Julegavetips 2019: De bedste tips til dem, der lægger hårde pakker under juletræet

2019 lakker mod enden, hvilket betyder, at det stressende julegaveræs står for døren. For mange af os er det de hårde pakker, vi ønsker os mest. Men det kan være svært at finde den rigtige gave, hvis man både skal købe til sin mor, far, kæreste og bror.

Derfor har vi, her hos TechRadar, lavet en guide til de bedste julegaver anno 2019. Her vil vi hjælpe dig igennem elektronikjunglen, så du kan undgå lidt af det stressende gaveræs.

Indtil videre i 2019 har vi set en enorm interesse for smarte assistenter - især i Bluetooth-højttalere, og efter et 2018, uden de helt store opgraderinger, er vi i år begyndt at købe TV igen. Vinterens kulde og mørke gør både et lyst OLED-tv, man kan nyde i sofahjørnet, og en smarthøjtaler, der kan vække en fra den daglige dvaletilstand, til gode gaveideer.

Selvfølgelig holder vi styr på alt, hvad der frigives af nye produkter, og vi udfører grundige tests af alt fra spændende mobiler, tablets, smart-ure, aktivitetsarmbånd og meget mere.

Vi har således et godt grundlag for at kunne give dig nogle rigtig gode julegavetips, der uden tvivl vil falde i god jord juleaften.

Hvis du allerede ved, hvad din kone ønsker sig, men vil læse lidt mere om, hvilke fabrikater og modeller der bedst passer til hende, så kan du altid tjekke vores købeguides som løbende opdateres.

Julegaven til ham: Smartwatch

Samsung Galaxy Watch

Samsungs sporty smartwatch har fået et flottere design

OS: Tizen OS | Kompatibel med: Android, iOS | Skærm: 1,2 eller 1,3 tommer 360 x 360 Super AMOLED | Processor: 1 ,15 GHz, 2 kerner | Remstørrelser: 22 mm eller 20 mm | Lagerplads: 4 GB | Batteri: 4 dage med 46 mm / mindre med 42 mm | Opladning: trådløs | IP-certificering: 50 m | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Imponerende batterilevetid

Nyttig roterende krans

Irriterende krans

Bixby er ikke god

Det bedste smartwatch du kan købe netop nu er fra Samsung og hedder Galaxy Watch i stedet for S4, som vi havde ventet. Det efterfølger Gear S3 og Gear Sport fra 2017 og byder på en lang række forbedringer.

Vi har testet 46mm-udgaven grundigt og den byder på imponerende fire dages batterilevetid, selvom du bruger det meget. Det er særligt imponerende, når vi medtager, at mange af konkurrenterne kun kan holde sig kørende i en dag eller to.

Den roterende krans er fortsat højdepunktet, når det kommer til navigering rundt i Tizen OS, og uret har et af de mest intuitive brugerflader vi har set i et smartwatch.

Udvalget af apps er mere begrænset end hvad vi ser i Wear OS eller watchOS 4 – de to konkurrerende styresystemer på ure – men du får stadig masser af funktioner og Samsung har lavet et ur, der både er flot at se på og som giver gode træningsfunktioner.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Watch

Julegaven til hende: Ny mobil

Samsung Galaxy S10 Plus

Den bedste smartphone i øjeblikket

Lanceringsdato: Marts 2019 | Vægt: 175 g | Mål: 157.6 x 74.1 x 7.8mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 6,4 tommer | Opløsning: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12 GB | Lagring: 128/512GB/1TB | Batteri: 4100 mAh | Kamera: 12MP + 12MP + 16MP | Frontkamera: 10MP + 8MP

Den bedste skærm på en smartphone

Fremragende kameraer

Den er alt andet end billig

Svær at holde på

Samsung Galaxy S10 Plus er den bedste smartphone netop nu. Det er en stor telefon, som er designet til store hænder – og den har taget de bedste elementer fra smartphone-markedet og proppet dem ind i en tiltalende pakke, som vi har elsket at teste.

Skærm: Super AMOLED-skærmen på 6.4 tommer er blevet målt til at være den bedste på markedet, med super farver, godt eksponeringsspillerum og i teorien den bedste visuelle oplevelse du kan få på en mobiltelefon. Dertil har den indbygget fingeraftrykslæser i skærmen.

Batterilevetid: Batterilevetiden på Galaxy S10 Plus er forbedret i forhold til forgængeren S9 Plus, takket være et større 4.100mAh-batteri. Du når uden problemer igennem en hel dag og har stadig tocifrede procenttal tilbage i tanken. S10 Plus byder desuden på Samsungs nye Wireless PowerShare, som trådløst lader dog oplade andre enheder fra bagsiden.

Kamera: Kameratrioen på Galaxy S1 Plus er i blandt de bedste på markedet og bygger videre på det gode setup fra S9-serien, ved at tilbyde flere funktioner, indstillingsmuligheder og bare grundlæggende klarhed.

Minikonklusion: Galaxy S10 Plus er proppet med funktioner og giver dig den bedste smartphone-oplevelse netop nu.

Læs hele vores anmeldelse af: Samsung Galaxy S10 Plus

Julegaven til sportsidioten: Aktivitetsarmbånd

Billede 1 af 3 Billede 2 af 3 Billede 3 af 3

Fitbit Charge 3

Det bedste Fitbit- og fitness-armbånd du kan købe netop nu.

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja, via telefon | Batterilevetid: 4/5 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Større skærm end Charge 2

Du kan svømme med det

Fitbit pay kun på den dyre udgave

Stadig ingen GPS

Det bedste fitness-armbånd netop nu er Charge 3, som har en meget større skærm end de sidste par generationer af Charge-serien.

Det er et af de bedste fitness-armbånd du kan købe i øjeblikket og har funktioner såsom pulsmåler, guidet vejrtrækning, svømme-tracking og forbedrede notifikationer.

Hvis du vælger Fitbit Charge 3 Special Edition får du desuden Fitbit Pay med. Den forbindes til GPS igennem din telefon, og holder øje med dine løbeture. Desværre fungere dette ikke uden din telefon. Med det in mente, er det måske ikke det bedste armbånd til seriøse løbere.

Alt er lige lidt bedre med Charge 3 og når man tænker på, at det ved sin lancering koster det samme som Charge 2, er det godt bud til de, der kigger efter et Fitbit i 2019.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Charge 3

Julegaven til teenageren: Hovedtelefoner

1. Sony WH-1000XM3

Hovedtelefonerne der kan det hele

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 254g | Kabellængde: 1.2m | Frekvensspektrum: 4 Hz-40,000 Hz | Enhed: 40mm | Enhedstype: Neodymium | Dynamisk respons: 104.5 dB / mW (1 kHz) | Impedans: 47 ohm | Batterilevetid: 30 timer | Trådløs distance: 30 m | NFC: Ja

Fremragende støjdæmpning

Fantastisk lydkvalitet

30 timers batterilevetid

Svag samtalekvalitet

Hvis der er noget overraskende ved de nye Sony WH-1000XM3, er det, at de ligger så godt i tråd med hvad Sony ellers har lanceret igennem de sidste to år i forlængelse af Sony WH-1000XM2 og Sony MDR-1000X. Dertil er det et par dominerende støjdæmpende hovedtelefoner, som an slå alt fra Bose med hænderne bundet på ryggen.

Dette skyldes, at selvom Bose har gjort et fantastisk stykke arbejde med hensyn til støjdæmpende aloritmer igennem årene, har Sony samtidig brugt tiden på at perfektionere lydkvaliteten, og skabt en tilpasset algoritme, som ikke alene skaber én lydmur men flere alt efter hvilken situation du befinder dig i.

Udover at være fænomenal til at holde støj ude, er Sonys hovedtelefoner også Hi-Res Audio-klar med aptX, aptX HD og LDAC-codes. Derudover får du Google Assistant support fra starten. Hvis du søger et sæt hovedtelefoner som kan klare enhver udfordring og scenarie, er det dem her, som du skal købe.

Læs hele anmeldelsen:Sony WH-1000XM3

Julegaven til bedsteforældrene: Tablet

Apple iPad (2018)

Bedste mulighed, hvis du søger en basic-model.

Vægt: 469 g | Dimensioner: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 11 - kan opdateres til iPadOS | Skærmstørrelse: 9,7 tommer | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: A10 Fusion | RAM: 2GB | Lagringsplads: 32GB / 128GB | microSD slot: Nej | Batteri: TBC | Bagkamera: 8MP | Front kamera: 1.2MP

God skærmkvalitet

Kraftfuld til prisen

Apple Pencil koster ekstra

Ingen 256 GB-mulighed

For de fleste med et normalt budget er dette den bedste tablet, du kan købe lige nu - den nye iPad (2018). I lighed med 2017-udgaven får du okay "indmad", en skarp 9,7-tommers skærm og en lavere pris end på iPad Pro-modellerne.

Den byder på A10 Fusion-chipsæt, som ikke vil blæse iPad Pro-modellerne omkuld, men den kommer med Apple Pencil-understøttelse, hvilket bringer den tættere på high-end-produkterne i iPad-serien.

Du har valget mellem 32GB og 128GB lagerplads, men der er ingen 256GB-mulighed, hvilket er værd at huske på, hvis du ønsker at pakke denne tablet med media eller ønsker at spille, mens du er på farten.

Den nye iPad er tilført nyttige funktioner, og selv om den ikke byder på iPad Pro's top-end-funktioner, er prisen på et niveau, der betyder, at mange mennesker, der bare vil surfe på internettet og se film, vil være fuldt tilfredse med denne model.

Læs hele anmeldelsen (på engelsk): Ny iPad (2018)

Julegaven til den studerende: Bærbar PC

Billede 1 af 6 Billede 2 af 6 Billede 3 af 6 Billede 4 af 6 Billede 5 af 6 Billede 6 af 6

Dell XPS 13 (2019)

Ny og forbedret 2019-udgave

CPU: 8.generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer, FHD (1,920 x 1,080) – 4k (3840 x 2160) | Lagringsplads: 256GB – 1TB SSD

Centreret IR webcam

Batterilevetiden er bedre end nogensinde

Mulighed for smuk 4K-skærm

2019-opdateringen er minimal

Meget dyr

Dell XPS 13 er blevet et fast indslag på vores liste over de bedste laptops, og 2019-modellen er ingen undtagelse. Den har alt hvad har lært at elske fra Dells flagskib på 13 tommer, fra de smukke og lette design, til de kraftfulde og moderne komponenter som driver den. Dell XPS 13 er udstyret med en 8. Generation Intel Core i5- eller i7-processor og en ”Infinity Edge”-skærm, hvilket gør denne til den mest populære Windows-laptop i verden. Dertil er der flere tilpasningsmuligheder, så den også kommer til at passe perfekt til dig. 2019-udgaven bringer ikke mange fornyelser med sig, men der er så heller ikke meget, der trænger til fornyelse. Webkameraet er blevet placeret i toppen af skærmen, i stedet for i bunden, hvilket mange kunder har efterspurgt. Du får desuden længere batterilevetid end sidste års model.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 13

Julegaven til trendsætteren: Smarthøjtaler

Google Home

God til Chromecast-ejere samt nysgerrige typer

Udskiftelige farver på basen

Stort sangbibliotek

Udvider hardware-økosystemet

Mangler Googles egne tjenester

Kræver præcise kommandoer

Google Cast trænger til justering

Du kommer næppe til at sætte pris på, hvor meget musik der rent faktisk er på YouTube, før du har købt en Google Home. Vi siger ikke, at Google Home kan spille enhver sang du kan komme i tanke om, men efter at have gået 90’erne grundigt igennem, kan vi stadig ikke finde en sang, som Google Home ikke kan finde og afspille.

Imens Google Home brillerer som DJ er den også en overraskende intelligent smart home hub. Den arbejder sallerede sammen med nogle af de største platforme på markedet, herunder Nest, Philips og Samsungs SmartThings, og giver vi det nogle måneder mere, vil det tal vokse yderligere.

Men vi er alligevel splittede, når det kommer til at anbefale Google Home. På nogle områder skuffer den og lever ikke op til betegnelsen som hjertet i det smarte hjem, som Google ellers markedsfører den som. Dette skyldes, at de ikke er helt i mål endnu. Sprogforståelsen er lidt for rigid, listen af understøttede smart home-enheder vokser, men er stadig ikke imponerende, men den måske største skuffelse er, at de fleste af Googles egne kerneydelser ikke understøttes.

Den har potentialet til at udvikle sig og konkurrere med Amazons Echo i fremtiden, men indtil videre er Google Home primært en smart dims med adgang til YouTube Music, indbygget Google Cast og evnen til at spare dig turen hen til lyskontakten. Det er værd at nævne, at Google Home nu i visse regioner også kan foretage opkald. Denne funktion blev afsløret under sidste års Google IO og har nu endelig fundet vej til Home. Google Assistant er også blevet opgraderet og kan nu langt flere sprog, herunder de nordiske, Continued Conversation og Multiple Actions.

Læs hele anmeldelsen: Google Home

Julegaven til hele familien: OLED-TV

Samsung Q9FN QLED TV

Det ubestridt bedste 4K TV fra 2018

Spektakulær HDR-billedkvalitet

Kraftig og afrundet lyd

Godt smart-system

Begrænsede betragtningsvinkler

Efter en undervældende debyt, har Samsung QLED-teknologi formået at komme efter det med stil i 2018. Det overraskede os derfor slet ikke, at Samsung bragede igennem med deres nye Q9FN QLED-serie af 4K-tv.

Udover at være lysere og mere farverigt end forrige års model, benytter Samsung flagskibsskærme fra 2018 et helt nyt lyssystem til at bekæmpe forgængerens problemer med kontrasten. Full Array Local Dimming i stedet for kant-LED. Denne nye belysningsform producerer sammen med Samsungs QLED Quandom Dots en meget lysere og mere farverigt billede i forhold til hvad tidligere har set fra den sydkoreanske producent.

Er det så alene derfor, at Samsung Q9FN er det bedste 4K-tv på markedet? Nej, men læg dertil teknologier som HDR10+ og Q HDR EliteMax – Samsungs betegnelse for den ultimative High Dynamic Range-oplevelse, som er eksklusivt til Q9FN – og der er ingen tvil. Dette er Samsungs bedste tv til dato.

Vi ved, at der findes fabelagtige 2019-modeller, hvilket gør det ekstra imponerende, at Samsungs 2018-model stadig er blandt de mest foretrukne. Dertil kommer, at Samsung Q9FN nu fås til under 10.000 kroner for 55 tommer.

Læs den fulde anmeldelse (på engelsk): Samsung Q9FN QLED TV (65Q9FN)