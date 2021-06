Bekæmp de varme temperaturer med fantastisk fjernstyret luftkøler

Vi ved alle sammen, at et af Danmarks største problemer er, at temperaturen skifter hele tiden. Det er varmt, så det koldt, så det varmt igen - og det var bare på en enkelt uge. Når udendørs temperaturer er over 20 grader om natten, kan det være svært at falde i søvn, og man bliver badet i sved. Det kan virke som en stor investering at få installeret en aircondition, specielt når det kun kommer til at bruges 2 uger om året.

Netop nu hvor varmen for alvor rammer Danmark, får du et ekstra godt tilbud på denne luftkøler fra Day. Lige nu hos Coolshop.

Et fantastisk alternativ til en monteret aircondition er sådan en luftkøler som denne fra DAY. Den har en størrelse, der gør, at den er nem at gemme væk i årets kolde måneder, og hive frem igen, når de varmer måneder igen melder deres ankomst.

Netop nu hvor varmen for alvor rammer Danmark, får du et ekstra godt tilbud på denne luftkøler fra Day. Lige nu hos Coolshop.