Telia runder en milepæl

Mens TDC og andre televirksomheder herhjemme har fuld gang i at teste det komme 5-G netværk til mobiler, så har Telia presset det "gamle" 4G-net til det yderste, og nu er det faktisk lykkes for telefirmaet at runde hastighedsgrænsen på 1.000 Mbit/s.

I første omgang er det kun udvalgte københavnere, der har glæde af de forrygende hastigheder, men Telia lover, at andre byer følger efter.

Telia er selvfølgelig også i gang med at teste 5G-netværket, men der er alligevel forbedringer at hente i det nuværende 4G-net.

”1.000 Mbit/s i mobilnettet er en vigtig milepæl. Den symboliserer, hvor hurtigt det går med den digitale udvikling i disse år. I 2016 gennemførte vi i Telia den første vellykkede 5G-test i Europa. Siden da har vi haft fuld fokus på fremtidens teknologier. Det gælder selvfølgelig 5G og IoT, men også videreudvikling af 4G-teknologien, hvor vi altså nu har rundet 1.000 Mbit/s i et almindeligt åbent og kommercielt miljø”, siger teknologidirektør i Telia Danmark, Henrik Kofod i en pressemeddelelse.

Der går nok et par dage endnu, inden andre får glæde af 1.000 Mbit/s-hastigheden, for lige nu er det kun en enkelt mast, der er placeret på Kongens Nytorv i København, der leverer den eftertragtede vare. Og ifølge Henrik Kofod, skal der være mange kunder på en enkelt mast, før det kan betale sig at opgradere den.

”Milepælen i dag skal ses i lyset af, at mobilteknologi er en såkaldt delt resurse. Det vil sige, at de mobilkunder, der er koblet på samme mast deles om mastens samlede kapacitet. Derfor giver det på nuværende tidspunkt også kun mening at opgradere til 1.000 Mbit/s på master, hvor rigtig mange mennesker er på nettet samtidig”, forklarer Henrik Kofod.

Foto: Telia