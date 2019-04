Surfer fikk igjen fungerende Apple Watch, seks måneder etter at han mistet den i havet

Apple er opptatt av å understreke at du kan utsette smartklokkene deres for ekstreme aktiviteter, og surfing er uten tvil et eksempel på en slik.

Dessverre var den amerikanske surferen Robert Bainter uheldig og mistet Apple-klokken sin mens han var ute i bølgene, og regnet naturlig nok med at den aldri ville dukke opp igjen.

Han prøvde riktig nok å søke etter den med Find My Phone, en funksjon som lar deg se posisjonen til alle produkter som er koblet til din Apple ID, men han måtte gi opp og valgte i stedet å aktivere Tapt modus slik at kontaktinformasjonen hans vises på skjermen for dem som eventuelt måtte finne den.

Til den amerikanske nyhetskanalen KLTA sa imidlertid Bainter:

– Jeg vet ikke, men jeg hadde bare en følelse av at jeg skulle få den igjen.

Og seks måneder senere fikk han en telefon fra et ukjent nummer, der personen i den andre enden ba han beskrive en smartklokke han kanskje hadde mistet nylig. Dermed viste det seg at smartklokken hadde forflyttet seg nesten 5 km oppover kysten, der den ble funnet av noen som lette etter skjell på stranda.

Enda mer overraskende var det imidlertid at klokka fungerte, og vi må anta at det er snakk om en Apple Watch 2 eller høyere siden disse byr på høyere grad av vannmotstand.

Selv om historien i seg selv er kuriøs, er den likevel et eksempel på hvor robuste Apples enheter kan være. Det er liten tvil om at den har vært under vann lenger den de få timene det garanteres at den tåler, og den har nok også vært på større dybde.

Det eneste tegnet til at klokken hadde vært ute på eventyr var at skjermen var litt tåkete på grunn av saltvannet, og finneren hadde ikke hatt noen problemer med å skru den på og se Bainters kontaktinformasjon.

Bainter hadde allerede rukket å kjøpe seg nye smartklokke da han fikk igjen den gamle, og i og med at skjermen bar preg av saltvannet så ville han kanskje ikke vært så interessert i bruke den igjen heller, men det er uansett greit å vite at den ikke har havnet i hulen til en havfrue.

Kilde: AppleInsider