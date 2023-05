Huawei har lanceret nye smartwatch og en foldbar mobil

For nylig afholdt Huawei et lanceringsevent i München, hvor en lang række produkter blev vist frem. P60 Pro og den foldbare Mate X3 var allerede kendt. Men Huawei kunne også præsentere de spritnye Huawei Watch 4 ure.

Vores kollega, Daniel Hessel, var med til lanceringen og har blandt andet lavet en kort video med Huawei Watch 4 og den foldbare Mate X3-mobil herunder.

Luksus-smartwatches med eSIM

Huawei Watch 4 Pro er lidt af en hovedattraktion for os her i Norden, sammen med det lidt mindre Watch 4. Indtil videre er det dog kun bekræftet, at uret udkommer i Finland til sommer. Huawei har også voksende success med adventure-uret Huawei Watch Ultimate, så der er helt klart håb for Watch 4-serien i flere nordiske lande.

Her får vi som sædvanlig en utrolig luksuriøs byggekvalitet. Watch 4 Pro har en titanium urkasse og sælges enten med en læderrem eller, lidt dyrere, med en titaniumrem.

Urene fungerer med både iPhone og Android og kan prale af flere dages batteritid. I strømbesparende tilstand skulle Watch 4 Pro kunne holde i 21 dage, men i mere normal drift er det lige under en uge. Indtil videre har vi ingen tal på, hvordan det ser ud med eSIM aktiveret, hvilket normalt trækker en del ekstra strøm.

Alle ure i serien har eSIM indbygget som standard, så du kan lade din telefon blive hjemme, når du er ude at løbe og stadig tage imod opkald.

Blandt de nye funktioner er en ny type sundhedsmåling. Det tager et minut at gennemgå den og giver dig data fra alt det, uret kan måle, fra puls og stress til EKG i én pakke.

Urene udkommer i slutningen af juni og koster fra 449 € (Watch 4) og op til 699 € (Watch 4 Pro med titanium-link).

P60 Pro satser hårdt på kameraet

Når det gælder telefoner, er dette noget, som vi sandsynligvis ikke vil se officielt lanceret i de nordiske lande. I så fald i en ret lille skala. Men det er interessant at se, hvad Huawei har gang i på dette område.

P60 Pro er det nye flagskib, hvor kamera og design, som sædvanligt for P-serien, er i fokus.

Kameramodulet består af tre objektiver, hvoraf den midterste er lidt større. Størrelsen fører til en større sensor og bedre lysfølsomhed, og så vidt kamerafunktionerne kunne testes ved arrangementet, så det rigtig godt ud.

Huawei er fortsat med at bygge en periskoplinse ind i sine telefoner for at opnå bedre zoom (10x denne gang). Det nye her er, at linsen er udstyret med optisk billedstabilisering, noget de skulle være de første til at gøre.

Med hensyn til design er der to valgmuligheder her.

Den sorte model, eller feather-glass black, som de kalder den, skulle være ekstremt modstandsdygtig over for fingeraftryk og er meget stilfuld med sin glitrende sorte overflade. Vi bemærker dog, at den gør telefonen utrolig glat at holde på.

Betydeligt mindre glat er Rococo-modellen. Her er mønsteret inspireret af den måde, som perler ser ud på, og det skulle faktisk gøre, at alle telefoner har deres eget unikke mønster.

Telefonerne vil blive sat til salg på udvalgte europæiske markeder i slutningen af maj med en pris fra 1.199 euro.

Huawei benyttede også lejligheden til at vise Mate X3 frem, deres nyeste foldbare mobiltelefon.

Her har de inkluderet vandtæthed (IPX8) i konstruktionen, samtidig med at de har gjort telefonen meget lettere og tyndere. Vægten er på lige under 240 gram er 20 gram mindre end den nærmeste konkurrent Z Fold 4 fra Samsung. Samtidig har de formået at klemme en større skærm ind på indersiden af telefonen.

En anden ny funktion er kamerahuset. Desværre er det ikke lige så interessant som P60 Pro. Men Huawei kan i det mindste prale af at være den første til at bruge en periskoplinse i en foldbar mobiltelefon. Det giver telefonen 5x zoom på vidvinkelobjektivet.

Mate X3 vil også blive lanceret på nogle europæiske markeder i slutningen af juni med en pris på 2.100 euro.