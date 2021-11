Anmeldelse: Airthings View Plus

Norske Airthings nye luftkvalitetsmåler View Plus imponerer med en praktisk skærm, en ny sensor, der måler luftbåret støv og indbygget hub-funktionalitet. Samtidig er det ikke alle, der får brug for alle de funktioner, View Plus tilbyder, og den høje pris taget i betragtning, er det værd at huske på, at de billigere modeller af Airthings kan være mere end gode nok, alt efter hvad du vil måle.

Kort opsummeret

Airthings View Plus er den seneste tilføjelse til norske Airthings udvalg af luftmålere til hjemmebrug. Udover at tilbyde alle sensorerne fra den tidligere topmodel View Plus, inklusive radon, har den også en ekstra sensor for partikler og ikke mindst en skærm, der viser målinger i realtid. Derudover har den også en indbygget hub, der kan erstatte den hub-enhed virksomheden tilbyder som ekstraudstyr.

Her får du alt samlet i en Airthings enhed, der eventuelt kan fungere som en slags central for andre målere du har i huset.

Airthings View Plus kan forbindes med både Bluetooth og Wifi (sidstnævnte er nødvendigt, hvis du skal bruge den som hub), og den kan køre på batteri eller på strøm.

Data leveres til den tilhørende app og til Airthings' webgrænseflade ligesom med de øvrige Airthings enheder, og det giver dig et godt overblik over dit indeklima. På den måde bliver du både mindet om, hvornår du skal lufte ud, og i et større perspektiv, om du skal tage tiltag, der kan modvirke for høje radonværdier eller andre problemer, der kan være negative for dit og din families heldbred.

Om du rent faktisk har brug for de ekstra funktioner i View Plus er en anden sag, og det kan sagtens være, at en Airthings Wave eller Wave Plus vil være nok. Det kan især være tilfældet, hvis det primært er radonmåling, du leder efter.

I hvert fald leverer Airthings View Plus, hvad det lover, og det er et særligt godt køb, hvis du allerede har en Airthings enhed, vil udvide systemet med flere måledata og synes, du også har brug for hub-funktionaliteten.

Pris og tilgængelighed

Airthings View Plus er til salg i danske butikker for 2.299.-

Så får du alt, hvad du skal bruge til at måle både radioniveau og generel luftkvalitet, og den har en indbygget hub, der kan fungere som omdrejningspunkt for andre Airtings enheder.

Design og skærm

View Plus har et lille og pænt design, der ikke gør meget væsen af sig. (Image credit: Truls Steinung)

Airthings View Plus følger samme designsprog som Airthings' tidligere produkter, men i modsætning til Wave Plus, Wave og Wave Mini er View Plus aflang i formen. Den er også lavet til at stå lodret uden nogen form for støtte, men den kan også hænges på væggen ved hjælp af det medfølgende beslag, der har skruehuller.

Selve enheden er lille og pæn, og kan placeres næsten hvor som helst uden at tage særlig meget opmærksomhed. Ønsker du at bruge den som hub (en funktion vi vender tilbage til senere), skal du dog tilslutte den til strøm med det medfølgende USB-C kabel og en strømadapter du selv skal sørge for.

Batteridækslet på bagsiden fungerer også som et ophængsbeslag. (Image credit: Truls Steinung)

Skærmen er strengt taget ingen skærm overhovedet, idet den er baseret på den samme teknologi, som bruges i tablets. Hvis du har brugt en før, så ved du cirka hvordan den opfører sig.

Den viser målinger på skærmen løbende, og fordelen ved teknologien er, at den faktisk slet ikke bruger strøm, så længe den ikke ændrer på displayet. Dette kræver således ikke meget af batteriet. Kompromiset er, at når du skifter display, får du en ganske betydelig forsinkelse fra den forrige, der blev vist. Dette modvirkes ved at genopfriske "skærmen" med jævne mellemrum, og så ser man, at hele skærmen blinker sort et par gange, inden den vender tilbage til normal visning helt uden forsinkelse.

Dette kan umiddelbart virke lidt mærkeligt, men da der er tale om en skærm man kun skal se på igen og igen og ikke ligefrem følge med løbende, betyder det ikke så meget i praksis.

Opsætning og brug

Den leveres med både batterier og et USB-C kabel, der kan bruges til at tilslutte View Plus til strøm. (Image credit: Truls Steinung)

Opsætningen foretages nemt ved at følge instruktionerne i den tilhørende app, og du kan vælge, om du vil bruge den via Bluetooth eller WiFi.

Kører du den på batterier (6 stk. AA), vil den kun fungere med Bluetooth, og den er dermed forbundet direkte til din telefon eller eventuelt via såkaldt SmartLink til en Airthings hub, hvis du har det.

Sætter du det medfølgende USB-C kabel i og tilslutter det til en stikkontakt, har du mulighed for at tilslutte det med WiFi, og så kan det også fungere som en hub for andre Airthings enheder. Hvis du ikke allerede har en hub, er dette en god løsning, men det kræver, at du placerer den i nærheden af en stikkontakt.

Hub-funktionaliteten gør det muligt for andre Airthings enheder at oprette forbindelse direkte til View Plus via Bluetooth, og dermed levere data til Airthings-skyen og appen på din telefon. På den måde er dataene altid tilgængelige, uanset hvor du er, ikke kun når du har din telefon i nærheden af enhederne.

Airthings View Plus placeres ganske enkelt, hvor du ønsker at måle luftkvaliteten, og det anbefales, at den placeres cirka i normal højde i forhold til, hvor du sidder og eventuelt står. Det kan være på en hylde, en kommode, et natbord eller eventuelt fastgjort til væggen. I sidstnævnte tilfælde skal du blot skrue beslaget på bagsiden ind i væggen, før du fastgør enheden til den.

Airthings View Plus begynder at måle luftkvaliteten i rummet, så snart den er tilsluttet, og ligesom med de andre modeller vises data i den tilhørende app og i det webbaserede dashboard.

Unikt for View Plus er dog, at du også får realtidsdata på den nævnte skærm, og i appen kan du vælge at få vist data fra to af de syv forskellige sensorer. Vil du altid se radonmålinger, kan du vælge det, mens dem, der vil måle partikler i luften eller CO2, kan vælge det.

Derudover har den også samme viftefunktion som de andre modeller, hvilket betyder, at en lille LED-lampe lyser grønt, gult eller rødt, når du vifter med hånden foran enheden, alt efter luftkvaliteten i øjeblikket. Derudover får du også tekst på skærmen, hvor der for eksempel står "Your air is good".

Appen giver et godt overblik over data. Det højre billede viser, hvordan du tilpasser skærmen på enheden. (Image credit: Truls Steinung)

I appen og i webgrænsefladen får du nem adgang til information om luftkvalitet og View Plus mål som Wave Plus Radon, CO2, luftfugtighed, temperatur, VOC og lufttryk. (Du er velkommen til at tage et kig på vores View Plus test for at læse mere om disse målinger, og hvordan Airthings-systemet fungerer generelt.)

Nyt for View Plus er målingen af PM2.5, som er et mål for luftbåret støv. Det er partikler, der kan komme fra mange forskellige kilder både i huset og udefra, og som kan være problematiske både i forhold til allergi og risiko for sygdom.

Ikke desto mindre er det måske mest radonmåling, som mange er optaget af, hvis man overvejer at købe en Airthings enhed, og View Plus udfører præcis det samme arbejde som de andre enheder på dette punkt (minus Airthings Mini, som ikke måler Radon).

Det er en type måling, der skal foretages over tid for at få et gennemsnit, der kan tjene som udgangspunkt for yderligere målinger, og Airthings leverer rigtig gode og klare data. Derudover får du også vejledning i, hvornår du bør kontakte eksperter, som kan foretage en grundigere vurdering.

Uanset hvad slags målinger du er mest interesseret i, får du tydelig data både i appen og i webgrænsefladen. Ikke mindst gør Airthings et stort stykke arbejde med at informere om, hvilke slags værdier der er problematiske, hvad der er årsagen til dem, og hvad du kan gøre for at forbedre dit indeklima."

Ellers er det værd at nævne, at Airthings understøtter Google Assistant og Amazon Alexa, og du kan dermed spørge om forskellige måleniveauer, når du vil. Derudover får du også integration med IFTTT. Vi kunne også ønske os integrationer med flere smart home-systemer som Apple HomeKit, Google Home, FutureHome, SmartThings og lignende, men det er ikke tilfældet i øjeblikket.

Er du kun interesseret i radonmåling, skal det siges, at du godt kan klare dig med en af de billigere modeller. Har du derimod brug for de ekstra funktioner i View Plus, herunder skærmen og hub-funktionalitet, så er den bestemt værd at overveje.

Bør jeg købe Airthings View Plus?

Skærmen kan være nyttig, hvis du vil holde øje med specifikke målte værdier. (Image credit: Truls Steinung)

Køb den hvis ...

... du vil have den mest omfattende luftmåling Airthings tilbyder View Plus har flest sensorer af alle Airthings' modeller, og den giver dig dermed mest data.

... du har nytte af hub-funktionen View Plus inkluderer en Airthings-hub, der forbinder andre Airthings enheder direkte til internettet. Du behøver således ikke købe en separat hub for at få den funktionalitet.

... du vil have let tilgængelige data om luftkvalitet View Plus giver dig data i realtid direkte på enhedens skærm.

Køb den ikke hvis ...

... du har et stramt budget View Plus er ikke billig, og kan du klare dig med enklere målinger, findes der billigere varianter end denne.

... du først og fremmest er optaget af radon-måling View Plus har nogle smarte funktioner, men Wave og Wave Plus gør et lige så godt stykke arbejde med radonmåling til en lavere pris.

Først testet: oktober 2021