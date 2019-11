Surfer genforenet med sit Apple Watch… seks måneder efter havet tog det

Apple er fuldt ud klar over, at du bruger dit Watch i ekstreme situationer… som eksempelvis surfing på havet, hvor du rider på bølgen blå. Den amerikanske surfer, Robert Bainter, var dog så uheldig at få sit elskede ur revet af håndleddet under en tur på havet, og havde indstillet sig på aldrig at skulle se det igen.

Is the Apple Watch waterproof? Du har ikke købt en ubåd, men et smartwatch som kan gøre alskens ting, og du vil bare vide, hvor meget vand det kan tåle. Den gode nyhed er, at alle Apples ure er vandtætte – hvor meget afhænger af modellen. Vandtæt elektronik forbliver ikke vandtæt, hvilket er grunden til, at producenterne fremhæver hvad de kan tåle. Med tiden mørner eller bliver forseglingerne, som holder vandet ude, skadet, hvilket gør det hele vanskeligere. Læs mere: er dit Apple Watch vandtæt?

Uret fandt retur til trods for, at det ikke havde hjulet at benytte funktionen ”Find my iPhone”, som lader dig lede efter enheder knyttet til dit Apple ID, hvorfor han til sidst aktiverede ”Lost Mode”, så enhver der fandt uret, ville kunne se hans kontaktinfo.

”jeg ved ikke, jeg havde bare en følelse af, at jeg ville få det tilbage,” har Bainter fortalt den amerikanske nyhedskanal channel KLTA. Seks måneder senere modtog han et opkald fra et ukendt nummer. Fyren i den anden ende bad ham beskrive uret, som han ”for nylig” havde mistet.

Det viste sig, at hans Apple Watch var drevet godt fem kilometer op af rysten, og var blevet samlet op, af nogle der ledte efter skaller.

Mest imponerende var dog, at uret stadig virkede – vi gætter derfor på, at der er tale om et Apple Watch 2 eller derover, som er mere modstandsdygtig overfor vand.

Selvom historien lyder lidt skæv, beviser den samtidig holdbarheden i Apples produkter. Uret har meget sandsynligt være under vand og på varierende dybder i mere end et par timer. Kun et let skær på skærmen afslørede mødet med dybet, vi tænker det stammer fra saltvandet, og de der fandt det, kunne derfor tænde det og se Bainters kontaktinfo via Lost Mode (slå det til nu, hvis du ikke allerede har gjort det).

Bainter havde allerede købt et nyt ur, da han fik det gamle retur, og da skærmen var lidt medtaget, ville han sikkert alligevel ikke have gået med et. Han var dog glad for at få det retur og vide, at en havfrue ikke svømmede rundt med det på armen.

Via AppleInsider