Selbstauslöser: Ja | Sucher: Optisch 125,95 € Angebot ansehen bei Büroshop24 DE 177 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Wiederaufladbare Batterie Blitz deaktivierbar Option für Doppelbelichtung

Wenn du auf der Suche nach einer Kamera im Retro-Look bist, dann ist die Fujifilm Instax Mini 90 mit ihrem traditionellen Ledereinband kaum zu schlagen. Wie du in der Preisvergleichstabelle unten sehen kannst, ist sie auch die teuerste der Instax Mini Kameras im Sortiment von Fujifilm.

Du zahlst aber nicht nur für den Old-School-Vibe. Die Belichtungs-Modi sorgen dafür, dass du keine zu unscharfen oder zu dunklen Bilder bekommst. Andererseits ist dies die erste Instax Mini Kamera, bei der du den Blitz abschalten kannst, sodass du keine Bilder mit zu viel hellem Licht bekommst. Ein Doppelbelichtungsmodus ermöglicht es dir auch, zwei Bilder auf ein Stück Film zu bringen.

Die Fujifilm Instax Mini 90 Sofortbildkamera wird mit einem wiederaufladbaren NP-45A Lithium-Akku betrieben und ist damit die einzige wiederaufladbare Instax Mini Kamera von Fujifilm. Die Farboptionen sind viel bescheidener als bei den anderen Instax Minis, denn die einzigen Unterschiede sind die Lederhüllen, bei denen du zwischen braun und Neo Classic (schwarz) wählen kannst.

Fujifilm Instax Square SQ10 Kontrolle dein Bild vor dem Drucken - mit dem digitalen Display Filmtyp: Instax Square film | Bildergröße: 6,2 x 6,2 cm | Linsen: 28mm f/2.4 | Aufnahmemodi: Standard, Langzeitbelichtung, Doppelbelichtung | Blitz: Eingebaut (mit Blitzunterdrückungsmodus) | Selbstauslöser: Ja | Sucher: LCD Screen Check Amazon 233 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Druckt quadratische Bilder Digitale Technologie Überprüfe die Ergebnisse vor dem Druck

Fujifilms Instax Square SQ10 Kamera liegt irgendwo zwischen der Mini und der Wide Serie. Sie verwendet einen neuartigen, quadratischen Film und verfügt über Digitalkamera-Funktionen, von denen sich der japanische Hersteller erhofft, dass sie ein jüngeres, technikaffines Publikum ansprechen.

Das bemerkenswerteste Merkmal der Fujifilm Instax Square SQ10 ist die Möglichkeit, deine Aufnahmen über ein kleines LCD Display auf der Rückseite der Kamera zu kontrollieren und zu bearbeiten. Leider lässt das Digitalkamera-Element die SQ10 ein wenig im Stich, da die Bildqualität nicht mit anderen Digitalkameras - oder Smartphones - mithalten kann. Wenn du mehr Kontrolle über deine Bilder haben möchtest und die Möglichkeit, sie in der Kamera anzupassen und zu bearbeiten, ist sie eine gute Wahl.

Fujifilm Instax SQ6 Quadratische Bilder, sofort gedruckt Filmtyp: Instax Square | Bildergröße: 6,2 x 6,2 cm | Linsen: 65.75mm f/12.6 | Minimale Distanz: 30cm | Aufnahmemodi: Automatisch, Makro, Normal, Landschaft, Doppelbelichtung, Aufhellen, Abdunkeln | Blitz: Eingebaut (mit Blitzunterdrückungsmodus) | Selbstauslöser: Ja | Sucher: Optisch 94,55 € Angebot ansehen bei Galaxus.de 509 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Druckt quadratische Bilder Inklusive farbiger Blitzfilter Teuer im Vergleich zu anderen Modellen

Wenn die SQ10 ein bisschen mehr kostet, als du zu zahlen gedenkst, du aber trotzdem ein Fan der quadratischen Fujifilm Instax Serie bist, dann lass uns einen Blick auf die SQ6 werfen. Beide drucken im quadratischen Format, haben aber ansonsten einige bemerkenswerte Unterschiede. Die SQ6 ist eine analoge Kamera wie die günstigeren Instax-Modelle, so dass die Bilder direkt nach der Aufnahme gedruckt werden. Diesem Modell fehlen auch die zusätzlichen Aufnahmemodi und Blitzoptionen der SQ10.

Wir bevorzugen das physische Design der SQ6, da die SQ10 uns mitunter an eine Taucherkamera erinnert, während erstere ein klassisches Retro-Gefühl vermittelt. Letztendlich kommt es aber darauf an, ob du die stylische Kamera oder die digitale Kamera/Drucker willst, die es dir erlaubt, ein Bild zu begutachten, bevor du es ausdruckst. Wenn du weißt, dass du dazu neigst, ein paar schlechte Bilder zu machen, kannst du mit der Digitalkamera eine Menge Geld sparen, anstatt für zusätzliche Filmbögen zu bezahlen.

Filme für Instax Mini und Instax Square

Suchst du nach zusätzlichen Fujifilm Instax Mini Filmpackungen? Wir haben die besten Angebote von mehreren Händlern in unserer Preisvergleichstabelle unten gegenübergestellt. Die günstigsten Packungen enthalten in der Regel 10 oder 20 Instax Mini Fotopapiere, mit denen du deine neuesten Fotos ausdrucken kannst. Schau dir die Optionen weiter unten in der Tabelle an und du wirst auch Preise für größere Packungen sehen.

Diese ersten Filmpackungen sind mit den Instax Mini Kameras auf dieser Seite kompatibel. Wenn du einen Film für die Square-Serie (SQ6 und SQ10) kaufen möchtest, musst du ein bisschen weiter nach unten scrollen und stattdessen die Square-Filmpakete kaufen.