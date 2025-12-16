Regeringen vil ulovliggøre brug VPN'er til at få adgang til geoblokeret streaming af indhold fra udlandet – rettighedseksperter er bekymrede

Danmark vil forbyde VPN'er til streaming af udenlandsk (geoblokeret) og ulovligt indhold

Digitale rettighedsgrupper kritiserer lovforslagets brede formulering som »totalitær«

Den danske kulturminister insisterer på, at målet er at bekæmpe online-pirateri

Den danske regering har udløst en storm af kritik efter at have fremsat et nyt lovforslag, der vil gøre det ulovligt at bruge VPN til at få adgang til geoblokeret streaming-indhold eller omgå begrænsninger på ulovlige hjemmesider.

Forslaget, der er en del af en større lovgivningsmæssig indsats for at bekæmpe online-pirateri, har vakt bekymring hos fortalere for digitale rettigheder, der frygter, at det kan få vidtrækkende konsekvenser for internetfriheden i Danmark.

Mens mange mennesker bruger de bedste VPN-tjenester til at forbedre deres online privatliv og sikkerhed, men de bruges også ofte til at få adgang til streaming-indhold fra andre lande, for eksempel til at se amerikansk Netflix i Danmark. Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv har 9 % af danskerne brugt en VPN til dette formål.

Lovforslaget, der er fremsat af Kulturministeriet, vil gøre det forbudt at »bruge VPN-forbindelser til at få adgang til medieindhold, der ellers ikke ville være tilgængeligt i Danmark, eller til at omgå blokering dansk af ulovlige hjemmesider.« Hvis loven vedtages, vil den træde i kraft den 1. juli 2026, og overtrædere vil blive pålagt en bøde.

Forslaget blev straks fordømt af fortalere for privatlivets fred. Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening, udtrykte dyb bekymring over lovforslagets tvetydige sprogbrug og sagde, at det har et »totalitært præg«.

Lund argumenterede for, at den nuværende formulering kan fortolkes så bredt, at den ikke kun vil kriminalisere streaming, men også hæmme salg og lovlig brug af VPN-tjenester i hele Danmark.

»Selv i Rusland er det ikke strafbart at omgå ulovlige hjemmesider med en VPN,« siger Lund til DR og påpegede, at det foreslåede danske lovforslag kunne gå længere end foranstaltninger, man ser i mere totalitære stater.

Et historik med kontroversiel lovgivning

(Image credit: Photo by Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by THOMAS TRAASDAHL/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

De foreslåede VPN-begrænsninger er ikke kommet ud af den blå luft, men passer ind i et bredere mønster af lovgivningsmæssige tiltag fra Danmark, som er blevet kritiseret af eksperter i privatlivets fred.

Danmark er også en af de største fortalere for EU's kontroversielle lovforslag om »chat-kontrol«, som er et forslag, der sigter mod at scanne private digitale beskeder for ulovligt indhold, og som kritikere har kritiseret som en »en tikkende bombe«. Efter at det oprindelige forslag gik i stå, fremsatte den danske regering et revideret forslag, som nu er blev vedtaget i lovgivningens sidste fase.

Dette skridt følger andre lovgivningsmæssige tendenser, herunder et nyligt forsøg på at forbyde sociale medier for børn under 15 år, som kopierer et lignende forbud i Australien.

Tilsammen tyder disse initiativer på en voksende tendens, hvor danske politikere er villige til at gå meget langt og begrænse lovlydige borgeres frihed online i sikkerhedens og ophavsrettens navn.

Europa fordobler indsatsen mod onlinepirateri

I hele Europa har ophavsretsindehavere for nylig skærpet indsatsen mod VPN-udbydere. Motion Picture Association (MPA) har presset på for, at VPN skal spille en større rolle i bekæmpelsen af piratkopiering, mens tv-stationer i Frankrig med succes har tvunget nogle VPN'er til at blokere adgangen til ulovlige sportsstreams.

Det danske forslag markerer imidlertid en betydelig eskalering ved at flytte det juridiske ansvar fra udbyderen til slutbrugeren. Du behøver altså ikke engang at være mistænkt for at gøre noget konkret ulovligt. I stedet kan din færden blive undersøgt for at sikre sig, at du har rent mel i posen.

Som reaktion på den negative modreaktion svarede kulturminister Jakob Engel-Schmidt: »Jeg går ikke ind for at ulovliggøre VPN, og det kommer jeg aldrig til at foreslå.« Han præciserede, at hensigten snarere er at stoppe ulovlig piratkopiering.

Da lovforslaget nu er sendt i høring, vil organisationer for digitale rettigheder følge nøje med for at se, om disse præciseringer virkelig vil beskytte den legitime brug af VPN'er, eller om det blot er tom sniksnak i forhold til de betydelige bekymringer om privatlivets fred, som lovforslaget rejser.