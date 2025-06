Logitech introducerer ny Flip Folio til iPad Air og iPad Pro

Logitech har i dag annonceret et nyt beskyttende etui til iPad Air og iPad Pro. Det er den nye Flip Folio, som har et trådløst tastatur, der kan opbevares magnetisk, og en kickstand, som kan bruges i forskellige positioner. Flip Folio skal gøre det lettere både at nyde din yndlingsunderholdning og arbejde på kreative projekter.

Enheden er relativt kompakt, men du kan stadig nyde godt af et Bluetooth-tastatur i fuld størrelse, hvilket giver ekstra fleksibilitet.

"Vi har designet Flip Folio for at gøre iPad-oplevelsen både sjov og funktionel – og for at hjælpe brugerne med at holde fokus på det, der betyder noget,” udtaler Joseph Mingori, General Manager for Mobile og Audio Solutions hos Logitech. “Flip Folio løfter de daglige oplevelser – lige fra at streame serier til at tjekke sociale medier og e-mails – ved at tilbyde mobilitet og nem tilslutning. Det giver brugerne friheden til at gøre det, de elsker, uanset hvor de befinder sig."

(Image credit: Logitech)

Så når du vil arbejde hurtigt, kan du gribe fat i tastaturet, men når du ikke har brug for det, klikker du det blot fast på bagsiden af etuiet med en magnet. På den måde mister du det heller ikke, men du har også lidt mere fleksibilitet, end hvis du har et tastatur fastgjort til dit etui.

Flip Folio beskytter i øvrigt både forsiden og bagsiden af din iPad, hvilket gør den ideel til rejser. Bluetooth-tastaturet kan også parres med flere enheder på samme tid, så du hurtigt kan skifte mellem tre forskellige enheder, herunder f.eks. din iPad og din smartphone. Hvis du lægger din iPad i stående stilling i Folio, er der også god plads til at lægge din smartphone ved siden af den.

Logitech har igen fokuseret på bæredygtighed, da de udviklede dette produkt, så farvevarianten Graphite består af mindst 37 % genbrugsplast. Aluminiummet kommer fra kulstoffattige processer, og der er hovedsageligt brugt papiremballage.

Flip Folio er kompatibel med iPad Air (11-tommer M2 & M3, 13-tommer M2 & M3 og 5. generation) og iPad Pro (11-tommer M4 og 13-tommer M4) . 11-tommer-varianten koster 179 euro, og for 13-tommer-varianten skal du betale 199 euro. Farvevarianten Graphite vil være tilgængelig fra juni 2025, og varianterne Pale Grey og Lilac vil også dukke op i udvalgte regioner fra september.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Pris og tilgængelighed

Flip Folio koster 1.499 kroner for 13-tommer iPad Pro og iPad Air-modeller

Prisen for modellen til 11-tommer iPad Pro og iPad Air ligger på 1.349kroner. Begge lanceres i farven Graphite til juni 2025 og kan købes via Logitech-hjemmeside.